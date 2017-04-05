На грани безумия. 6 фишек, которые Конте и Гвардиола привнесли в АПЛ

Перегрузки в зонах

Конте сделал упор на скорость и работоспособность фланговых защитников.

Упор на работу латералей

Хосеп Гвардиола



Выход через защитника

«Я, конечно, не настолько упрям, как радикальный исламист, но пожалуйста, не заставляйте меня делать то, во что я не верю», — Гвардиола.

Отсутствие привязки к позициям в нападении

Ложный фулбек

Схемы с тремя защитниками – вновь на волне популярности.. И одним из его главныхкультиваторов является, применивший такую схему ещё в «Ювентусе». Когдапоставил точку в своей европейской карьере, многие задавались вопросом – кто теперь будет выполнять роль глубинного диспетчера? Решение Конте было насколько простым, настолько и гениальным. Вместо того чтобы выписывать дорогостоящего исполнителя на эту позицию, он переложил функции гениального Пирло… на центрального защитника Бонуччи. И Леонардо прекрасно справился с новой ролью, разгоняя атаки «Юве» передачами со своей половины поля.Потому наверняка ваше удивление насчёт возвращенияна «Стэмфорд Бридж» уже давно сменилось восторгом. Ну, или по крайней мере одобрением. Вряд ли кто мог подумать, что кучерявый бразилец, ранее промышлявший постоянными ошибками в обороне, станет одним из лучших в АПЛ. Он надёжен у своих ворот,здорово его страхуют. Но для Конте важнее другое. Благодаря великолепному дальнему пасу Луис – один из самых ценных игроков на поле. И вот почему. Разберём карту передач защитника в недавней игре со «Сток Сити».Опорники и защитники чаще всего ищут пасом именно его, если соперник не даёт возможности доставить мяч вперёд. Ну а Давид дальними передачами или разбрасывает мяч по флангам, где носятся неутомимые Алонсо и Мозес, или ищет впереди Косту, который цепляется за дальние передачи и скидывает мячи атакующей группе. Больше в АПЛ этим не занимается никто.Конте первым в АПЛ начал применять схему 3-4-3 в АПЛ. До этого казалось, что такая идея обречена на провал. Но Антонио начал выносить одного соперника за другим. Кстати, во многом поэтому в АПЛ многие начали играть по этой же схеме. Именно с помощью «отзеркаливания» игры соперника Куман, а затем Почеттино могли подстроиться под необычную манеру игры и уравновесить силы как в атаке, так и в обороне. То есть трёх нападающих всегда встречали три защитника. И наоборот.А теперь немного о другом важнейшем игроке для «Челси» — Н’Голо Канте. Контроль мяча «Челси» основывается на тактике ромбов. О важности Алонсо и Мозеса мы расскажем чуть ниже. Тут отметим одну деталь: обоим, чтобы развить атаку вперёд, обязательно нужны партнёры, с которыми можно отыграться.Как видно на картинке, получивший мячможет отдать мяч вперёд Педро, назад Аспиликуэте или, что самое очевидное, Канте. Именно Н’Голо смещается в нужные зоны и создаёт перегруз на маленьком участке поля. Его скорость и работоспособность позволяют делать это на протяжении всей игры.При этих самых перегрузах большая часть игроков «Челси» стягивается ближе к мячу, соперник идёт за ними. И в один момент за счёт длинного паса следует перевод на другую часть поля, где в свободной зоне на противоположном участке уже открывается фланговый футболист.Знаю, что это слово уже всех достало. Но тут без него не обойтись, правда.То, чтосейчас защищает цвета «Зенита», — во многом заслуга Конте. Бано был не так плох, как могло показаться в игре с «Андерлехтом». Просто его навыки не пригодились нынешнему «Челси», и не желавший сидеть на скамейке ветеран решил поискать счастья в другом месте. Новый главный тренер сделал упор на скорость и работоспособность фланговых защитников. Так твёрдое место в основе получил, которого, казалось, брали на скамейку. Так был откопан из-под кучи пыли застрявший на скамейке Виктор Мозес. Теперь оба – одни из лучших игроков АПЛ этого сезона. Об их важности для «Челси» скажет карта передач в матче со «Стоком».Алонсо и Мозес не только страхуют центральных защитников и закрывают фланги при обороне, но и активнейшим образом участвуют в атакующих действиях команды. Нигериец так и вовсе располагается чуть ли не на одной линии с Диего Костой! Во многом именно эта фишка позволила Конте перейти на схему с тремя центральными защитниками и дать прикурить всей закостенелой и консервативной АПЛ.Против команд, много владеющих мячом, есть только один приём – прессинг. В этом сезоне «Ман Сити» Гвардиолы находится с мячом 61% игрового времени в среднем. Это намного меньше, чем было у «Баварии» и тем более «Барселоны», но и этой цифры достаточно, чтобы иметь статус команды, которая больше всех контролирует мяч в АПЛ. С похожей проблемой столкнулся и Конте. И нашёл очевидный выход – забросы. О том, как Давид Луис переводит мяч латералям и Косте, мы уже писали. А вот Гвардиола от своего не отходит.«Я, конечно, не настолько упрям, как радикальный исламист, я немного более гибок. Но, пожалуйста, не заставляйте меня делать то, во что я не верю», — говорил Пеп в начале сезона. Сейчас его полемика несколько изменилась. «Думаю, было бы несколько высокомерным думать, что я приехал сюда, чтобы изменить философию английского футбола». Но полностью от своих идей он и не думает отказываться.Ну вот взять хотя бы. Играл бы он у другого тренера при таком количестве привозов? Скорее всего, нет. Но у самого дорогого защитника в истории футбола есть одно преимущество, которое выделяет его на фоне других. Пас. Стоунс практически никогда не выбивает мяч наобум, всегда ищет оптимальные варианты развития атаки первым пасом.«Дальние передачи под прессингом соперников – не выход из ситуации с нашим подбором нападающих. Возможно, если мы купим форварда ростом 220 см, используем их. Следовательно, мы должны создавать пространство для игры в пас от вратаря», — говорит Гвардиола.В любом случае другого такого исполнителя, который позволит команде выходить из обороны с помощью короткого паса, у Пепа просто нет. Потому привыкайте – в основе «горожан» Стоунс надолго. По крайней мере пока на «Этихаде» работает Гвардиола.На самом деле это понятие условное. Сперва может показаться, что игроки группы атаки «Сити» хаотично перемещаются по всему полю, ищут свободные зоны и открываются под передачи. Например, Серхио Агуэро большую часть первого тайма в последней игре с «Арсеналом» провёл на позиции левого полузащитника, а Стерлинг и Сильва постоянно смещались в зону центрального нападающего. Но всё это броуновское движение – лишь иллюзия.На тренировках Гвардиола просит разбить поле вот на такие зоны.Принцип таков: на одной вертикальной линии не должно располагаться более двух футболистов, на одной горизонтальной – не более трёх. Если в зоне случается перегруз игроков и условия не соблюдаются, футболист перемещается в другую зону в зависимости от того, где сейчас находится мяч. По мнению Гвардиолы, именно такой зонный баланс – оптимальный в игре. Таким образом, у команды всегда будут варианты для продвижения мяча вперёд. Отсюда – постоянная смена ролей. Футболисты должны научиться сами распознавать, какая зона нуждается в заполнении, а где его присутствие необязательно. Этот процесс долгий и трудоёмкий, потому Конте намного быстрее успел наладить игру своей команды в атаке, нежели Пеп.Эта тактика порвала шаблоны ещё в 2014 году, когда Гвардиола применил её в «Баварии». Это стало фишками Филиппа Лама и Давида Алабы, которые при обороне занимали привычные позиции на краях обороны. А при атаке вместо того, чтобы нестись по флангу вперёд, неожиданно смещались в центр и уводили за собой крайних защитников соперника. Как итог – свободные зоны для Роббена, Рибери, Дугласа Косты и других фланговых нападающих. В «Манчестер Сити» это работает вот так.Стоит отметить, что в этой роли Гвардиолу пока устраивает лишь Бакари Санья, обладающий неплохой культурой паса. Но француз не молодеет, а Гаэль Клиши с пасом дружит не особо. Потому ждём приобретений на эти позиции летом. А сегодняшним вечером Пепу придётся обходиться силами, которые есть в наличии. И, поверьте, это будет очень увлекательно.