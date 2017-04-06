Сёмин в шаге от трофея. Главное — в обзоре дня

«Локомотив» в полуфинальном матче Кубка России в Москве одержал победу с минимальным счётом над «Уфой».Единственный гол «железнодорожники» забили в конце первого тайма — Алексей Миранчук сделал скидку на, который немного продвинулся вперёд и метров с 23 пробил точно в дальний угол.«Локомотив» вышел в финал Кубка России, где его соперником станет победитель пары «Урал» — «Рубин». Финал Кубка России состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 2 мая.«Локомотив» — шестикратный обладатель Кубка России (1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2006/2007, 2014/2015).Глава оргкомитета чемпионата мира 2022 года в Катаре Хасан аль-Тавади сообщил, что бюджет турнира сокращен на 40-50%.«Мы хотели обеспечить финансовую ответственность в отношении инфраструктуры, связанной с чемпионатоммира. Вот почему на раннем этапе мы установили первоначальный бюджет и обязались сократить его после того, как рынок и проект станут понятнее, а мы окончательно определимся с масштабом работ», — цитирует аль-Тавади CNN.По словам аль-Тавади, теперь инфраструктура турнира обойдётся в $ 8-10 млрд, а большая часть из этих средств пойдёт на строительство стадионов и тренировочных полей. Он также заявил, что ФИФА ещё не определилась с окончательным количеством стадионов для ЧМ-2022. Изначально власти Катара планировали построить 12 арен, однако теперь хотят ограничиться восемью – минимально возможным количеством.Ранее сообщалось, что Катар еженедельно тратит $ 500 млн на подготовку к ЧМ-2022.Стала известна дата проведения матча 26-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».Как сообщается на официальном сайте «армейцев», московское дерби состоится в воскресенье, 30 апреля. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».Информации о времени начала матча ЦСКА — «Спартак» на данный момент нет.В таблице российской Премьер-Лиги после 21 тура «Спартак» располагается на первом месте и опережает идущий на второй строчке ЦСКА на шесть очков.Футболисты «Зенита» почтили память погибших в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. 3 апреля на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.Футболисты возложили цветы к мемориалу погибших, куда добрались на метро. Отметим, что защитник «Зенита»в тот день находился в нескольких сотнях метров от места взрыва.В ответном матче полуфинала Кубка Италии «Наполи» принимал «Ювенутс». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали. За «Ювентус» отличился экс-форвард неаполитанской команды, который оформил дубль.Первый матч завершился со счётом 3:1 в пользу туринцев. Таким образом, по сумме двух встреч «Наполи» своё участие в Кубке Италии завершил, а «Ювентус» вышел в финал турнира, где сыграет с «Лацио».В матче 31-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» со счётом 2:1 обыграл «Манчестер Сити».На 10-й минутевывел синих вперёд. Отыгрались «горожане» на 26-й минуте благодаря точному удару. На 34-й минуте хозяева поля получили право на пенальти — удар Азара с 11-метровой отметки отразил Вилли Кабальеро, но бельгиец был первым на добивании и всё-таки поразил ворота гостей.«Челси» лидирует в таблице английского чемпионата, имея в активе 72 очка. «Манчестер Сити» с 58 очками располагается на четвёртой строчке.