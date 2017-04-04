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175 лет назад 2016
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Ибрагим Цаллагов
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Титов

Ибрагим и злато. Лучший зимний трансфер «Зенита»

«Зенит» провернул зимой несколько любопытных зимних трансферов, но пока лучше всех сыграл один из самых незаметных.
4 апреля 2017, вторник. 16:30. Футбол
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Если оценивать реакцию на матч только по словам, вброшенным в прессу, «Зенит» и лично Мирча Луческу видели единственную причину мартовского проигрыша «Амкару» лишь в судействе. Но своими дальнейшими действиями Луческу признал и игровые проблемы – Петербург испытал громадные сложности со взломом мощной защиты и не придумал ничего лучше, чем бомбардировать штрафную «Амкара» бесхитростными подачами. Спустя неделю с тульским «Арсеналом», тоже практикующим схему в три
центральных защитника (под «Зенит» вышли с тактикой 5-4-1), сыграла практически другая команда. В запас сели Лодыгин, Жирков, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио и Шатов – сразу шесть человек. Не очень-то вписывается в принципы Луческу, который не любит регулярную массовую ротацию, но здесь шоковая терапия была необходима – «Зенит» действительно играл без выдумки.

В шестёрке новых лиц значился и Ибрагим Цаллагов, причём вышел он на позиции, где его изначально не рассматривали в «Зените». Со слов Луческу, сине-бело-голубые заявили Цаллагова на Лигу Европы, чтобы у Хави Гарсии был качественный дублёр, и эти слова объясняют видение тренера «Зенита». По профильному образованию Цаллагов – опорный полузащитник, о чём часто признавался в своих интервью. «Насколько я понимаю, Луческу видит меня опорником. Это и есть моя родная позиция, меня наигрывали на ней с 11 лет», – рассказывал Ибрагим. У Франка Веркотерена Цаллагов играл только крайнего защитника, Вадим Скрипченко перевёл игрока в опорную зону – и Ибрагим сильно благодарил Скрипченко за это решение.

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История с его переводом на фланг обороны банальна: кто-то в «Крыльях» болел и был травмирован, других правых защитников не было, а Александр Тарханов увидел в Цаллагове подходящие способности. Получился этакий Филипп Лам наоборот. Быть правым защитником Цаллагов любит меньше, чем опорником, но сейчас для «Зенита» он лучший вариант на фланг защиты: Смольников только начал тренироваться в общей группе после травмы неизвестного характера, а Анюков банально не подходит к требованиям Луческу, что видно на цифрах.
Цаллагов – единственный крайний защитник «Зенита» в 2017 году, делающий больше половины передач в финальную треть поля. Эти цифры не совсем показательны из-за малой выборки (каждый весной провёл на фланге защиты всего два матча), но стиль Цаллагова их подкрепляет и объясняет. Во-первых, Ибрагим здорово чувствует моменты для контрпрессинга и высоко его обеспечивает. И «Арсенал», и особенно «Рубин» пробовали разгонять контратаки после подач в штрафную, снятого «воздуха» и передач в зону Цаллагова, однако защитник пресекал такие попытки, резко ускоряясь на мяч. При удачном раскладе Ибрагим разбивал атаку соперника перехватом – так родился один из двух его ударов по воротам «Рубина». При максимально неудачном – разбивал мелким фолом.
Цаллагов – единственный крайний защитник «Зенита» в 2017 году, делающий больше половины передач в финальную треть поля.
Вторая деталь – уверенные включения в атаку, в чём Цаллагов очень похож на Смольникова. Мы пока не видели открываний на ударных позициях в стиле Смольникова, но есть мнение, что именно такие включения защитников остались в «Зените» Виллаш-Боаша. Сейчас от Цаллагова требуются грамотные открывания под передачи из центра, чтобы точно навешивать в штрафную (это есть) и умение разгонять атаку по своему флангу в одиночку (это тоже есть). В матче с тульским «Арсеналом» был момент, когда Цаллагов обманул двух защитников, остановившись перед входом в коридор между защитниками, а затем резко прошмыгнув в этот коридор – хотя казалось, что он уже запутался в вариантах.
Так Цаллагов открывается под передачи из насыщенного центра «Зенита»

Так Цаллагов открывается под передачи из насыщенного центра «Зенита»

Единственное новшество в игре Цаллагова – навесы. За два матча Ибрагим сделал уже 4 подачи в штрафную, одна даже стала голевой, но в «Крыльях» ему мало доверяли навесы. Во-первых, подачи часто банально летели в молоко, во-вторых, сам игрок не любит поднимать мяч в воздух: «Я больше люблю играть низом. Длинный пас часто случается просто от безысходности». При этом в нынешнем сезоне у Веркотерена и Скрипченко Цаллагов качественно прокачал длинный пас – в сезоне-2013/14 верховые передачи всего в 31% случаев долетали до своего, в сезоне-2015/16 – в 38%, сейчас, с учётом двух матчей за «Зенит», – в 51%.

Такой комплект умений делает Ибрагима Цаллагова одним из сильнейших атакующих защитников лиги – конечно, с учётом восприятия игрока именно как защитника. Ещё в осенних «Крыльях» он был сильнейшим оборонцем Премьер-Лиги по участию в голевых атаках (назовём показатель GoalChain – здесь учитываются автор гола, голевой и трёх предголевых передач, в таблице ниже они указаны как ПГП). Он участвовал в создании забитых мячей на одном уровне с Дмитрием Комбаровым, будучи при этом самым вовлечённым в лиге игроком своего амплуа. Против «Рубина» Цаллагов записал на свой счёт уже девятое участие в голевой атаке.
Думаю, важен и ещё один фактор, почему Цаллагов смотрится так уверенно – у него есть качественный страховщик. Ротация на матч с «Арсеналом» заодно открыла дорогу в центр защиты Браниславу Ивановичу, и пока взаимопонимание между ними очень радует. В Казани, если «Рубин» отрезал Цаллагова новым выносом в направлении Жонатаса или разбивал его прессинг, Иванович смещался ближе к зоне Ибрагима и грамотно его страховал. Между ними налаживается взаимопонимание, это видно по тому, как Цаллагов и Иванович предлагают себя друг другу для передач. За два матча они лишь раз допустили действительно серьёзную ошибку, когда открыли полуфланг для рывка Ахметова из глубины – причём по взгляду Ибрагима (обратите внимание, куда повёрнута голова) заметно, что он уже понимает последствия передачи в коридор.
Вполне возможно, рядовой матч с «Арсеналом», обычная бытовуха на фоне нескольких праздничных дней, может стать для «Зенита» переломным: массовая ротация внезапно привела к улучшению качества игры. Наконец-то обрёл законное место в составе Иванович. Возник в воротах Андрей Лунёв – его трансфер в Санкт-Петербург в принципе спорен, но после двух «сухарей» претензий к вратарю быть не может. Артур Юсупов смотрелся в опорной зоне гораздо симпатичнее Хави Гарсии, у которого пропал интерес ко всему, кроме разноцветных карточек. Тут надо делать скидку, что «Зенит» играл с аутсайдером Премьер-Лиги и полуживой командой, которой стоит забыть сезон – однако старому составу, вспоминая осень и раннюю весну, даже против «Арсенала» и «Рубина» пришлось бы тяжелее.
Вполне возможно, рядовой матч с «Арсеналом», обычная бытовуха на фоне нескольких праздничных дней, может стать для «Зенита» переломным.
После матча с «Арсеналом» Луческу спросили, как он оценивает эксперимент с составом. «Это не эксперимент. Все игроки принадлежат «Зениту» и должны использовать свои шансы», – парировал Мирча и похвалил каждого, кому дал проявить себя против туляков. Ибрагим использовал шанс лучше всех, и вероятно, Цаллагову снова придётся вспахивать фланг всю весну. Уже сейчас можно говорить, что Игорю Смольникову будет очень сложно вернуться в основу «Зенита» при наличии Цаллагова. Не удивляйтесь, если изменить ситуацию сможет лишь перевод Ибрагима в любимую опорную зону.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Ибрагим Цаллагов Мирча Луческу
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4 апреля 2017, вторник
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