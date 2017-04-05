Вопрос дня. Сокращение команд в РФПЛ: вы за или против?

Наше мнение

Мнения читателей

Одним из вариантов развития футбола в России является сокращение Премьер-Лиги до 14 команд. Последние несколько лет шли разговоры о возможном расширении до 18 клубов. По словам президента РФПЛ, такой вариант в нынешних трудных условиях пока невозможен. Ближе к реальности именно уменьшение на один или два сезона до 14 команд. Прядкин говорит, что это поднимет общий уровень самой лиги и придаст финансовую стабильность. Поможет ли сокращение команд сделать наш футбол лучше, а Премьер-Лигу более зрелищной? Стоит ли оставить только 14 команд в РФПЛ?— В советское время мы пришли к оптимальному количеству команд – 16, это правильно. Но если нет возможности содержать клубы, то на 14 могут и не остановиться. Можно РФПЛ и до 12 команд сократить. Это уже вопрос к руководителям регионов – находите средства! Они должны думать о развитии футбола. 16 команд оптимально подходят для нашей страны. Есть традиции, которых стоит придерживаться.— Как вообще можно говорить о сокращении РФПЛ до 14 команд, когда Премьер-Лигу нужно расширять до 18 клубов? Такой огромной стране, как Россия, ни в коем случае нельзя равняться на государства вроде Норвегии или Дании. Наш чемпионат находится на шестом месте в Европе. Во всех чемпионатах лидирующей пятёрки минимум 18 команд играют в главной лиге.А чаще – 20. Уменьшать нужно количество профессиональных клубов. Команды, из года в год испытывающие финансовые проблемы, должны научиться зарабатывать самостоятельно. Пора уходить от ситуации, при которой клубы живут на бюджетные средства.— Валерий Георгиевич предлагает расширить РФПЛ до 18 команд. Мне это предложение нравится. Я полностью не согласен с тактикой сокращения РФПЛ. Что касается финансовых проблем, то они есть у всех, от этого никуда не деться. Появляется много проблем с командами, которые снимаются с соревнований. Нам надо создавать клубы, которые занимаются самофинансированием. Если Прядкин за сокращение, то скоро ему придётся снова опуститься с 14 до шести, а там и до четырёх.— Уменьшение числа команд никоим образом не приведёт к повышению уровня Премьер-Лиги. Мне непонятно, зачем сокращать на один или два сезона. У нас и так нет проходных игр. Все борются до последнего.— Последние пару лет говорили только об увеличении числа команд в РФПЛ. Сейчас в стране к чемпионату мира строят новые стадионы, развивают инфраструктуру и хотят при этом сократить количество участников в Премьер-Лиге? Мне кажется это нецелесообразным.— А я полностью поддерживаю идею сокращения количества команд в РФПЛ. Можно сократить даже до 12 клубов. Матчи должны вызывать интерес у болельщиков, а клубы должны быть финансово самостоятельными. Сокращение количества матчей позволит нам избавиться от игр зимой. Вспомните, как в конце прошлого года ЦСКА играл дома в снегопад. Если лет через 10-15 у нас появится больше финансово-самостоятельных клубов, больше денег в спорте, тогда можно не только вернуть 16 команд, но и увеличить до 18-20.— Какое сокращение? Я категорически против 14 команд в РФПЛ, отношусь к этому крайне негативно. У нашей лиги и так высокий уровень. Если у клубов финансовые сложности, но команда заслужила играть в Премьер-Лиге, то почему её нужно искусственно убирать? Давайте вообще сделаем как в Швейцарии по 10 команд и будем играть в четыре круга. Это будет крайне унылое зрелище. Почему уровень лиги вырастет, если в ней будет 14 команд? Он не вырастет от этого.— Наоборот вырастит! Проходных матчей станет намного меньше. Но 16 команд — это то необходимое количество игр, на которое рассчитывают тренеры. Получается, что мы убираем четыре матча. 26 игр — это слишком короткий турнир, а 14 команд слишком мало.— На самом деле обсуждать одну и ту же тему в сотый раз уже как-то поднадоело. Притом каждый знает, какие плюсы и минусы несёт в себе решение сократить количество команд-участниц РФПЛ. Возрастёт ли уровень лиги? Бесспорно! Ведь в таком случае вместо условного матча «Спартака» и «Томи» болельщики смогут увидеть… ничего. Конечно, зрителю из большого города, где есть солидная команда, большой разницы нет. А если подумать о регионах, где не существует богатых клубов? Где интерес к футболу и без того стремится к нулю. Где пустые трибуны уже становятся неотъемлемым атрибутом каждого матча. Конечно, надо работать над повышением качества футбола в стране. Но не путём отсекания с трудом функционирующих частей тела, а путём их лечения. Мы всё-таки уже не в средневековье.– Давайте после каждого сезона, когда появляется откровенно сливающая команда, сокращать количество участников лиги. И лишать возможности развития таких клубов, как «Динамо Москва» или «Тосно».– Нужно не сокращать, а оставлять всё так, как есть. Никаких новаторских идей. 16 – оптимальный вариант.– Учитывая финансовое положение региональных команд, сокращение выглядит логичным.– 12 команд — оптимальное количество.– С точки зрения конкурентоспособности чемпионата, у нас один из лучших чемпионатов планеты. Любой может выиграть каждого. Есть лишь провалившаяся «Томь»… И только. Остальные бодаются, и бодаются серьёзно.– А я поддерживаю! Только не 14 команд, а 12 и в три круга. Повысится конкуренция, цена каждого матча. Наконец, научатся играть по два матча в неделю, как в Европе. И убрать нафиг этот лимит!– Сокращение команд в РФПЛ для болельщиков скорее минус, ибо меньше матчей будет играться, ни о каком повышении уровня не может идти и речи.– Вот чего только не делают, а нашему футболу всё хуже и хуже.– 14 – это полумера. 10 команд в четыре круга. Одна вылетает. Вот это будет конкуренция.– Бред. Как будто при 12 командах в Премьер-Лигу не придут клубы, которые финансово не будут тянуть.