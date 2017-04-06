Сёмин в шаге от трофея. Главное — в обзоре дня

«Локомотив» обыграл «Уфу» и вышел в финал Кубка России
«Локомотив» в полуфинальном матче Кубка России в Москве одержал победу с минимальным счётом над «Уфой».
Единственный гол «железнодорожники» забили в конце первого тайма — Алексей Миранчук сделал скидку на Мануэла Фернандеша, который немного продвинулся вперёд и метров с 23 пробил точно в дальний угол.
«Локомотив» вышел в финал Кубка России, где его соперником станет победитель пары «Урал» — «Рубин». Финал Кубка России состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 2 мая.
«Локомотив» — шестикратный обладатель Кубка России (1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2006/2007, 2014/2015).
Бюджет ЧМ-2022 в Катаре сокращён на 40-50%
Глава оргкомитета чемпионата мира 2022 года в Катаре Хасан аль-Тавади сообщил, что бюджет турнира сокращен на 40-50%.
«Мы хотели обеспечить финансовую ответственность в отношении инфраструктуры, связанной с чемпионатом мира. Вот почему на раннем этапе мы установили первоначальный бюджет и обязались сократить его после того, как рынок и проект станут понятнее, а мы окончательно определимся с масштабом работ», — цитирует аль-Тавади CNN.
По словам аль-Тавади, теперь инфраструктура турнира обойдётся в $ 8-10 млрд, а большая часть из этих средств пойдёт на строительство стадионов и тренировочных полей. Он также заявил, что ФИФА ещё не определилась с окончательным количеством стадионов для ЧМ-2022. Изначально власти Катара планировали построить 12 арен, однако теперь хотят ограничиться восемью – минимально возможным количеством.
Ранее сообщалось, что Катар еженедельно тратит $ 500 млн на подготовку к ЧМ-2022.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 апреля
Стала известна дата проведения матча 26-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».
Как сообщается на официальном сайте «армейцев», московское дерби состоится в воскресенье, 30 апреля. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».
Информации о времени начала матча ЦСКА — «Спартак» на данный момент нет.
В таблице российской Премьер-Лиги после 21 тура «Спартак» располагается на первом месте и опережает идущий на второй строчке ЦСКА на шесть очков.
Футболисты «Зенита» почтили память погибших в результате теракта в метро
Футболисты «Зенита» почтили память погибших в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. 3 апреля на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.
Футболисты возложили цветы к мемориалу погибших, куда добрались на метро. Отметим, что защитник «Зенита» Доменико Кришито в тот день находился в нескольких сотнях метров от места взрыва.
Дубль Игуаина помог «Ювентусу» выбить «Наполи» из полуфинала Кубка Италии
В ответном матче полуфинала Кубка Италии «Наполи» принимал «Ювенутс». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Марек Гамшик, Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье. За «Ювентус» отличился экс-форвард неаполитанской команды Гонсало Игуаин, который оформил дубль.
Первый матч завершился со счётом 3:1 в пользу туринцев. Таким образом, по сумме двух встреч «Наполи» своё участие в Кубке Италии завершил, а «Ювентус» вышел в финал турнира, где сыграет с «Лацио».
Дубль Азара принёс «Челси» победу над «Манчестер Сити»
В матче 31-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» со счётом 2:1 обыграл «Манчестер Сити».
На 10-й минуте Эден Азар вывел синих вперёд. Отыгрались «горожане» на 26-й минуте благодаря точному удару Серхио Агуэро. На 34-й минуте хозяева поля получили право на пенальти — удар Азара с 11-метровой отметки отразил Вилли Кабальеро, но бельгиец был первым на добивании и всё-таки поразил ворота гостей.
«Челси» лидирует в таблице английского чемпионата, имея в активе 72 очка. «Манчестер Сити» с 58 очками располагается на четвёртой строчке.