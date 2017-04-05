Чемпионский характер. Сравнение «Спартака» с лидерами топ-лиг

«Спартак»

«Челси»

«Реал»

«Бавария»

«Ювентус»

«Монако»

Что это значит

Отчёт о победе «Спартака» над «Оренбургом» вышел под заголовком «Так закалялось золото». Это не авторский заголовок: тот, который я отправил в редакцию, отсылал к чемпионскому характеру. А он, как известно, иногда важнее чемпионской игры. Замена названия – это издержки профессии, но иногда и они идут на пользу. На следующий день во время обсуждения этого отчёта в редакции появилась идея: как-то определить выражение «чемпионский характер» и сравнить лидеров РФПЛ и европейских лиг по этому показателю. Итак, что это?Речь о победах, которые добыты на за счёт превосходства в качестве игры, а благодаря другим качествам. Например, ударные пятиминутки в конце матчей отможно использовать в качестве учебника. Но не только.В рамках исследования учтены несколько показателей. 1. Количество волевых побед – матчей, в которых лидерпобедил, проигрывая по ходу. 2. Матчи, в которых лидеры чемпионатов отыгрались с разницы в -2 гола и больше, даже если в них не победили. 3. Решающие голы в концовках: голы, забитые после 80-й минуты, которые принесли очки.Каждой команде засчитываются все очки, заработанные с выполнением любого из этих условий. Соответственно волевая победа оценивается в три очка, победный гол в концовке приносит команде два очка, гол, который принёс ничью, – одно очко. Отыгрыш с разницы -2 – тоже одно очко. И последнее: все команды провели разное количество игр. Поэтому количество набранных по этим параметрам очков разделим на количество матчей, сыгранных каждой командой. Получившийся результат можно условно назвать «коэффициентом характера».«Спартак» — «Амкар» — 1:0. Денис Глушаков принёс победу на 91-й минуте. Два очка.«Спартак» — «Рубин» — 2:1. На гол Жонатаса хозяева ответили ударами Квинси Промеса и Дениса Глушакова. Волевая победа, три очка.«Спартак» — «Оренбург» — 3:2. Победный гол Квинси Промеса на 96-й минуте, вопросы про валидол на пресс-конференции, слова Массимо Карреры «нам повезло» и два очка за гол в концовке.Итого: 7 очков в 21 матче. В среднем 0,33 очка за матч «Спартак» набирает за счёт финального штурма, волевого отыгрыша и т.д.«Челси» — «Вест Хэм» — 2:1. Победный гол забит Диего Костой на 89-й минуте. Решающий гол, который принёс два очка.«Уотфорд» — «Челси» — 1:2. Та же ситуация: победный гол забит Диего Костой на 87-й минуте. Решающий гол, который принёс два очка.«Челси» — «Тоттенхэм» — 2:1. Проигрывая по ходу матча, хозяева забили дважды. Волевая победа, засчитаны три очка.«Манчестер Сити» — «Челси» — 1:3. «Челси» пропустил первым и ответил тремя голами (последний был забит уже в добавленное время). Волевая победа, три очка.«Сток Сити» — «Челси» — 1:2. Гари Кэхилл забил победный гол на 87-й минуте. Он же решающий, плюс два очка.Итого: 12 очков в 29 матчах. В среднем 0,41 очка за матч.«Реал» — «Сельта» — 2:1. Тони Кроос забил победный гол на 81-й минуте. Решающий гол, два очка.«Реал» — «Атлетик» — 2:1. Альваро Мората установил окончательный гол на 83-й минуте. Решающий гол, два очка.«Алавес» — «Реал» — 1:4. Пожалуй, это пример, который показывает уязвимость системы: хозяева открыли счёт, «Реал» раздавил их, и вряд ли это можно называть камбэком. С другой стороны, для остальных лидеров это правило действует точно так же. Формально – волевая победа. Три очка.«Барселона» — «Реал» — 1:1. Серхио Рамос сравнял счёт на 90-й минуте. Решающий гол принёс ничью. Одно очко.«Реал» — «Депортиво» — 3:2. «Реал» проигрывал до 84-й минуты. Сразу два гола в концовке принесли волевую победу. Три очка.«Вильярреал» — «Реал» — 2:3. «Реал» отыгрался с 0:2 и дожал соперника. Три очка.«Реал» — «Лас-Пальмас» — 3:3. За 10 минут до конца хозяева горели 1:3, всё изменил дубль Криштиану Роналду. «Реал» спасся, одно очко.«Реал» — «Бетис» — 2:1. Автогол Кейлора Наваса усложнил мадридцам игру. Но они одержали волевую победу – опять благодаря Серхио Рамосу. Три очка.Итого: 17 очков в 28 матчах. В среднем 0,6 очка за матч. Круто, что говорить.«Шальке» — «Бавария» — 0:2. Гости выиграли благодаря двум голам в концовке. Два очка.«Бавария» — «Ингольштадт» — 3:1. Ещё один случай бесконечно «волевой» победы над аутсайдером. «Бавария» пропустила первой, а потому – формально волевая победа. Три очка.«Гамбург» — «Бавария» — 0:1. Победный гол забит на 88-й минуте. Два очка.«Фрайбург» — «Бавария» — 1:2. Роберт Левандовски принёс победу на 90-й минуте. Решающий гол, два очка.«Ингольштадт» — «Бавария» — 0:2. Землякам не повезло второй раз в сезоне. Они держали 0:0 до 90-й минуты, но дважды пропустили уже в добавленное время. Решающий гол, два очка.«Герта» — «Бавария» — 1:1. Левандовски сравнял счёт на 96-й минуте. Решающий гол принёс ничью, одно очко.Итого: 12 очков в 26 матчах. В среднем 0,46 очка за матч.«Ювентус» — «Удинезе» — 3:1. Гости вышли вперёд и неплохо держались, но «Ювентус» одержал волевую победу. Три очка.«Торино» — «Ювентус» — 1:3. Хозяева открыли счёт. «Ювентус» отыгрался в первом тайме и уже в концовке добыл победу в дерби. Три очка.«Ювентус» — «Милан» — 2:1. Ничейный счёт держался до 95-й минуты. Но Пауло Дибала с пенальти принёс победу туринцам. Два очка.Итого: восемь очков в 30 матчах. В среднем 0,26 очка за матч.«Монако» — «Генгам» — 2:2. Монегаски отыгрались с 0:2. Одно очко.«Монако» — «Анже» — 2:1. Игра с середняком оказалась трудной. Хозяева первыми пропустили и только во втором тайме забили два гола. Три очка.«Монако» — «Монпелье» — 6:2. В этой перестрелке первыми забили гости. И, несмотря на итоговый счёт, игра долго шла на три результата. Волевая победа, три очка.«ПСЖ» — «Монако» — 1:1. Парижане вышли вперёд благодаря позднему голу Эдинсона Кавани, «Монако» отыгрался в добавленное время. Бернарду Силва – автор гола, который принёс ничью. Одно очко.Итого: восемь очков в 30 матчах. В среднем 0,26 очка за матч.Ещё раз все результаты: «Реал» — 0,6. «Бавария» — 0,46. «Челси» — 0,41. «Спартак» — 0,33. «Ювентус» — 0,26. «Монако» — 0,26.Ещё до начала изучения результатов матчей можно было не сомневаться, что лучшим окажется «Реал». Устроить мини-тотализатор в редакции оказалось не с кем: «Реал» считали фаворитом исследования все коллеги. Вопросы к качеству игры мадридцев звучали бы гораздо чаще, если бы не фантастический характер, благодаря которому они добиваются результата на последних минутах.Сюрпризом стала «Бавария». Довольно высокий показатель говорит о запасе прочности мюнхенцев. Даже если они не вошли в игру (или позволили сопернику в неё вернуться), в концовке берут своё.«Челси» в начале сезона спас пару матчей в концовке, но после того как Антонио Конте перестроил команду, это качество перестало быть необходимым. Лондонцы научились доводить матчи до победы без лишних усилий. 13 сухих побед это доказывают.«Спартак» расположился примерно посередине. Интересно, что по динамике ситуация у москвичей примерно обратна «Челси». «Спартак» всухую выиграл 10 матчей в первых 15 турах. Но когда качество игры ухудшилось, на помощь пришёл характер. Все свои «волевые» семь очков команда Массимо Карреры набрала в восьми последних матчах.«Ювентус» и «Монако»: одинаковые показатели, но противоположные тенденции. В Италии не оказалось команд, которые могут составить туринцам конкуренцию на дистанции чемпионата, но и на дистанции одного матча соперников немного. У «Юве» лучший график набора очков в европейских топ-чемпионатах.добрался до апреля, так и не включив своих звёзд на полную мощность, отсюда и периодические поражения в чемпионате от потери концентрации.Наконец, «Монако» — молодая и нестабильная команда, которая может на кураже уложить «Бордо» на выезде со счётом 4:0 или так же разгромно проиграть «Ницце». Когда в составе сразу шесть игроков 23 лет и младше, это не должно удивлять. Скорее, успех команды должен восхищать.