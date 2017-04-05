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175 лет назад 2016
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Лучано Спаллетти
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Спал упал. Бывший тренер «Зенита» снова без трофеев

Минувшим вечером Спаллетти упустил, вероятно, последний шанс выиграть трофей с «Ромой» – возможно, теперь его работа в Риме закончится.
5 апреля 2017, среда. 10:05. Футбол
Возможно, перед нашими глазами одна из сильнейших попыток сколотить чемпионскую «Рому» со времён стыка веков. Лучано Спаллетти, как классный тактик, прямо по ходу сезона сделал финт Аллегри – резко перестроил команду с четвёрки защитников на тройку и поднял качество игры. Джаллоросси забивают больше «Ювентуса», Эдин Джеко резко поднял уровень реализации после сезона, где его идентифицировали деревом, в роли Симоне Перротты-2006 раскрылся Раджа Наингголан: тоже поднятый из центра поля выше, тоже наделённый новыми атакующими навыками, тоже улучшивший пас и прокачавший свой мощнейший дальний удар.

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Всё это здорово, но топ-тренер не может быть однобоко развит. Юлиан Нагельсманн, рулевой сенсационного «Хоффенхайма», считается сильным тактиком, но выделяет другие свои качества: «30% тренерской работы – это тактика, 70% – социальная компетентность. На таком уровне хорошая тактическая готовность будет иметь значение только тогда, когда настрой в порядке». Без крепкой психики в чемпионской гонке делать нечего, а «Рома» слишком нервная и подверженная перепадам настроения, чтобы бороться за золото.
Кубок Италии. 1/2 финала. 2-й матч
04 апреля 2017, вторник. 21:45 МСК
Рома
Рим
3 : 2
Лацио
Рим
0:1 – Милинкович-Савич – 37, 1:1 – Эль-Шаарави – 43, 1:2 – Иммобиле – 56, 2:2 – Салах – 66, 3:2 – Салах – 90

Минувшим вечером Спаллетти упустил, вероятно, последний шанс выиграть трофей с «Ромой» – в Кубке Италии джаллоросси проиграли своим ненавистным соседям по городу – и сделал это в традиционном стиле своей «Ромы». Ещё в первом матче с «Лацио» команда Спаллетти смотрелась аморфно, а во втором зашевелилась только после голов соседей. Правда, было уже поздно, Милинкович-Савич и Иммобиле уже открыли «Лацио» дорогу в финал, и чтобы попасть-таки туда вместо кровного врага, «Роме» нужно было забить четыре. Проблемы с характером Лучано признавал после другого вылета – от «Лиона» из Лиги Европы: «Когда всё хорошо, у нас вырастают крылья. Если же что-то идёт не так – нам не хватает характера, чтобы перевернуть игру, в целом у наших игроков более спокойный темперамент».


Ладно, в расшатанной психике виноват не Спаллетти, всё началось с его предшественника, Руди Гарсии. В начале сезона-2014/15 француз и его подопечные на словах пророчили «Роме» чемпионство, поливали «Ювентус», мощно начали чемпионат, но всё это – до 1:7 с «Баварией». Игру команды раскусили, а переламывать ход неудачных матчей у неё не получалось, и всё это вылилось в 10-матчевую серию, где «Рома» выиграла лишь однажды.
Перед отставкой Руди Гарсии история повторилась почти полностью – 1 победа в 9 матчах после разноса в Барселоне. После такого игрокам нужен был человек, способный вправить мозги, а поставили человека, готового помочь лишь кратковременной вспышкой.

В августе «Рома» в квалификации Лиги чемпионов схватила знатную пощёчину от «Порту», спустя несколько дней упустила 2:0 на Сардинии, и Лучано Спаллетти сразу вычленил причину неудач: «У нас слишком много таких игроков, как Мохамед Салах, – они могут блестяще играть урывками, а потом изолироваться во время матча. У «Ромы» нехватка личностей, и для больших побед нужно что-то большее, чем техника». Отчасти Спаллетти прав, нынешняя «Рома» – команда художников, а не чернорабочих, но ведь тренер отвечает за характер в первую очередь. К тому же главную личность «Ромы» Спаллетти упорно оставляет в запасе ради 10-15 минут на поле.

Если уж мы вспоминали про «Хоффенхайм» Нагельсманна, то стоит открыть состав команды, понять, что у «Хоффе» тоже нет выгрызал, нет даже своего постоянно звереющего Наингголана. Но команда при этом остервенело отбивается от «Баварии», держится, впервые в истории обыгрывает мюнхенцев и практически обеспечивает себе Лигу чемпионов. Иногда хочется переложить весь футбол в цифры и схемы, но и ментальная составляющая очень важна – иначе, например, мадридский «Реал» год назад не выиграл бы ЛЧ. Или Лучано Спаллетти ещё долго оставался бы в «Зените» – его спад в Санкт-Петербурге начался с потери контроля раздевалки, что тоже не красит тренера как психолога.

Самое удивительное, что после такой работы в Риме журналисты уже назначают Спаллетти главным тренером «Ювентуса». Всяко лучше, чем приглашение Паулу Соузы из Флоренции, но всё равно жутко спорно. Как Лучано будет вести себя в раздевалке, если в «Роме» он допустил раздрай с Франческо Тотти уже спустя месяц работы? Что может предложить команде, построенной под Лигу чемпионов и нацеленной в первую очередь на неё, тренер без навыков кубкового бойца? Тактику? Да ладно вам. «Ювентусу» нужен специалист с опытом успешных больших матчей, а не Спаллетти, проигравший оба ключевых матча сезона бьянконери и «Наполи».

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Вот-вот в Рим приедет Рамон Мончи, гениальный спортивный директор, выстроивший свою трансферную империю в «Севилье». Спустя 17 лет Мончи покинул клуб не только из-за жажды перемен и приключений – он говорил, что желает поработать в обстановке, где от него не будут требовать ежегодно собирать половину состава заново. Вполне вероятно, американские владельцы «Ромы» наняли Мончи для строительства чемпионской команды, и выбор нового тренера будет фундаментом стройки. Не допустить ошибку здесь будет очень важно – в один момент «Ювентус» всё-таки оставит чемпионский трон, и «Рома» должна пользоваться кризисами бьянконери в первую очередь.

Итальянские журналисты пишут, что летом Рамон Мончи готов позвать в Рим Унаи Эмери – и это будет громадной ошибкой. Разве мало психологических проблем, накопленных Руди Гарсией и Спаллетти? «Роме» нужен тактик и мотиватор в одном лице, иначе психологических трудностей станет ещё больше. Есть один неплохой вариант, но боюсь, человек, поигравший за «Лацио», Синиша Михайлович, «Рому» не возьмёт. А романтику Спаллетти идеально подошёл бы вариант с «Фиорентиной» – родная команда смогла бы принять доктрину Лучано, который не станет бороться с «фиалками» за чемпионство, зато поставит футбол лучше, чем у Соузы и Монтеллы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рома Лучано Спаллетти
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