Ошибка была необходима. Что нужно знать о новом Буффоне

СправкаПьетро и Антонио обменялись шутками, поделились новостями, после чего последний невзначай бросил: «Кстати, познакомься, это мой младший брат – Джиджо. Через год в «Милане» будет ещё один Доннарумма. И, поверь мне, этот по-настоящему крут».
Джанлуиджи Доннарумма
Кто: вратарь «Милана»
Стоимость: 20 млн евро (по версии Transfermarkt.de), 170 млн евро (по версии Мино Райолы)
Слова: «Да я обычный подросток!»
Работа: тащить всё, что летит в ворота, слушать разговоры о том, что он самый талантливый юниор Европы.
Джанлуиджи Доннарумма
Кто: вратарь «Милана»
Стоимость: 20 млн евро (по версии Transfermarkt.de), 170 млн евро (по версии Мино Райолы)
Слова: «Да я обычный подросток!»
Работа: тащить всё, что летит в ворота, слушать разговоры о том, что он самый талантливый юниор Европы.
13-летний подросток, сидящий рядом, чертами лица очень походил на старшего брата. А вот в поведении отличался разительно. Застенчивый и немногословный юноша был полной противоположностью Антонио, которого вся миланская Примавера запомнила как балагура и душу компании, постоянно травящего шутки и не упускающего возможности вклиниться в любую дискуссию.
Через несколько лет Мадзарра убедился, что Антонио не соврал.
«Услышав взрывы, он испугался и убежал из ворот»
Как Джиджо умудрялся оставаться спокойным, хладнокровным и не поймать «звездняк» — загадка для многих. Наверное, просто повезло с характером. Хотя в детстве вряд ли кто мог подумать, что этот юноша спустя несколько лет будет зычным басом руководить защитниками «Милана», некоторые из которых превосходят его в возрасте чуть ли не вдвое.
«Он смотрел на своего брата и хотел во всём ему подражать, — вспоминает отец Доннаруммы Альфонсо. – Видел себя только вратарём, мечтал играть в «Милане». Всё, как у Антонио. В четыре года его привёл на футбол его дядя, и с тех пор Джиджо не вылезал из ворот. Было такое только один раз. Шли рождественские праздники, рядом с полем запускали фейерверки, и Джанлуиджи, услышав взрывы, испугался и убежал. Я пошёл вслед за ним и сказал: «Как ты собираешься защищать ворота, если тебя в них нет?». Ему не оставалось ничего другого, как вернуться и достоять до конца».
Тогда Доннарумма-младший усвоил урок: ни при каких обстоятельствах он не должен отвлекаться на то, что происходит за пределами игровой площадки. Поле, ворота, и он, который любыми способами должен помешать мячу оказаться за его спиной. Через несколько лет, когда 16-летний юноша появится на поле 80-тысячного «Сан-Сиро», он вспомнит слова отца.
А в те времена порог его дома обивали скауты со всей Италии. Настойчивее всех был «Наполи», главный клуб провинции, где родился и вырос Джанлуиджи. Мальчик приглашался на просмотры с девятилетнего возраста. Эрнесто Феррара, тренер школы «Наполи», не уставал давить на отца мальчика.
«Альфонсо, ты не представляешь, насколько хорош твой сын, он особенный», — сокрушался он. Но Доннарумма-старший был непреклонен – никаких контрактов до достижения 14-летнего возраста, когда его сын будет иметь право подписать контракт с клубом за пределами родного региона. Ближе всех к успеху был «Интер», согласовавший с семьёй Джиджи предварительный контракт. Но за день до того, как семья Доннарумма должна была выехать в столицу моды для подписания соглашения, вмешался «Милан». В Кампанью тут же вылетел глава селекционной службы молодёжного сектора россонери Мауро Бьянкесси. На проводе его телефона «висел» сам Адриано Галлиани, лично курировавший трансфер.
За день до того, как семья Доннарумма должна была выехать в столицу моды для подписания соглашения с «Интером», вмешался «Милан».→ Как обмануть весь мир. 10 гениальных сделок Галлиани
А, и ещё одна делать. Юноша действительно производил впечатление, не нужно было обладать орлиным зрением, чтобы определить, что у него сумасшедший талант. Конечно, мимо такого кадра никак не мог пройти Мино Райола, один из самых ненавистных людей на планете Земля для руководителей больших европейских клубов. Стоит ли сомневаться, что он быстро всё устроил как надо?
Стремительные переговоры, подписание соглашения, 250 тыс. евро «Клубу Наполи» (не путать с «Наполи»), где начинал обучаться Джиджи. И 14-летний подросток, ростом и фактурой уже походивший на взрослого молодого человека, примерил чёрно-красную футболку. Уже официально. Всё-таки желание быть похожим на брата, воспитывавшегося тут же, сыграло определяющую роль. При подписании контракта Райола настойчиво выбивал различные бонусы для игрока и его семьи. В один момент Галлиани даже взмолился: «Мино, имей совесть, парню всего 14 лет, не начинай из меня вить верёвки уже с самого начала!». Тот ответил: «О’кей, твоя взяла. Но через несколько лет это уже ты будешь бегать за мной с контрактом, умоляя его продлить».
«В тот момент я больше всего боялся, что пропущу»
Спустя два года в доме Альфонсо Доннаруммы раздался звонок. «Пап, мам, вы приедете завтра посмотреть мою игру? Я попал в основу. Срочно берите билеты!» — раздалось на другом конце провода.
Сперва Альфонсо подумал, что это шутка. Но осознав реальность происходящего, вместе с матерью сорвался из родного города и вскоре наблюдал, как его 16-летний сын дебютирует за первую команду «Милана». «На моих глазах были слёзы», — признается он позже.
«За день до игры Синиша Михайлович позвал меня к себе в кабинет, — вспоминает Джиджи. – Мы немного поговорили, а когда я собирался уходить, он вдруг сказал мне готовиться к появлению на поле с первых минут. Честно, сначала подумал, что неправильно его понял. Это был шок! Несколько лет назад я смотрел на автобус «Милана» со стороны, наблюдал, как мои кумиры уезжают на игру. А теперь я сам находился внутри. А потом… потом я вышел на поле, коснулся перекладины, и началась игра».
→ 10 самых перспективных вратарей мирового футбола до 20 лет
В том матче карьера Доннаруммы вполне могла притормозить на несколько лет. На 53-й минуте игры Джиджо выстроил стенку у своих ворот. Перед ней мяч устанавливал форвард «Сассуоло» Доменико Берарди.
«В тот момент я больше всего боялся, что пропущу. Так и случилось», — расскажет Джиджи год спустя.
При подписании контракта Райола настойчиво выбивал различные бонусы для игрока и его семьи.Через несколько мгновений Берарди отправит мяч в угол ворот молодого голкипера. Тот дёрнется в другую сторону, не успеет вовремя среагировать и пропустит первый гол в своей карьере. Гол, который во многом останется на его совести.
А вот теперь представьте себя на месте 16-летнего юноши, допустившего ошибку в своём первом матче на взрослом уровне, когда на него смотрели несколько десятков тысяч человек с трибун и ещё больше наблюдали за ним с экранов мониторов. Под таким прессом мог бы сломаться кто угодно, многие опытные вратари после ошибок долго не могут прийти в себя. Но Доннарумма уже тогда показал, что он – особенный. Он не позволит больше забить в свои ворота в тот вечер, засушит «сухарь» в следующей игре с «Кьево», справится с давлением на «Ювентус Стэдиум» и получит респект от кумира детства – Буффона.
→ Вернуть 2007-й. Какую миссию несёт новый «Милан»
«Он – избранный»
Уже почти два года Доннарумма находится в статусе основного голкипера «Милана», является вторым вратарём Европы по количеству отражённых ударов в этом сезоне, вытаскивает серию пенальти в финале Суперкубка Италии, получает вызов в сборную и беспрестанно слушает разговоры Райолы о том, что скоро за него заплатят 170 млн евро. Но в душе всё ещё остаётся тем скромным парнем, сидевшим рядом с братом Антонио на стадионе «Гаэтано Ширеа». По выходным он катается домой, в родной Кастелламаре, чтобы поесть любимую пиццу, приготовленную мамой. Говорит, что никогда не сделает татуировку или пирсинг – отец категорически против. И пока не думает о собственной машине. Куда там, ему только исполнилось 18!
И при этом уже в своём возрасте Джанлуиджи Доннарумма – один из сильнейших вратарей не только Серии А, но и всего континента.
«Доннарумма – избранный, – утверждал Буффон после совместных тренировок в сборной. – Он ничего не боится, хотя играет на таком громадном стадионе, как «Сан-Сиро».
Главное достоинство голкипера «Милана» — он умеет держать удар. 2 апреля он пропустил ещё один нелепый гол. Пол Робинсон одобряет.
Но не сомневайтесь, это никак на него не повлияет. Через неделю Доннарумма всё так же будет уверен в себе и вновь займёт место в рамке. Он идёт к своей мечте, зная, что у него всё обязательно получится. А такие ошибки – без них не будет роста. И Джиджи это понимает.
«Несколько лет назад я смотрел на автобус «Милана» со стороны, наблюдал, как мои кумиры уезжают на игру. А теперь я сам находился внутри».Он действительно необычный подросток. Встал в ворота не из-за того, что плохо играл ногами, а потому что почувствовал – это его призвание. В то время как его сверстники идут домой после школы, он надевает перчатки и направляется к воротам одного из самых узнаваемых клубов мира. Пока другие в его возрасте думают, чего они хотят от жизни, он встаёт между двух штанг и тащит сумасшедшие удары. А после очередной игры скромно улыбается и говорит: «Я всегда хотел только этого: стать вратарём. И ничего другого».
В статье использованы материалы ACMilanFan.