Всех обМАНУл. Фернандеш вывел «Локомотив» в финал Кубка

Два года назад кубковый полуфинал «Локомотива» по формату был почти тем же: тогда «Локо» играл в другом городе, не в Москве, но там тоже был скромный соперник, прыгающий выше головы; там тоже было много нервов, там даже судил тот же рефери –. А ещё там царил. В Оренбурге португалец вышел спасать «Локо», бомбил ворота тогда ещё «Газовика» издали, добавил движения. Серию пенальти Фернандеш начал чётким ударом под штангу, а первый удар в серии 11-метровых всегда задаёт настроение.Тогда, да и все два года, Ману Фернандеш выглядел идеальным легионером для португальской колонии«Динамо». Высокие ожидания, системообразующая позиция, долгая адаптация, хандра, желание поскорее собрать вещи и уехать из России, раздутая зарплата – лет десять назад Фернандеш мог стать неплохим Коштинья-заменителем. Два с лишним года Фернандеш, получая самую большую зарплату в команде, то играл на уровне ниже среднего, то вообще не играл –упорно делал из португальца ещё одного. Как оказалось, чтобы талант Ману заиграл новыми красками, достаточно было встретить своего тренера.очень любит таких игроков, как Фернандеш: тяжеловатых, но умных и способных отдать передачу любой сложности. Будь иначе, в его «Локомотиве» не стал бы звездой нашего чемпионата. Сёмин неспешно подводил Ману к составу, давал время набрать кондиции, а когда португалец начал качественно тренироваться – построил игру вокруг Фернандеша. Он может оставлять впечатление ленивого, играющего только на чистых мячах, он может показывать вечную королевскую неторопливость, как Звездан Мисимович в том же «Динамо». Но за Фернандеша – цифры и факты: при нём красно-зелёные сильно добавили в креативе, подняли результативность с 0,7 до 2,1 мяча за игру, а Ману поучаствовал в 57% голевых атак «Локо» в сезоне.Зимой Сёмин перестроил тактику, чтобы умещать Фернандеша и Миранчука на поле одновременно без вреда для обоих – и перестройка явно пошла на пользу обоим. Первый тайм против «Уфы» португалец отбегал на одной линии с, отвечал за разгон атак и был неплох. Под передачи Фернандеша на фланге здорово открывался, ещё один игрок, раскрытый новой тактикой. С Ману начался первый опасный подход «железнодорожников»: он прокинул мяч мимо одного уфимца, ушёл от второго и организовал атаку 3 в 3, которую испортил удивительно медленный Фарфан.Но главное –со своей позиции забил ключевой мяч «Локомотива». Несколько дней назад уфимцы беспечно встречали удариз-за штрафной, теперь так же спокойно встречали Фернандеша, даже в своей худшей форме умеющего приложиться с дальней дистанции. Принял, подработал под правую, вколотил в нижний угол – вынимай. Не помог и, один из самых «сухих» вратарей весны.«Уфа» сыграла сегодня очень достойно, выдала мощнейшее начало, после которого «Локомотив» не пропустил лишь чудом. Приятнейшее впечатление оставил: будучи правым латералем, он смело лез в обводку, прокидывал мяч между ног Маргасову, здорово защищался. Вполне неплохой вариант для глубины состава сборной России, почему нет. Центр здорово выжигал Пауревич. Эпизодически командадаже доказывала правоту слов своего тренера, который просит команду больше контролировать мяч и играть в пас, чем раньше., заскочивший вечером в Черкизово, наверняка был впечатлён и задумался о грядущем сложном выезде.Но у этого полуфинала был всего один хозяин. Он, даже стоя и ползая по полю, на 88-й минуте выдал замечательную передачу на Майкона – разве остались сомнения, кто главный виновник выхода «Локомотива» в финал Кубка России? Уже второго за три года.Мануэл Фернандеш – больше не очередной бесполезный легионер в нашем чемпионате.