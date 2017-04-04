Под знаком беды. Мгновения 21-го тура РФПЛ

Чудовище тура

Талисман «Рубина» Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"

Возвращение тура

Стиль тура

Болельщик «Амкара» Фото: instagram.com/oleg_kislukhin/

Поддержка тура

Болельщики «Томи» Фото: arsenaltula.ru

Группа поддержки тура

Фото: arsenaltula.ru

Конкурс тура

Фото: fc-amkar.org / frontfocus.ru

Гримасы тура

РФПЛ. 21-й тур. ЦСКА — «Крылья Советов» Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

РФПЛ. 21-й тур. ЦСКА — «Крылья Советов» Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

РФПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Оренбург» Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Развлечение тура

Болельщики ЦСКА Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Злость тура

РФПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Оренбург» Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Провал тура

РФПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Оренбург» Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Спасение тура

Болельщики «Спартака» Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Трагедия тура

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

Жест тура

Квинси Промес Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Здесь вполне применима известная фраза «На лицо ужасные, добрые внутри».Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, недавно завершивший карьеру игрока, вошёл в тренерский штаб петербургской команды в качестве помощника Мирчи Луческу.Отличная обувь с эмблемой «Амкара», как раз для похода на футбол.Несмотря на то что дела у «Томи» и «Крыльев Советов» совсем плохи, есть люди, которые поддерживают команду даже в выездных матчах.Группа поддержки тульского «Арсенала».В Перми болельщики пытаются попасть в ворота с завязанными глазами. В РФПЛ играют с открытыми глазами, но попадают по воротам не очень часто. Впрочем, 21-й тур вышел довольно результативным. Всего одна нулевая ничья и всего один минимальный счёт.«Борьба за мяч, запечатлённая за 1/2000 долю секунды. Это точное значение выдержки в зеркальной камере», — пояснение от автора фотографий с матча ЦСКА – «Крылья Советов»«Армейские» болельщики развлекаются во время матча с «Крыльями Советов».Вот такие страсти кипели в матче «Спартак» — «Оренбург».Два гола за две минуты пропускать на своём поле — не дело. Особенно когда ты ведёшь в счёте 2:0 и являешься лидером чемпионата.Кончилось всё для «Спартака» хорошо.забил победный мяч на 5-й добавленной минуте, сохранив для своей команды шестиочковый отрыв от конкурентов.В Москве и Ростове почтили память погибших в результате теракта в петербургском метро. Редакция «Чемпионата» выражает свои соболезнования родным и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.почтил память погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге.