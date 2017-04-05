Равнение на «Спартак» и «Краснодар». Как в РФПЛ заполняются новые стадионы

«Терек»

«Рубин»

«Спартак»

ЦСКА

«Краснодар»

Чиновники обещали: вот построим стадионы – и уровень чемпионата страны автоматически скакнёт. Народ дружными рядами и колоннами двинет на футбол, и цифры посещаемости рванут вверх прямо пропорционально повышению мотивации команд. На новых полных аренах по-любому приятнее выступать, чем в обрамлении полупустой рухляди, логично?Прошло время, чемпионат обзавёлся новыми комфортабельными объектами, а обещанного роста так и не случилось.Незначительный прогресс относительно двух прошлых сезонов не должен никого вводить в заблуждение. По сравнению с первым осенне-весенним турниром явка в РФПЛ снизилась в среднем на 1600 человек и в настоящее время составляет 11 219 зрителей на матче.Проще всего было бы объяснить снижение интереса к футболу экономическими трудностями в стране, так или иначе ударившими по каждому из нас. Но даже после дефолта конца прошлого века люди охотнее ходили на стадионы. В большинстве своём старые и неудобные стадионы. В 1999 году усреднённая аудитория чемпионата России равнялась 11 514 человек – на три сотни больше, чем сейчас.Связана ли болельщицкая активность с уровнем комфортабельности арен и успехами футболистов, их населяющих, рассмотрим на конкретных примерах.Среди новых объектов РФПЛ грозненский стадион – самый возрастной. «Ахмат-Арена» распахнула ворота перед посетителями в мае 2011 года. Премьера прошла при аншлаге: игру «Терека» с «Анжи» – кавказское дерби! – посетило 30 тысяч человек. Посещаемость увеличилась почти вдвое – с 8167 зрителей в первой половине чемпионата до 15 721 во второй. В сезоне-2012/13 она достигла рекордной отметки (19 497), но в дальнейшем только снижалась.Эффект новизны прошёл, а подогреть интерес к футболу игрой и результатом местный клуб не сумел. Локальные успехи не трансформировались в глобальные. Итог – охлаждение болельщика к команде. Текущий показатель – 15 168 человек на матче – худший для «Терека» после новоселья.Казанский болельщик не очень-то лёгок на подъём. За добычей исторического, первого в клубной истории золота с трибун Центрального стадиона наблюдало в среднем по 18 053 человека. Прорыв «Рубина» к футбольному буму в республике не привёл. Начиная со следующего сезона на местной арене становилось только тише, а несколько «беститульных» лет окончательно проредили болельщицкую аудиторию города.Введение в эксплуатацию нового стадиона на берегу Казанки привело к краткосрочному улучшению ситуации, да только и всего. По сравнению с первым сезоном посещаемость «Казань-Арены» упала более чем в два раза – с 20 066 человек (суммарную статистику «Рубину» в том розыгрыше подпортили полдюжины игр на одноимённом стадиончике) до 9897. В текущем сезоне местный 45-тысячник заполняется в среднем на одну пятую от своей вместимости. В данном случае взаимосвязь между успешностью команды и её аудиторией налицо. На страдания интернационала Хави Грасии желающих смотреть всё меньше.Практически одновременно с «Рубином» въехал в новое жилище и «Спартак». И сразу ощутил прилив энтузиазма у болельщиков. Пока красно-белые ютились в Черкизово, размер их домашней аудитории едва превышал 11 тысяч человек. Тут обязательна ремарка: «Локомотив» с «Зенитом» спартаковцы принимали при пустых трибунах в Москве, а «Терек» — при наполовину полных в Екатеринбурге. Но даже в «Лужниках», в последний сезон перед закрытием комплекса на реконструкцию, девятикратный чемпион не имел такой поддержки, какую имеет сейчас. Динамика роста посещаемости «Открытие Арены» вызывает смесь уважения с восхищением: 24 698 человек в первый сезон, 25 179 – во второй, 30 143 – в третий (нынешний).Простой пример: если на «Локомотиве» игру с «Амкаром» посетило 5896 человек, то в Тушино – 27 446 – почти в пять раз больше! Дважды в чемпионате «Открытие» забивалось практически под завязку: 43 710 зрителей на дерби с «Локо» и 44 884 – с ЦСКА. В данном случае прирост публики обусловили два фактора – долгожданное появление у популярной команды собственного дома и ощутимый турнирный прогресс. Если парни Карреры продолжат играть в том же духе, людей на трибунах и впредь будет прибавляться.Известный теле- и радиоведущий иронично заметил: «Евгений Гинер построил стадион для ЦСКА, а аншлаг на нём соберёт «Спартак». Доля правды в этой шутке присутствует: до сих пор на 100% «армейская» арена не заполнялась даже в Лиге чемпионов. Что тому виной – пресыщенность «внутренними» успехами или разочарование «внешними» неудачами – сказать сложно. Тем не менее в черте города на ЦСКА стали ходить охотнее, чем за МКАД. По сравнению с прошлым сезоном посещаемость домашних игр красно-синих выросла на три с половиной тысячи человек, перевалив за отметку 13 000. Это пятый показатель в лиге после «Открытия», «Краснодара», «Петровского» и «Ахмат-Арены».Юный «Краснодар» потихоньку отвоёвывает зрителя у «старушки» «Кубани». Нет ничего удивительного в том, что первому дивизиону на допотопном и неудобном стадионе всё больше горожан предпочитают Премьер-Лигу на ультрасовременной арене. После открытия величественного «колизея» на Восточно-Кругликовской улице домашняя аудитория «быков» выросла почти втрое – с 7 907 человек в стартовых турах до 20 752. Под завязку арена ещё не забивалась, но рубеж в 30 тысяч зрителей уже преодолела трижды – раз в Лиге Европы и дважды в РФПЛ. Второе место в лиге по посещаемости не может не радовать глаз владельца «Краснодара».