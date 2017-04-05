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175 лет назад
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Фото: instagram.com/annetreinen
Текст:
«Чемпионат»
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 21-го тура РФПЛ
Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи 21-го тура РФПЛ.
5 апреля 2017, среда. 07:00.
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Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 20-го тура РФПЛ
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Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 19-го тура РФПЛ
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"
Источник:
«Чемпионат»
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Новости. Футбол
5 апреля 2017, среда
08:30
Тимощук: у «Зенита» мощный тренерский штаб
08:28
Заммер не уверен, что «Баварии» нужно найти спортивного директора
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Рафинья Алькантара выбыл из строя на две недели
07:30
Тимощук: «Спартак» лидирует, но «Зенит» должен сделать всё, чтобы изменить это
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Кан и Маттеус верят, что «Гамбург» сохранит прописку в Бундеслиге
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Зидан: Навас – вратарь основного состава «Реала»
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Симеоне: меня не беспокоит вопрос о том, перейдёт ли Тео Эрнандес в «Реал»
06:26
Нойер не сможет помочь «Баварии» в матче с «Боруссией» Д
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Абидаль: только Энрике знает, мог ли он продолжать работать у руля «Барселоны»
05:31
Ибрагимович готов остаться в «МЮ» в случае непопадания в Лигу чемпионов
04:25
«Шапекоэнсе» выиграл у «Атлетико Насьональ» 1-й матч за Суперкубок Южной Америки
03:56
Роббен: в первом тайме матча с «Хоффенхаймом» мы каждый раз опаздывали на шаг
03:50
Шекспир: «Лестер» не показал свой лучший футбол в матче с «Сандерлендом»
02:40
В. Березуцкий: в России потихонечку загибается футбол, нужна бизнес-идея
02:24
О. Иванов не поможет «Тереку» в матче с «Арсеналом»
02:05
В. Березуцкий не боится завершения игровой карьеры и намерен поступить в ВШТ
01:55
В. Березуцкий: у фанатов завышенные критерии к сборной РФ, у нас средняя команда
01:37
В. Березуцкий: если тренер сборной позовёт меня, я тут же, как в армии, поеду
00:52
Шекспир стал третьим тренером, выигравшим пять дебютных матчей АПЛ
00:43
Тренер «Хоффенхайма»: мы очень долго ждали победы над «Баварией»
00:42
Моуринью: если «МЮ» будет терять игроков, одним турниром придётся пожертвовать
00:36
Анчелотти: «Бавария» была немного удивлена стилем игры «Хоффенхайма»
00:34
Моуринью: вообще-то «МЮ» забил 2 чистых гола, но я говорю это с улыбкой на лице
00:22
«Атлетико» одолел «Реал Сосьедад», «Вильярреал» переиграл «Бетис»
00:19
Куман: пенальти «МЮ» справедлив, но с этим очень тяжело смириться
00:10
Джагелка: решили, что сделали достаточно, и забыли, что матч с «МЮ» не закончился
4 апреля 2017, вторник
23:56
Дубль Жермена принёс «Монако» победу над «Лиллем» в 1/4 финала Кубка Франции
23:54
Гол Ибрагимовича на 94-й минуте спас «МЮ» от поражения в матче с «Эвертоном»
23:41
«Лестер» обыграл «Сандерленд», одержав пятую подряд победу в АПЛ
23:40
«Лацио» проиграл «Роме» в ответном матче, но вышел в финал Кубка Италии
23:18
Энрике: меня удивляет, что «Ювентус» постоянно критикуют
23:12
Тимощук: проблема судейства не должна становиться главной
22:53
«Хоффенхайм» нанёс «Баварии» первое поражение в Бундеслиге с ноября
22:52
«Боруссия» Д разгромила «Гамбург», «Вердер» победил «Шальке»
22:42
Симеоне: «Атлетико» неожиданно для себя оказался на третьем месте в Примере
22:33
«Эвертон» первым забил 250 голов «МЮ» в элитном дивизионе чемпионата Англии
22:29
Яковлев: фанаты давно ждут чемпионства «Спартака», полстраны болеет за команду
22:20
Дубль Адуриса принёс «Атлетику» победу над «Эспаньолом»
22:14
Манчини: если бы «Интер» делал некоторые вещи по-другому, то боролся бы за титул
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Чем вам запомнился матч «Спартак» - «Оренбург»?
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