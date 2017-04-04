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175 лет назад 2016
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Роман Зобнин
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Галина Козлова

MVP 21-го тура РФПЛ. Зобнин – это голова

Роман Зобнин впервые в карьере забил два мяча головой – и завоевал любовь экспертов и болельщиков в голосовании за MVP 21-го тура РФПЛ.
4 апреля 2017, вторник. 19:30. Футбол
Незаурядную игру Романа Зобнина в матче с «Оренбургом» не прокомментировал только ленивый. Полузащитник «Спартака» ударно провёл встречу, отметившись двумя результативными действиями. Что нехарактерно для Романа, оба гола в ворота были забиты после удара головой. Работе Зобнина единодушно поставили высшую оценку и члены постоянного жюри «Чемпионата», и читатели на странице проекта MVP РФПЛ, и наши подписчики в социальной сети «ВКонтакте». Зобнин набрал максимально возможное количество баллов за тур – 18.


На втором месте финишировал вернувшийся после продолжительного перерыва капитан «Зенита» Мигел Данни. Португалец продемонстрировал, что никакая травма не способна выбить его из колеи. Классная комбинация, разыгранная на пару с Кокориным, удостоилась 6 голосов от экспертов. Ещё 2 балла подарили зенитовцу читатели на странице проекта, и один – пользователи «ВКонтакте». 9 баллов в сумме у Мигела Данни.


Замыкает тройку призёров на этот раз новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан, который с места в карьер заявил о себе в первом же матче за «железнодорожников». Перуанец забил гол в матче с «Уфой», который и стал победным. Не зря постоянный эксперт «Чемпионата» Валерий Газзаев определил легионера единственным нападающим в свою символическую сборную по итогам 21-го тура.


Система голосования MVP РФПЛ


После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.

12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании во «ВКонтакте».

Специалисты


Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Натхо, Зобнин, Фарфан.
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Зобнин, Гранквист, Данни.
Валерий Газзаев, известный российский специалист: Зобнин, Данни, Натхо.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Зобнин, Фарфан.

РФПЛ


Зобнин, Данни, Натхо.

Журналисты


Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Зобнин, Данни, Фарфан.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Зобнин, Мусса Думбия, Фарфан.
Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Зобнин, Натхо, Мусса Думбия.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Зобнин, Фарфан, Данни.
Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Зобнин, Данни, Натхо.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Натхо, Мусса Думбия, Зобнин.
Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Зобнин, Промес, Натхо.

Читатели


Роман Зобнин («Спартак») – 1378 голосов – 3 дополнительных балла.
Мигел Данни («Зенит») – 235 – 2.
Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 206 – 1.

«ВКонтакте»


Роман Зобнин («Спартак») — 2 651 голос (30.6%) – 3 дополнительных балла.
Джефферсон Фарфан («Локомотив») — 2 036 (23.5%) – 2.
Мигел Данни («Зенит») — 1 375 (15.9%) – 1.

Итоги 21-го тура РФПЛ:


Роман Зобнин («Спартак») – 18;
Мигел Данни («Зенит») – 9;
Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 8;
Бибрас Натхо (ЦСКА) – 7;
Мусса Думбия («Арсенал») – 3;
Квинси Промес («Спартак») – 2;
Андреас Гранквист («Краснодар») – 1.


За прошедший тур положение в гонке за звание самого ценного футболиста сезона никак не поменялось. Два балла набрал спартаковец Квинси Промес, забивший «Оренбургу» решающий гол в добавленное время. Тем не менее этого голландцу пока не хватает, чтобы опередить лидера турнира – голкипера «Уфы» Александра Беленова. У вратаря в активе 66 очков – на 4 больше, чем у Промеса. Третьим по-прежнему остаётся Денис Глушаков – у него в копилке на данный момент 53 очка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
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MVP РФПЛ
Новости. Футбол
4 апреля 2017, вторник
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