Под знаком беды. Мгновения 21-го тура РФПЛ

Чудовище тура
Здесь вполне применима известная фраза «На лицо ужасные, добрые внутри».
Талисман «Рубина»
Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"
Возвращение тура
Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, недавно завершивший карьеру игрока, вошёл в тренерский штаб петербургской команды в качестве помощника Мирчи Луческу.
Стиль тура
Отличная обувь с эмблемой «Амкара», как раз для похода на футбол.
Болельщик «Амкара»
Фото: instagram.com/oleg_kislukhin/
Поддержка тура
Несмотря на то что дела у «Томи» и «Крыльев Советов» совсем плохи, есть люди, которые поддерживают команду даже в выездных матчах.
Болельщики «Томи»
Фото: arsenaltula.ru
Группа поддержки тура
Группа поддержки тульского «Арсенала».
Фото: arsenaltula.ru
Конкурс тура
В Перми болельщики пытаются попасть в ворота с завязанными глазами. В РФПЛ играют с открытыми глазами, но попадают по воротам не очень часто. Впрочем, 21-й тур вышел довольно результативным. Всего одна нулевая ничья и всего один минимальный счёт.
Фото: fc-amkar.org / frontfocus.ru
Гримасы тура
«Борьба за мяч, запечатлённая за 1/2000 долю секунды. Это точное значение выдержки в зеркальной камере», — пояснение от автора фотографий с матча ЦСКА – «Крылья Советов» Дениса Тырина.
РФПЛ. 21-й тур. ЦСКА — «Крылья Советов»
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
РФПЛ. 21-й тур. ЦСКА — «Крылья Советов»
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
РФПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Оренбург»
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Развлечение тура
«Армейские» болельщики развлекаются во время матча с «Крыльями Советов».
Болельщики ЦСКА
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Злость тура
Вот такие страсти кипели в матче «Спартак» — «Оренбург».
РФПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Оренбург»
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Провал тура
Два гола за две минуты пропускать на своём поле — не дело. Особенно когда ты ведёшь в счёте 2:0 и являешься лидером чемпионата.
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РФПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Оренбург»
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Спасение тура
Кончилось всё для «Спартака» хорошо. Квинси Промес забил победный мяч на 5-й добавленной минуте, сохранив для своей команды шестиочковый отрыв от конкурентов.
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Болельщики «Спартака»
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Трагедия тура
В Москве и Ростове почтили память погибших в результате теракта в петербургском метро. Редакция «Чемпионата» выражает свои соболезнования родным и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"
Жест тура
Квинси Промес почтил память погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге.
Квинси Промес
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"