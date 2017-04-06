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175 лет назад 2016
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Хосеп Гвардиола
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Пепа бьют! Гвардиола впервые проиграл шесть раз за чемпионат

Никогда прежде Хосеп Гвардиола не проигрывал шесть матчей в одном чемпионате. Каталонец установил в «Ман Сити» личный антирекорд.
6 апреля 2017, четверг. 02:45. Футбол
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Имидж Хосепа Гвардиолы рушится в «Манчестер Сити». Каталонский тренер не только впервые в карьере не сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, но и впервые проиграл шесть матчей в течение одного чемпионата. Вспоминаем, сколько раз Гвардиола проигрывал во главе «Барселоны» и «Баварии» соответственно в Примере и Бундеслиге.

Сезон-2008/09: 5 поражений


В свой первый сезон во главе «Барселоны» Гвардиола уступил в пяти матчах. Достаточно много лично для него, но всё познается в сравнении. Сезоном ранее каталонцы при Франке Райкарде потерпели девять
поражений и заняли третье место в Примере. Гвардиола выиграл титул и набрал на 20 очков больше предшественника. Интересно, что Пеп вообще начал свою работу в элите с неудачи: «Барса» в 1-м туре была бита в гостях «Нумансией» – 0:1. Потом он выдал беспроигрышную серию из 22 матчей, оторвавшись от преследователя «Реала» на 10 очков. Лишь после этого Гвардиола опять проиграл, причём дважды подряд: «Эспаньолу» в дерби (1:2) и «Атлетико» (3:4). В Мадриде тренера огорчил его будущий подопечный Серхио Агуэро, сделавший дубль. «Реал» быстро сократил отставание до четырех очков, но за три тура до финиша оно возросло до восьми. Ещё две осечки случились в 36-м и 37-м турах. Однако с «Мальоркой» (1:2) и «Осасуной» (0:2) каталонцы играли уже в ранге чемпиона, результат значения не имел.

Сезон-2009/10: 1 поражение


На следующий сезон «Барселона» защитила титул, добившись сумасшедшего показателя – 99 очков за 38 туров. Но при этом команда Гвардиолы набрала лишь на три балла больше «Реала», который тоже выигрывал матч за матчем и редко ошибался. Всего-навсего одно поражение за чемпионат: «Барса» Гвардиола была великолепна. Единственные негативные эмоции за сезон в Примере были у молодого тренера снова связаны с выездной игрой с «Атлетико». Соперник забил два гола за 23 минуты и удержал победный счёт – 2:1.

Сезон-2010/11: 2 поражения


Новый сезон, как и дебютный, подарил Гвардиоле триумф в Лиге чемпионов, но и в Примере «Барселона» не снижала оборотов. Теперь каталонцы стали чемпионами Испании с 96 очками, уступив лишь два раза за чемпионат. Первое поражение случилось во 2-м туре, когда они неожиданно были переиграны «Эркулесом» на «Камп Ноу» – 0:2. Может, все мысли тренера и команды были уже в следующем туре, в котором «Барса» в Мадриде играла с «Атлетико» и наконец-то обыграла «матрасников». Другая неудача произошла в 34-м туре в Сан-Себастьяне: «Реал Сосьедад» взял верх над лидером – 2:1. Но поскольку в тот же день проиграл и отстававший на восемь очков «Реал», поражение Гвардиоле было принять легче.
Каталонский тренер не только впервые в карьере не сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, но и впервые проиграл шесть матчей в течение одного чемпионата.

Сезон-2011/12: 3 поражения


В последний сезон Гвардиолы в «Барселоны» его команда отдала чемпионский титул «Реалу», набрав 91 очко при трёх поражениях. В 14-м туре каталонцев одолел на своём поле «Хетафе» (1:0) благодаря точному удару Валеры. Любопытно, что этот защитник в том чемпионате больше не забивал никому. Вот уж повезло так повезло! Затем в 23-м туре «Осасуна» взяла верх дома над командой Гвардиолы – 3:2. В тот момент отставание от «Реала» возросло до 10 очков. Наконец, самая обидная неудача – домашняя, в игре 35-го тура с «Реалом». Перед ней каталонцы сократили разницу до четырех баллов, но проиграли со счётом 1:2 и попрощались с надеждами на первое место.

Сезон-2013/14: 2 поражения


Дальше Гвардиола выигрывал и оступался уже с «Баварией» в немецком чемпионате. Дебютный сезон завершился с отрывом в 19 очков от ставшей второй дортмундской «Боруссии» при двух поражениях. Эта статистика была чуть хуже той, которой «Бавария» добилась под руководством прежнего тренера Юппа Хайнкеса (плюс 25 от Дортмунда и одно поражение в лиге), но на самом деле команда Гвардиолы проигрывала уже в качестве обладателя золотых медалей. Под занавес сезона «Бавария» уступила в 29-м туре в гостях «Аугсбургу» (0:1) и в 30-м дома дортмундской «Боруссии» (0:3). Эти уколы не отзывались болью.

Сезон-2014/15: 5 поражений


Во второй раз в своей тренерской карьере Пеп потерпел пять поражений за чемпионат. Тем не менее, этот факт не помешал «Баварии» финишировать на первой строчке, опередив на 10 очков «Вольфсбург». На самое деле три из пяти поражений были такими же необидными, как оба в предыдущем сезоне, поскольку мюнхенцы обеспечили себе титул за четыре тура до конца и стали откровенно валять дурака. В итоге уступили в гостях «Байеру» (0:2) и «Фрайбургу» (1:2), а также на своём поле «Аугсбургу» (0:1). Реальных турнирных осечек случилось две. Во-первых, это разгром в Вольфсбурге. В 18-м туре преследователь забил четыре гола команде Гвардиолы и выиграл со счётом 4:1. К слову, дважды каталонца огорчил Кевин Де Брёйне. А в 26-м туре «Бавария» была бита в Мюнхене «Боруссией» из Мёнхенгладбаха – 0:2.
На момент переезда в Англию у Гвардиолы за семь чемпионатов накопилось в общей сумме 20 поражений.

Сезон-2015/16: 2 поражения


Гвардиола завершил работу с «Баварией» третьим подряд чемпионством, убежав от дортмундской «Боруссии» на расстояние тех же десяти очков. На сей раз мюнхенцы обеспечили себе золотые медали лишь за тур до конца сезона, поэтому отдыхать на финише уже не смогли. Первое поражение фавориту нанесла в 15-м туре в Мёнхенгладбахе вредная «Боруссия» – 3:1. Не обошлось снова и без домашней неудачи. В 24-м туре «Бавария» уступила «Майнцу» на «Альянц-Арене» со счётом 1:2. Таким образом, на момент переезда в Англию у Гвардиолы за семь чемпионатов накопилось в общей сумме 20 поражений.

Сезон-2016/17: 6 поражений


В среду на «Стэмфорд Бридж» каталонский тренер установил личный антирекорд – шесть поражений в чемпионате. «Манчестер Сити» проиграл «Челси» со счётом 1:2 и теперь отстаёт от лидера АПЛ на 14 очков. Конечно, за восемь туров столько не отыгрывается. До этого команда Гвардиолы проиграла дома тому же «Челси» (1:3), а также «Тоттенхэму» (0:2), «Лестеру» (2:4), «Ливерпулю» (0:1) и «Эвертону» (0:4). В Англии доминировать так, как в Испании и Германии, не удастся. Гвардиоле придётся привыкать пропускать больше ударов и при этом не выбрасывать на ринг белое полотенце.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бавария Манчестер Сити ФК Барселона Хосеп Гвардиола
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