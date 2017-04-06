5 стереотипов о нынешнем «Спартаке», которые легко разрушить

1. Каррера наладил игру в обороне
На самом деле нет.
У «Спартака», как и раньше, приличные проблемы в защите. Только вдумайтесь: красно-белые – восьмые по количеству пропущенных мячей в РФПЛ. Сразу семь команд пропускали меньше в этом сезоне: ЦСКА и «Ростов» – 12, «Зенит» и «Уфа» – 14, «Амкар» – 15, «Локо» – 16, «Краснодар» – 17. Если не верите, то вот вам нужная ссылка.
→ Подробная таблица РФПЛ
2. «Спартаку» подфартило в матче с «Оренбургом»
На самом деле нет.
Если кому и подфартило, так это «Оренбургу». Гости создали примерно 2,5 момента и забили два гола. Попович пробил в самую-самую девятку. Даже у Месси и Роналду меньше, чем в половине случаев, получится настолько прицельный выстрел. Что уж говорить про Поповича. Удары такой точности — это всегда везение. Примерно с такой же вероятностью, как в покере два туза при раздаче. Голы «Спартака» – это логика, математика, что угодно, но не фарт. Когда ты во втором тайме раз за разом создаёшь голевые моменты, то гол не должен восприниматься как внезапный подарок от Всевышнего.
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3. Судьи тащат/душат «Спартак»
На самом деле нет.
Абсурдно, что «Спартак» за 21 тур ни разу не пробил пенальти. Но абсурдно и то, что красно-белые из-за этого просят 11-метровый чуть ли не в каждом матче. Явно не все просьбы стоило удовлетворять, но несколько пенальти были точно. При этом судьи принимают неочевидные решения и в пользу «Спартака». Например, Промеса не удалили за удар Бурлака, а Кудряшов получил прямую красную за фол на Зобнине. Прямо скажем, не каждый судья решится на такое удаление. За 21 тур набралось столько эпизодов, что можно сделать обе подборки: и «как судьи душат красно-белых», и «как судьи тащат красно-белых».
4. С чемпионством всё понятно
На самом деле нет.
Тут настолько всё ясно, что даже объяснять не нужно. Столько ещё может произойти за девять туров! «Спартак» допустимо называть лишь фаворитом. И то, скорее, условным, чем явным. Те, кто твердит, что с золотом всё понятно, либо троллят, либо плохо разбираются в футболе. Широков, понятное дело, относится к первой категории.
5. Поражение от АЕК было трагедией
На самом деле да.
Для «Спартака» неприлично покидать Лигу Европы на такой ранней стадии. В результате у нашей страны худший коэффициент (9,2) за семь лет. Шестую строчку в таблице (и третье место в Лиге чемпионов) мы получили лишь благодаря ещё более неудачному выступлению португальских клубов. Однако конфуз с АЕК безусловно помог красно-белым в борьбе за титул. «Спартак» в этом году продолжает удерживать отрыв, добытый в первой части чемпионата, когда «Зенит», «Ростов», «Краснодар» и ЦСКА отставляли в еврокубках силы, здоровье и эмоции. Но то было раньше. Теперь все равны, и нас ждёт один из самых интересных финишей в истории чемпионатов России.
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