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175 лет назад 2016
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РФПЛ готова сократить количество команд
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

Респект от доктора Кокса. В РФПЛ наконец признали правду

В чемпионате России может стать меньше команд, но мы к этому давно готовы.
5 апреля 2017, среда. 20:30. Футбол
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Доктор Перри Кокс из «Клиники» был бы идеальным руководителем российского футбола. Во-первых, только его безысходная саркастичность помогла бы не сойти с ума на этом бесконечном карнавале. Во-вторых, у одного из самых известных сериальных врачей есть необходимые слова для любой ситуации. Вот смотрите: каждый день в российском футболе ты начинаешь с фразы: «Доброе утро все, из-за кого я столько пью», — и сразу всё если не легче, то точно понятнее. Или: «Он у нас шустрый — уже раз пять пытался умереть», — это когда очередной клуб (в очередной раз) решит писать душещипательные письма президенту. Или: «Что за бредовая идея?! Тебе не кажется, что пора менять капитана в своей голове, потому что он в задницу пьян?!» — ну, хм, это вообще универсальное выражение для нашего футбола.

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Но есть у доктора Кокса одна фраза, которая подходит для руководителя российского футбола в любой момент. «Мы сохраняем жизнь людям, которые должны были умереть давным-давно-предавно» — так он
формулирует принцип современной медицины для интерна Джей Ди. Так можно сказать и о нашей неизлечимо больной пирамиде лиг, где каждый год кто-то не доживает до весны.

Спустя многие годы добровольной игры в жмурки с самими собой это признали и реальные, не вымышленные руководители нашего футбола, заявившие о возможности сокращения количества клубов в РФПЛ. Правда оказалась наконец сильнее: этот воздушный шар не выдержит всех, отстающие финансово, инфраструктурно и даже идейно должны оставаться на земле, чтобы не уйти в землю. Вторая лига почти поголовно вымерла, многие клубы двух высших дивизионов пережили как минимум по одному инсульту. У нас не хватает денег на нормальную коммерческую концепцию, поэтому не хватает тренеров, поэтому не хватает качественных футболистов. Простая цепочка приводит к очевидному: у нас слишком много профессиональных клубов, которые тем более профессиональными фактически не являются.

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Поддержание в этих клубах жизни было самообманом современной медицины. Мы присутствуем при удивительном моменте, после которого история может разделиться на «до» и «после» (пафосный штамп, ничего не изменится, но возможность действительно есть). Руководители впервые признали нелёгкую правду, и дальше под постапокалиптический смех нужно продолжать говорить, чтобы не испугаться. Говорить о том, что если сокращать количество клубов, то это окончательно превратится в чемпионат Москвы, потому что из регионов высосано уже больше крови, чем прошло через сердца этих регионов. О том, что система госфинансирования клубов ратифицирует управленческий самообман. О том, что у нас нет ни революционного, ни эволюционного пути развития футбола и отдельные энтузиасты не просто напоминают заблудившихся туристов, но и получают по морде от тех, кто хочет сидеть в чаще и спокойно ждать счастливой смерти, а не искать дорогу. О том, что мужики с пивными животами имеют право на ярость, потому что своим гораздо более честным трудом обеспечивают мужикам без пивных животов свет, воду и газ в их квартирах, и, чтобы доказать это право, не требуется разрешения вице-премьера.

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Доктор Кокс всегда был циничным, но не это делало его правдивым. Он мог вылить на тебя двухминутную речь, не давая вставить тебе ни слова, и каждое утверждение в этой речи было справедливым. Неправильно считать, что он не боялся говорить правду — наоборот, страха у него было больше, чем у остальных, и именно потому правду он говорил без остановки (это особенно чётко ощущается в сериях, где внимание уделяется его отношениям с бывшей женой).

Руководители нашего футбола до сегодняшнего дня были непробиваемо уверены хотя бы на публике в том, что всё как-нибудь рассосётся. Само предложение возможности сократить число клубов в Премьер-Лиге уже говорит о страхе — они впервые показали внешне, что всё идёт не так.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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РФПЛ
Новости. Футбол
5 апреля 2017, среда
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