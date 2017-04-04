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175 лет назад 2016
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Самые яркие фото 21-го тура РФПЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Антон Третяк

Под знаком беды. Мгновения 21-го тура РФПЛ

Трагедия в Петербурге, провальная минута и воля «Спартака»— в обзоре самых ярких фотографий 21-го тура РФПЛ.
4 апреля 2017, вторник. 23:00. Футбол

Чудовище тура


Здесь вполне применима известная фраза «На лицо ужасные, добрые внутри».
Талисман «Рубина»

Талисман «Рубина»

Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"

Возвращение тура


Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, недавно завершивший карьеру игрока, вошёл в тренерский штаб петербургской команды в качестве помощника Мирчи Луческу.

Стиль тура


Отличная обувь с эмблемой «Амкара», как раз для похода на футбол.
Болельщик «Амкара»

Болельщик «Амкара»

Фото: instagram.com/oleg_kislukhin/

Поддержка тура


Несмотря на то что дела у «Томи» и «Крыльев Советов» совсем плохи, есть люди, которые поддерживают команду даже в выездных матчах.
Болельщики «Томи»

Болельщики «Томи»

Фото: arsenaltula.ru

Группа поддержки тура


Группа поддержки тульского «Арсенала».
Фото: arsenaltula.ru

Конкурс тура


В Перми болельщики пытаются попасть в ворота с завязанными глазами. В РФПЛ играют с открытыми глазами, но попадают по воротам не очень часто. Впрочем, 21-й тур вышел довольно результативным. Всего одна нулевая ничья и всего один минимальный счёт.
Фото: fc-amkar.org / frontfocus.ru

Гримасы тура


«Борьба за мяч, запечатлённая за 1/2000 долю секунды. Это точное значение выдержки в зеркальной камере», — пояснение от автора фотографий с матча ЦСКА – «Крылья Советов» Дениса Тырина.
РФПЛ. 21-й тур. ЦСКА — «Крылья Советов»

РФПЛ. 21-й тур. ЦСКА — «Крылья Советов»

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
РФПЛ. 21-й тур. ЦСКА — «Крылья Советов»

РФПЛ. 21-й тур. ЦСКА — «Крылья Советов»

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
РФПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Оренбург»

РФПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Оренбург»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Развлечение тура


«Армейские» болельщики развлекаются во время матча с «Крыльями Советов».
Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Злость тура


Вот такие страсти кипели в матче «Спартак» — «Оренбург».
РФПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Оренбург»

РФПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Оренбург»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Провал тура


Два гола за две минуты пропускать на своём поле — не дело. Особенно когда ты ведёшь в счёте 2:0 и являешься лидером чемпионата.
РФПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Оренбург»

РФПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Оренбург»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
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Спасение тура


Кончилось всё для «Спартака» хорошо. Квинси Промес забил победный мяч на 5-й добавленной минуте, сохранив для своей команды шестиочковый отрыв от конкурентов.
Болельщики «Спартака»

Болельщики «Спартака»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
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Трагедия тура


В Москве и Ростове почтили память погибших в результате теракта в петербургском метро. Редакция «Чемпионата» выражает свои соболезнования родным и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

Жест тура


Квинси Промес почтил память погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге.
Квинси Промес

Квинси Промес

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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