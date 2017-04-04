Тест. Правда или ложь? На что жалуется Мирча Луческу

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Ещё тесты

руководит «Зенитом» меньше года, но уже успел заработать в России репутацию тренера, который всегда чем-то недоволен. Особенно достаётся судьям, хотя он не щадит и соперников, и качество полей, и погодные условия, и собственных игроков. Мы вспомнили несколько резонансных высказываний Луческу в последние месяцы и выдумали несколько фальшивых высказываний мистера. Сумеете ли вы отличить реальные претензии тренера «Зенита» от выдуманных? Может, вы следите за всеми его пресс-конференциями, тогда пройти тест не составит труда. А может быть, через пару вопросов вы сумеете распознать фирменный стиль Луческу и вам поможет интуиция?