Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кубок России. «Локомотив» – «Уфа» – 1:0
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

Всех обМАНУл. Фернандеш вывел «Локомотив» в финал Кубка

«Локомотив» вышел в финал Кубка во второй раз за три года, а решающий мяч забил Мануэл Фернандеш, и в этом есть что-то символичное.
5 апреля 2017, среда. 21:40. Футбол
Два года назад кубковый полуфинал «Локомотива» по формату был почти тем же: тогда «Локо» играл в другом городе, не в Москве, но там тоже был скромный соперник, прыгающий выше головы; там тоже было много нервов, там даже судил тот же рефери – Александр Егоров. А ещё там царил Мануэл Фернандеш. В Оренбурге португалец вышел спасать «Локо», бомбил ворота тогда ещё «Газовика» издали, добавил движения. Серию пенальти Фернандеш начал чётким ударом под штангу, а первый удар в серии 11-метровых всегда задаёт настроение.

Тогда, да и все два года, Ману Фернандеш выглядел идеальным легионером для португальской колонии
«Динамо». Высокие ожидания, системообразующая позиция, долгая адаптация, хандра, желание поскорее собрать вещи и уехать из России, раздутая зарплата – лет десять назад Фернандеш мог стать неплохим Коштинья-заменителем. Два с лишним года Фернандеш, получая самую большую зарплату в команде, то играл на уровне ниже среднего, то вообще не играл – Игорь Черевченко упорно делал из португальца ещё одного Альберто Сапатера. Как оказалось, чтобы талант Ману заиграл новыми красками, достаточно было встретить своего тренера.

Юрий Сёмин очень любит таких игроков, как Фернандеш: тяжеловатых, но умных и способных отдать передачу любой сложности. Будь иначе, в его «Локомотиве» не стал бы звездой нашего чемпионата Дмитрий Лоськов. Сёмин неспешно подводил Ману к составу, давал время набрать кондиции, а когда португалец начал качественно тренироваться – построил игру вокруг Фернандеша. Он может оставлять впечатление ленивого, играющего только на чистых мячах, он может показывать вечную королевскую неторопливость, как Звездан Мисимович в том же «Динамо». Но за Фернандеша – цифры и факты: при нём красно-зелёные сильно добавили в креативе, подняли результативность с 0,7 до 2,1 мяча за игру, а Ману поучаствовал в 57% голевых атак «Локо» в сезоне.
Кубок России. 1/2 финала
05 апреля 2017, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 – Фернандеш – 44
Зимой Сёмин перестроил тактику, чтобы умещать Фернандеша и Миранчука на поле одновременно без вреда для обоих – и перестройка явно пошла на пользу обоим. Первый тайм против «Уфы» португалец отбегал на одной линии с Игорем Денисовым, отвечал за разгон атак и был неплох. Под передачи Фернандеша на фланге здорово открывался Владислав Игнатьев, ещё один игрок, раскрытый новой тактикой. С Ману начался первый опасный подход «железнодорожников»: он прокинул мяч мимо одного уфимца, ушёл от второго и организовал атаку 3 в 3, которую испортил удивительно медленный Фарфан.

Но главное – Мануэл Фернандеш со своей позиции забил ключевой мяч «Локомотива». Несколько дней назад уфимцы беспечно встречали удар Джефферсона Фарфана из-за штрафной, теперь так же спокойно встречали Фернандеша, даже в своей худшей форме умеющего приложиться с дальней дистанции. Принял, подработал под правую, вколотил в нижний угол – вынимай. Не помог и Александр Беленов, один из самых «сухих» вратарей весны.

«Уфа» сыграла сегодня очень достойно, выдала мощнейшее начало, после которого «Локомотив» не пропустил лишь чудом. Приятнейшее впечатление оставил Дмитрий Стоцкий: будучи правым латералем, он смело лез в обводку, прокидывал мяч между ног Маргасову, здорово защищался. Вполне неплохой вариант для глубины состава сборной России, почему нет. Центр здорово выжигал Пауревич. Эпизодически команда Сергея Семака даже доказывала правоту слов своего тренера, который просит команду больше контролировать мяч и играть в пас, чем раньше. Массимо Каррера, заскочивший вечером в Черкизово, наверняка был впечатлён и задумался о грядущем сложном выезде.

Но у этого полуфинала был всего один хозяин. Он, даже стоя и ползая по полю, на 88-й минуте выдал замечательную передачу на Майкона – разве остались сомнения, кто главный виновник выхода «Локомотива» в финал Кубка России? Уже второго за три года.

Мануэл Фернандеш – больше не очередной бесполезный легионер в нашем чемпионате.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 6
Теги
ФК Локомотив ФК Уфа Кубок России - Футбол
Новости. Футбол
5 апреля 2017, среда
22:38 Нигматуллин: если бы Беленов отбил удар Фернандеша, он был бы основным в сборной
22:33 Чорлука после травмы может вернуться в состав «Локомотива» в матче с «Ростовом»
22:29 Обляков: задача «Уфы» выиграть у «Спартака» — победить можно любую команду
22:21 «Барселона» разгромила «Севилью» и вышла на первое место в таблице Примеры
22:20 Фарфан: «Локомотиву» всё равно, с кем играть в финале Кубка России
22:13 Мещеряков: будет создаваться вторая команда «Локомотива»
22:10 «Петушок» Сёмина и красно-зелёная хулиганка в фотообзоре матча «Локо» — «Уфа»
22:09 Сёмин: Кверквелия? Взяли его, поскольку в «Локо» грузины всегда были в порядке
22:06 «Лион» разгромил «Метц» в переигровке матча 16-го тура Лиги 1
21:59 РЖД и «Локомотив» организуют для болельщиков бесплатную электричку в Тулу
21:56 Кротов: «Уфа» упустила своё чудо в матче с «Локомотивом»
21:53 Мещеряков: «Локомотиву» есть над чем работать, нравится не всё
21:48 Семак: «Уфа» — не «Барселона», чтобы создавать 20 моментов за матч
21:42 «Полтава» будет ликвидирована в знак протеста против отмены игры с «Шахтёром»
21:41 Экс-хавбек ЦСКА Карвальо после паузы в карьере подписал контракт с новым клубом
21:39 «Анже» обыграл «Бордо» и вышел в полуфинал Кубка Франции
21:35 Семак: игроки «Уфы» сегодня заслуживали лучшей участи
21:30 Сёмин: «Локомотив» по праву в финале Кубка России
21:20 «Локомотив» обыграл «Уфу» и вышел в финал Кубка России
21:19 Р. Билялетдинов: пусть ещё создадут «Суперпремьер-лигу» из 4-5 команд
21:03 «Челси» — «Манчестер Сити»: Зума и Компани сыграют с первых минут
21:02 Буффон остался в запасе «Ювентуса» на матч с «Наполи», Игуаин выйдет в основе
20:58 «Днепр» вновь лишён очков в таблице украинской Премьер-лиги
20:57 Бюджет ЧМ-2022 в Катаре сокращён на 40-50%
20:51 Погребняк с сыном посетили матч «Локомотив» — «Уфа»
20:35 Баллак не считает, что Канте является лучшим полузащитником в мире
20:21 Владельцы «МС» купили клуб из Уругвая и стали сотрудничать с клубом из Венесуэлы
20:14 Каррера посетил матч «Локомотив» — «Уфа»
20:07 Болельщики «Локомотива» и «Уфы» почтили память жертв теракта в метро Петербурга
19:55 Болельщики «Локомотива» посвятили баннер ушедшему из жизни фанату
19:53 Фанаты «Зенита» будут молчать 14 минут матча с «Анжи» в память о жертвах теракта
19:29 «Ливерпулю» запретили регистрировать юных игроков и оштрафовали на £ 100 тыс.
19:25 ЦСКА не будет продавать билеты на матч со «Спартаком» через Интернет
19:21 Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 апреля
18:59 Названа причина смерти председателя комиссии СФ по подготовке к ЧМ Тюльпанова
18:57 Экс-защитник «Барселоны» Бархуан стал главным тренером «Мальорки»
18:56 Стал известен стартовый состав «Уфы» на матч с «Локомотивом»
18:54 Колосков — о предложении Митрофанова: УЕФА не допустит никаких закрытых лиг
18:34 «Локомотив» — «Уфа»: Ари, Фарфан и Маргасов появятся на поле с первых минут
18:33 Айегбени покинул «Ковентри Сити» спустя менее двух месяцев после перехода
18:22 Дуглас Коста вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии»
18:16 Глава Шведского футбольного союза Нильссон назначен первым вице-президентом УЕФА
18:14 Олич: Гинер — лучший президент в моей карьере!
17:53 РФС: Арсланбеков ошибочно назначил пенальти в ворота «Факела» в игре с «Кубанью»
17:46 В Катаре хотят, чтобы сборную возглавил Сампаоли, а Хави стал его помощником
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы относитесь к идее сокращения Премьер-Лиги?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+