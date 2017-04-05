Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Вопрос дня
Фото: РИА Новости
Текст: Никита Кузин

Вопрос дня. Сокращение команд в РФПЛ: вы за или против?

Количество команд в РФПЛ может на пару лет сократиться до 14. Нужно ли Премьер-Лиге уменьшение? Отвечают эксперты и читатели.
5 апреля 2017, среда. 16:30. Футбол
Одним из вариантов развития футбола в России является сокращение Премьер-Лиги до 14 команд. Последние несколько лет шли разговоры о возможном расширении до 18 клубов. По словам президента РФПЛ Сергея Прядкина, такой вариант в нынешних трудных условиях пока невозможен. Ближе к реальности именно уменьшение на один или два сезона до 14 команд. Прядкин говорит, что это поднимет общий уровень самой лиги и придаст финансовую стабильность. Поможет ли сокращение команд сделать наш футбол лучше, а Премьер-Лигу более зрелищной? Стоит ли оставить только 14 команд в РФПЛ?

>>> Опрос: как вы относитесь к идее сокращения Премьер-Лиги?

Никита Симонян, первый вице-президент РФС:
— В советское время мы пришли к оптимальному количеству команд – 16, это правильно. Но если нет возможности содержать клубы, то на 14 могут и не остановиться. Можно РФПЛ и до 12 команд сократить. Это уже вопрос к руководителям регионов – находите средства! Они должны думать о развитии футбола. 16 команд оптимально подходят для нашей страны. Есть традиции, которых стоит придерживаться.

Валерий Газзаев, заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ:
— Как вообще можно говорить о сокращении РФПЛ до 14 команд, когда Премьер-Лигу нужно расширять до 18 клубов? Такой огромной стране, как Россия, ни в коем случае нельзя равняться на государства вроде Норвегии или Дании. Наш чемпионат находится на шестом месте в Европе. Во всех чемпионатах лидирующей пятёрки минимум 18 команд играют в главной лиге.
А чаще – 20. Уменьшать нужно количество профессиональных клубов. Команды, из года в год испытывающие финансовые проблемы, должны научиться зарабатывать самостоятельно. Пора уходить от ситуации, при которой клубы живут на бюджетные средства.

>>> Как заработать на московском дерби

Анзор Кавазашвили, председатель совета директоров «Анжи»:
— Валерий Георгиевич предлагает расширить РФПЛ до 18 команд. Мне это предложение нравится. Я полностью не согласен с тактикой сокращения РФПЛ. Что касается финансовых проблем, то они есть у всех, от этого никуда не деться. Появляется много проблем с командами, которые снимаются с соревнований. Нам надо создавать клубы, которые занимаются самофинансированием. Если Прядкин за сокращение, то скоро ему придётся снова опуститься с 14 до шести, а там и до четырёх.

Дмитрий Балашов, генеральный директор тульского «Арсенала»:
— Уменьшение числа команд никоим образом не приведёт к повышению уровня Премьер-Лиги. Мне непонятно, зачем сокращать на один или два сезона. У нас и так нет проходных игр. Все борются до последнего.

Виталий Шашков, генеральный директор «Крыльев Советов»:
— Последние пару лет говорили только об увеличении числа команд в РФПЛ. Сейчас в стране к чемпионату мира строят новые стадионы, развивают инфраструктуру и хотят при этом сократить количество участников в Премьер-Лиге? Мне кажется это нецелесообразным.

Игорь Лебедев, член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ:
— А я полностью поддерживаю идею сокращения количества команд в РФПЛ. Можно сократить даже до 12 клубов. Матчи должны вызывать интерес у болельщиков, а клубы должны быть финансово самостоятельными. Сокращение количества матчей позволит нам избавиться от игр зимой. Вспомните, как в конце прошлого года ЦСКА играл дома в снегопад. Если лет через 10-15 у нас появится больше финансово-самостоятельных клубов, больше денег в спорте, тогда можно не только вернуть 16 команд, но и увеличить до 18-20.

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России:
— Какое сокращение? Я категорически против 14 команд в РФПЛ, отношусь к этому крайне негативно. У нашей лиги и так высокий уровень. Если у клубов финансовые сложности, но команда заслужила играть в Премьер-Лиге, то почему её нужно искусственно убирать? Давайте вообще сделаем как в Швейцарии по 10 команд и будем играть в четыре круга. Это будет крайне унылое зрелище. Почему уровень лиги вырастет, если в ней будет 14 команд? Он не вырастет от этого.

>>> Календарное безумие. Как РФПЛ убивает интерес к футболу

Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:
— Наоборот вырастит! Проходных матчей станет намного меньше. Но 16 команд — это то необходимое количество игр, на которое рассчитывают тренеры. Получается, что мы убираем четыре матча. 26 игр — это слишком короткий турнир, а 14 команд слишком мало.

Наше мнение


Марк Бессонов, обозреватель «Чемпионата»:
— На самом деле обсуждать одну и ту же тему в сотый раз уже как-то поднадоело. Притом каждый знает, какие плюсы и минусы несёт в себе решение сократить количество команд-участниц РФПЛ. Возрастёт ли уровень лиги? Бесспорно! Ведь в таком случае вместо условного матча «Спартака» и «Томи» болельщики смогут увидеть… ничего. Конечно, зрителю из большого города, где есть солидная команда, большой разницы нет. А если подумать о регионах, где не существует богатых клубов? Где интерес к футболу и без того стремится к нулю. Где пустые трибуны уже становятся неотъемлемым атрибутом каждого матча. Конечно, надо работать над повышением качества футбола в стране. Но не путём отсекания с трудом функционирующих частей тела, а путём их лечения. Мы всё-таки уже не в средневековье.

Мнения читателей


gamster:
– Давайте после каждого сезона, когда появляется откровенно сливающая команда, сокращать количество участников лиги. И лишать возможности развития таких клубов, как «Динамо Москва» или «Тосно».

rg-fanat1999:
– Нужно не сокращать, а оставлять всё так, как есть. Никаких новаторских идей. 16 – оптимальный вариант.

headl0ng:
– Учитывая финансовое положение региональных команд, сокращение выглядит логичным.

burro:
– 12 команд — оптимальное количество.

friend:
– С точки зрения конкурентоспособности чемпионата, у нас один из лучших чемпионатов планеты. Любой может выиграть каждого. Есть лишь провалившаяся «Томь»… И только. Остальные бодаются, и бодаются серьёзно.

maxiplus:
– А я поддерживаю! Только не 14 команд, а 12 и в три круга. Повысится конкуренция, цена каждого матча. Наконец, научатся играть по два матча в неделю, как в Европе. И убрать нафиг этот лимит!

martinov33-sm:
– Сокращение команд в РФПЛ для болельщиков скорее минус, ибо меньше матчей будет играться, ни о каком повышении уровня не может идти и речи.

smyslov1988:
– Вот чего только не делают, а нашему футболу всё хуже и хуже.

rampant1965:
– 14 – это полумера. 10 команд в четыре круга. Одна вылетает. Вот это будет конкуренция.

grroznyi85:

– Бред. Как будто при 12 командах в Премьер-Лигу не придут клубы, которые финансово не будут тянуть.
>>> Равнение на «Спартак» и «Краснодар». Как в РФПЛ заполняются новые стадионы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 26
Теги
Вопрос дня
Стиль твоей жизни. Каким будет новый раздел?
Стиль твоей жизни. Каким будет новый раздел?
Fitness
Новости. Футбол
5 апреля 2017, среда
17:46 В Катаре хотят, чтобы сборную возглавил Сампаоли, а Хави стал его помощником
17:45 В сети появилась петиция за то, чтобы Роналду избавился от жилья в Trump Tower
17:39 РФС: Турбин был прав, не назначив пенальти в ворота «Краснодара»
17:30 Комитет по этике рассмотрит жалобу на Будогосского, если дело инициирует Мутко
17:07 «Рома» может пригласить Манчини в случае ухода Спаллетти
17:00 Кавазашвили: объяснил Прудникову, что для центрфорварда он слишком мало забивает
16:29 Моура, Крыховяк, Матюиди и Бен-Арфа могут покинуть «ПСЖ» грядущим летом
16:07 Кавазашвили: у меня будет тесный контакт с главным тренером «Анжи» Григоряном
15:58 Рейна и Гамшик в заявке «Наполи» на матч с «Ювентусом»
15:56 Яровинский: ЦСКА рассчитывает на Макарова и ждёт обратно
15:36 Руни может не сыграть против «Сандерленда»
15:30 На матчи Кубка конфедераций — 2017 продано уже свыше 211 тыс. билетов
15:16 Футболисты «Зенита» почтили память погибших в результате теракта в метро
15:15 Куртуа: надеялся, что удастся пораньше достичь отметки в 100 матчей за «Челси»
15:02 Шмельцер: то, что Обамейянг сделал в матче с «Шальке», было глупо
14:42 Прокопец: сокращение РФПЛ в сезоне-2017/18 невозможно
14:30 Стало известно, кто вошёл в совет ФИФА, куда не был допущен Мутко
14:21 Болельщики «Зенита» признали Кришито лучшим игроком в марте
14:12 Ватцке: убеждён, что сборная Англии ничего не выиграет ещё 25 лет
14:06 Кан: «Бавария» сможет победить «Реал» и с Ульрайхом
14:05 Гендиректор «Амкара»: количество команд в РФПЛ не нужно сокращать
14:00 Созин: уровень РФПЛ вырастет, если сократить количество команд до 14
13:51 Болельщики «Урала» признали Бикфалви лучшим игроком в феврале-марте
13:47 Защитника «Лидса» дисквалифицировали на 6 матчей за прыжок на голову соперника
13:37 Кавазашвили: если Прядкин за сокращение, то ему придётся опуститься до 4 команд
13:28 Роналду, Бэйл и Кроос не помогут «Реалу» в матче с «Леганесом»
13:19 Газзаев: РФПЛ нужно расширять до 18 клубов, а не сокращать
13:18 Лебедев: количество команд в РФПЛ нужно сокращать, можно даже до 12 участников
13:03 Сусо: игроки «Милана» изменили метод питания и занимались йогой
13:01 Глушаков предложил РФПЛ вернуться к практике приглашения иностранных судей
12:58 Пирло может войти в тренерский штаб «Челси»
12:41 Пуйоль: Гвардиола — феномен, он помог нам произвести революцию в футболе
12:40 Матч «Урал» — «Рубин» начнётся с минуты молчания в память о погибших в Питере
12:37 Максимальный срок полномочий президента УЕФА ограничен тремя сроками по 4 года
12:34 М’Вила: победа в Кубке России спасёт «Рубин» в этом сезоне
12:29 Гендиректор «Арсенала»: непонятно, как сокращение команд повысит уровень РФПЛ
12:18 Бакеро: не обязательно, чтобы новый тренер раньше работал в «Барселоне»
12:17 Грасия: в «Рубине» полуфинал Кубка России с «Уралом» рассматривают как финал
12:04 Четвертьфинальный матч Кубка Украины «Полтава» — «Шахтёр» отменён
12:01 Чеферин: деньги в футболе решают не всё
11:47 Матч «Локомотив» — «Уфа» начнётся с минуты молчания в память о погибших в Питере
11:41 Годин: с «Реалом» будем играть не для того, чтобы лишить его чемпионства
11:40 Гендиректор «Крыльев Советов»: считаю нецелесообразным сокращение клубов в РФПЛ
11:35 Моуринью: Рашфорд не забивал с сентября, его нужно поддержать, а не критиковать
11:30 Нигматуллин: я против сокращения РФПЛ, от 14 команд уровень лиги не вырастет
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы относитесь к идее сокращения Премьер-Лиги?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+