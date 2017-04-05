Вопрос дня. Сокращение команд в РФПЛ: вы за или против?

>>> Опрос: как вы относитесь к идее сокращения Премьер-Лиги?
Никита Симонян, первый вице-президент РФС:
— В советское время мы пришли к оптимальному количеству команд – 16, это правильно. Но если нет возможности содержать клубы, то на 14 могут и не остановиться. Можно РФПЛ и до 12 команд сократить. Это уже вопрос к руководителям регионов – находите средства! Они должны думать о развитии футбола. 16 команд оптимально подходят для нашей страны. Есть традиции, которых стоит придерживаться.
Валерий Газзаев, заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ:
— Как вообще можно говорить о сокращении РФПЛ до 14 команд, когда Премьер-Лигу нужно расширять до 18 клубов? Такой огромной стране, как Россия, ни в коем случае нельзя равняться на государства вроде Норвегии или Дании. Наш чемпионат находится на шестом месте в Европе. Во всех чемпионатах лидирующей пятёрки минимум 18 команд играют в главной лиге. А чаще – 20. Уменьшать нужно количество профессиональных клубов. Команды, из года в год испытывающие финансовые проблемы, должны научиться зарабатывать самостоятельно. Пора уходить от ситуации, при которой клубы живут на бюджетные средства.
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Анзор Кавазашвили, председатель совета директоров «Анжи»:
— Валерий Георгиевич предлагает расширить РФПЛ до 18 команд. Мне это предложение нравится. Я полностью не согласен с тактикой сокращения РФПЛ. Что касается финансовых проблем, то они есть у всех, от этого никуда не деться. Появляется много проблем с командами, которые снимаются с соревнований. Нам надо создавать клубы, которые занимаются самофинансированием. Если Прядкин за сокращение, то скоро ему придётся снова опуститься с 14 до шести, а там и до четырёх.
Дмитрий Балашов, генеральный директор тульского «Арсенала»:
— Уменьшение числа команд никоим образом не приведёт к повышению уровня Премьер-Лиги. Мне непонятно, зачем сокращать на один или два сезона. У нас и так нет проходных игр. Все борются до последнего.
Виталий Шашков, генеральный директор «Крыльев Советов»:
— Последние пару лет говорили только об увеличении числа команд в РФПЛ. Сейчас в стране к чемпионату мира строят новые стадионы, развивают инфраструктуру и хотят при этом сократить количество участников в Премьер-Лиге? Мне кажется это нецелесообразным.
Игорь Лебедев, член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ:
— А я полностью поддерживаю идею сокращения количества команд в РФПЛ. Можно сократить даже до 12 клубов. Матчи должны вызывать интерес у болельщиков, а клубы должны быть финансово самостоятельными. Сокращение количества матчей позволит нам избавиться от игр зимой. Вспомните, как в конце прошлого года ЦСКА играл дома в снегопад. Если лет через 10-15 у нас появится больше финансово-самостоятельных клубов, больше денег в спорте, тогда можно не только вернуть 16 команд, но и увеличить до 18-20.
Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России:
— Какое сокращение? Я категорически против 14 команд в РФПЛ, отношусь к этому крайне негативно. У нашей лиги и так высокий уровень. Если у клубов финансовые сложности, но команда заслужила играть в Премьер-Лиге, то почему её нужно искусственно убирать? Давайте вообще сделаем как в Швейцарии по 10 команд и будем играть в четыре круга. Это будет крайне унылое зрелище. Почему уровень лиги вырастет, если в ней будет 14 команд? Он не вырастет от этого.
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Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:
— Наоборот вырастит! Проходных матчей станет намного меньше. Но 16 команд — это то необходимое количество игр, на которое рассчитывают тренеры. Получается, что мы убираем четыре матча. 26 игр — это слишком короткий турнир, а 14 команд слишком мало.
Наше мнение
Марк Бессонов, обозреватель «Чемпионата»:
— На самом деле обсуждать одну и ту же тему в сотый раз уже как-то поднадоело. Притом каждый знает, какие плюсы и минусы несёт в себе решение сократить количество команд-участниц РФПЛ. Возрастёт ли уровень лиги? Бесспорно! Ведь в таком случае вместо условного матча «Спартака» и «Томи» болельщики смогут увидеть… ничего. Конечно, зрителю из большого города, где есть солидная команда, большой разницы нет. А если подумать о регионах, где не существует богатых клубов? Где интерес к футболу и без того стремится к нулю. Где пустые трибуны уже становятся неотъемлемым атрибутом каждого матча. Конечно, надо работать над повышением качества футбола в стране. Но не путём отсекания с трудом функционирующих частей тела, а путём их лечения. Мы всё-таки уже не в средневековье.
Мнения читателей
gamster:
– Давайте после каждого сезона, когда появляется откровенно сливающая команда, сокращать количество участников лиги. И лишать возможности развития таких клубов, как «Динамо Москва» или «Тосно».
rg-fanat1999:
– Нужно не сокращать, а оставлять всё так, как есть. Никаких новаторских идей. 16 – оптимальный вариант.
headl0ng:
– Учитывая финансовое положение региональных команд, сокращение выглядит логичным.
burro:
– 12 команд — оптимальное количество.
friend:
– С точки зрения конкурентоспособности чемпионата, у нас один из лучших чемпионатов планеты. Любой может выиграть каждого. Есть лишь провалившаяся «Томь»… И только. Остальные бодаются, и бодаются серьёзно.
maxiplus:
– А я поддерживаю! Только не 14 команд, а 12 и в три круга. Повысится конкуренция, цена каждого матча. Наконец, научатся играть по два матча в неделю, как в Европе. И убрать нафиг этот лимит!
martinov33-sm:
– Сокращение команд в РФПЛ для болельщиков скорее минус, ибо меньше матчей будет играться, ни о каком повышении уровня не может идти и речи.
smyslov1988:
– Вот чего только не делают, а нашему футболу всё хуже и хуже.
rampant1965:
– 14 – это полумера. 10 команд в четыре круга. Одна вылетает. Вот это будет конкуренция.
grroznyi85:
– Бред. Как будто при 12 командах в Премьер-Лигу не придут клубы, которые финансово не будут тянуть.
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