«Пропустим от „Барсы“ 12. Недорого». Как играют «договорняки» в Испании

Дело происходило в 32-м туре третьего испанского дивизиона. Лидирующая в группе 3 (в третьем дивизионе Испании применяется зонное деление, наподобие российского ПФЛ) «Барселона В» принимала безнадёжного аутсайдера. Шансов у гостей и так не было, но результат превзошёл все ожидания. В ворота «Эльденсе» было отправлено аж 12 мячей, в то время как гости не забили ни одного. Заодно был установлен рекорд турнира.
Благодаря этому слава о матче разлетелась за пределы третьего дивизиона. И это в итоге может стоить «Эльденсе» в том числе существования.
Первый звонок
После матча мавританский форвард «Эльденсе» Шейх Саед сообщил, что игра была договорной.
«Тренер знал что-то, некоторые игроки — тоже. За полчаса до матча против „Барсы B“ я должен был выйти на поле с первых минут, а в итоге оказался на скамейке. После матча я чуть не подрался с некоторыми игроками команды, но не буду называть их имена. Их было четверо. А игроки „Барселоны B“ сделали то, что и должны были делать: забивали голы», — рассказал футболист.
Что было дальше?
«Эльденсе» поспешил сняться с чемпионата. И стало понятно, что дым не без огня. На следующий день итальянский тренер «Эльденсе» Филиппо ди Пьеро оказался в тюрьме. Итальянские же спонсоры оперативно покинули клуб. Италия в целом испытывала трепетные чувства к «Эльденсе». Помимо тренеров и спонсоров в команде числилось сразу пять футболистов из этой страны. А все мы знаем страсть итальянцев в том числе и к договорным матчам. Совпадение? Посмотрим.
Для представителей безнадёжного аутсайдера третьего испанского дивизиона сумма в € 5-10 тыс. весьма заманчива, чтобы рискнуть.
Президент «Эльденсе» Давид Агилар тоже хочет посмотреть, а потому попросил полицию и руководство испанского футбола разобраться в ситуации. И служба безопасности Ла Лиги уже выявила ещё четыре подозрительных матча в исполнении «Эльденсе».
Много ли можно было поставить на матч?
При желании, умении и грамотной командной работе — достаточно много. «Лайв», азиатские конторы с высокими лимитами, а также нелегальные операторы в той же Азии в совокупности могли дать возможность поставить даже на проходной матч третьего дивизиона € 100-200 тыс. Это как минимум.
Учитывая вилку между изначально выставленными форами и итоговым результатом, прибыль от ставок могла возрасти в разы за счёт коэффициентов. Перед матчем фора на «Барселону B» была установлена на отметке (-3,5) гола. Всё логично, с разницей более четырёх мячей каталонцы в чемпионате прежде не выигрывали. Тотал — на отметке в районе пяти мячей.
Футболисты «Барселоны B» вряд ли осознанно участвовали в договорняке. Их просто использовали.
Несложно посчитать, сколько раз в «лайве» можно было переставлять только фору и тотал, заранее гарантированно зная, что «Эльденсе» проиграет с разницей хотя бы мячей в семь-восемь.
Стоила ли игра свеч?
Для «Эльденсе» — определённо. Как мы помним, в той же Серии А футболисты соглашались сдать матч за € 30-40 тыс. Из этого можно сделать вывод, что для представителей безнадёжного аутсайдера третьего испанского дивизиона сумма в € 5-10 тыс. весьма заманчива, чтобы рискнуть. А доход от «договорняка», как уже говорилось, мог составить минимум сотню-другую тысяч евро.
Причастна ли «Барселона B» к махинациям?
Здесь стоит согласиться с тренером главной «Барсы» Луисом Энрике. Скорее всего, нет. Резервисты одной из наиболее популярных команд мира, которые потенциально имеют шансы сыграть за основу «Барселоны» и у которых вся карьера ещё впереди, вряд ли бы стали так рисковать. По ходу матча они могли понять, что как-то слишком легко побеждают, но участвовать в денежных махинациях — это вряд ли.
Более вероятно, что футболистов «Барселоны B» просто использовали. Распространённый вариант договорного матча как в командных, так и в индивидуальных видах спорта. Одна сторона сдаёт встречу, действуя вполсилы, а вторая играет как обычно.
Что будет дальше?
Дальше будет масштабное расследование и много новостей. Дело приняло серьёзный оборот и вышло в главные темы испанского футбола. Эксперты говорят, что «Эльденсе» может лишиться профессионального статуса. А в худшем — и вовсе прекратит существование. Следим за развитием ситуации.