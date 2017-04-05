Станет ли Златан самым богатым игроком MLS?

Примет ли Ибрагимович миллионы «Лос-Анджелес Гэлакси»?
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в США. В прессе уже писали, что в услугах 35-летнего футболиста заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси», руководство которого готово сделать игрока самым высокооплачиваемым в MLS.
По информации FOX Deportes, швед действительно перейдёт в «Лос-Анджелес Гэлакси», однако детали потенциальной сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что агент шведского форварда встречался с представителями «Лос-Анджелес Гэлакси». Контракт Ибрагимовича с «МЮ» действует до лета 2017 года.
Зобнин признан MVP 21-го тура РФПЛ
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признан MVP 21-го тура российской Премьер-Лиги. Второе место занял полузащитник «Зенита» Данни, тройку замкнул полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Зобнин набрал 12 баллов. По 3 очка он получил за победу в опросах в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта MVP. В сумме он набрал 18 баллов, Данни — 9, Фарфан — 8.
На звание MVP 21-го тура РФПЛ претендовали также Квинси Промес («Спартак»), Мусса Думбия («Арсенал»), Бибрас Натхо (ЦСКА) и Андреас Гранквист («Краснодар»).
Фанаты «Арсенала» протестуют против Венгера
Фанаты «Арсенала» собрались возле тренировочной базы клуба в знак протеста против главного тренера Арсена Венгера. Болельщики не хотят, чтобы руководство продлевало контракт с 67-летним специалистом. Надпись на одном из плакатов гласила: «Венгер — уходи, Алексис — оставайся».
Mirror сообщает, что из-за протеста болельщиков задержалось начало пресс-конференции с участием Венгера в преддверии матча 31-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Вест Хэм Юнайтед».
Фото с изображением одного из плакатов можно посмотреть в «Твиттере».
Алексей Березуцкий травмирован
Медицинское обследование, проведённое после матча ЦСКА и «Крыльев Советов» (2:1), выявило у защитника Алексея Березуцкого повреждение мышцы задней поверхности голени. Футболисту предписаны лечебно-восстановительные мероприятия и покой, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Полузащитник Александр Головин, также заменённый в ходе того матча, сегодня работал наравне с остальными игроками красно-синих, которые играли с самарцами с первых минут. Ещё два полузащитника, Алан Дзагоев и Георгий Миланов, продолжают заниматься по индивидуальной программе.
Ломбертс прессингует «Спартак»
Защитник «Зенита» Николас Ломбертс сообщил, что, несмотря на шестиочковое отставание от лидирующего «Спартака» после 21-го тура в РФПЛ, он думает только о победе в Премьер-Лиге.
«Думаю только о чемпионстве. Понятно, что очень многое зависит от «Спартака» и от нашего с ним матча в Москве. В любом случае нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, что победим в ближайшем туре «Анжи». «Спартак» перед очной встречей почувствует наше дыхание в спину, прессинг с нашей стороны, и даст на «Открытие Арене» слабину.
В РФПЛ каждый может победить каждого. У нас есть всё, чтобы быть первыми. Нужно только в это верить. И конечно же очень хочу ещё сыграть за нашу команду. Надежда теперь на это есть. Хочу провести как можно больше матчей за «Зенит» и стать чемпионом», — цитирует Ломбертса пресс-служба петербургского клуба.
УЕФА сблизил финалы ЛЕ и ЛЧ
Финал Лиги Европы с 2018 по 2021 год будет проводиться на одной неделе с финалом Лиги чемпионов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.
«Исполком постановил, что в ходе цикла 2018-2021 годов финалы Лиги Европы будут проводиться на той же неделе, что и финалы Лиги чемпионов. Это было сделано, чтобы решающий матч Лиги Европы, как и в случае Лиги чемпионов, проводился по завершении сезонов на внутренней арене. Таким образом, финал Лиги Европы — 2018/19 будет сыгран в среду, 29 мая 2019 года. Как и сейчас, финалы двух турниров будут проводиться в разных городах», — говорится в сообщении.
Отметим, что финальный матч сезона-2016/17 Лиги Европы состоится 24 мая в Сольне, а финал Лиги чемпионов — 3 июня в Кардиффе.