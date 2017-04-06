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175 лет назад 2016
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История состава высших лиг чемпионатов Европы – АПЛ, Ла Лига, Серия А
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Марк Бессонов

Как в России и Европе менялось число команд — участниц элитных дивизионов

Краткий экскурс в историю, из которого вы узнаете, почему и как в лучших первенствах Европы и России менялось число клубов в высших лигах.
6 апреля 2017, четверг. 12:15. Футбол
5 апреля президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига на 1-2 сезона может сократить количество клубов-участников. Вспоминаем, как и почему в Англии, Испании, Италии, Германии и России менялось количество команд в высшем дивизионе.

Англия


В феврале 1992 года все клубы первого дивизиона Англии приняли решение дружно выйти из Футбольной лиги, существовавшей с 1888 года. Причина простая – возможность получения большей финансовой выгоды за счёт рекламы и продажи телеправ при другой системе лиги. В то время ФИФА сняла запрет на участие английских клубов в еврокубках,
сборная страны удачно выступила на ЧМ-1990, в лигу начали поступать деньги. Всё это не осталось незамеченным. Для большего заработка и привлечения инвесторов было принято решение реорганизовать чемпионат страны. В АПЛ, новый футбольный турнир, вошли те же 22 команды, что принимали участие в турнирах старых форматов.

Однако в 1994 году ФИФА предписало всем высшим дивизионам сократить количество команд-участниц, чтобы было проще формировать календарь еврокубков и не перегружать спортсменов. Ожесточённых споров решение не вызвало, с учётом большого количества игр в различных внутренних и международных Кубках представители всех 22 клубов пришли к однозначному решению – количество команд-участниц необходимо сократить. До начала чемпионата-1994/95 было принято решение, что по итогам сезона в Чемпионшип отправятся четыре команды, занявшие последние места, а вместо них в высший дивизион поднимутся лишь две.
«Мы не будем подчиняться требованиям ФИФА, так как решения внутри лиги принимают исключительно клубы», — заявил пресс-секретарь АПЛ.

Интересно, что в 2006 году ФИФА предписала высшим дивизионам Италии, Испании и Англии сократить количество участников высших дивизионов до 18. Однако АПЛ на этот раз ответила отказом. «Мы не заинтересованы в сокращении высшей лиги, — заявил пресс-секретарь Премьер-лиги Дэн Джонсон. – Мы не будем подчиняться требованиям ФИФА, так как решения внутри лиги принимают исключительно клубы, участвующие в ней. Никто не собирается идти на это».

В 2015 году новый президент FA Грег Дайк предложил всё же убрать две команды из высшей лиги, чтобы английские клубы получили больше времени на отдых и успешнее выступали в еврокубках. Но его инициатива провалилась. В Англии умеют стоять на своём.

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Италия


В конце XIX века в Италии не было структурированной лиги, существовали лишь региональные соревнования. Из-за постоянно растущего количества команд было принято решение создать единую лигу. Серия А берёт своё начало с 1889 года, но только в 1929 формат окончательно утвердился. На протяжении первых пяти лет в чемпионате принимали участие 18 команд, позже это число постоянно менялось то в большую, то в меньшую сторону. В 40-е годы количество клубов в высшем первенстве росло. Неравнодушный к футболу Муссолини ратовал за популяризацию этого вида спорта во всех уголках Италии. После смены режима количество клубов вновь увеличилось.

В нынешнем формате с 20 участниками Серия А существует с 2004 года. Однако в последнее время всё чаще слышны призывы сократить это число до 18. Например, нынешний глава итальянской федерации футбола Карло Тавеккьо в своей предвыборной кампании в 2015 году активно продвигал эту идею, аргументируя её повышением конкурентоспособности Серии А. Тавеккьо выборы выиграл, но своего не добился. Для принятия решения о сокращении требовались как минимум две трети голосов представителей клубов. Уменьшение количества матчей – убыток и для клубов, и для телевизионщиков. Потому все обсуждения остались лишь на уровне слухов.

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Германия


В Бундеслиге долгое время действовало правило, согласно которому в высшем дивизионе принимало участие 16 команд, которые выходили в высший дивизион, побеждая в региональных соревнованиях – Оберлигах. Притом в высшей лиге не могли участвовать более одной команды из одного города. Спустя три года после основания Бундеслиги в футбол стали приходить большие по тем временам деньги, клубы получали солидные суммы от каналов, транслировавших матчи по всей стране. В итоге количество команд-участниц выросло до 18 и сохраняется таковым до сих пор. Объединение Германии в начале 90-х привело к расширению до 20 команд, однако уже через год всё вернулось на свои места.

В 2009 году вице-президент немецкой Бундеслиги и генеральный директор «Шальке-04» Петер Петерс заявил, что необходимо серьёзно рассмотреть возможность расширения высшего дивизиона Германии с 18 до 20 команд, что должно было повысить интерес к стремительно развивавшемуся первенству. Однако представители других топовых клубов Бундеслиги, в первую очередь «Баварии» и «Байера», высказались резко против. Их аргументы оказались решающими – в Германии не захотели отказываться от большого зимнего перерыва и проводить игры в неблагоприятных погодных условиях.

Испания


Изначально в Ла Лиге принимали участие всего 10 клубов, и с годами их количество постоянно росло. В 1987 году количество команд-участниц остановилось на отметке 20. И сохраняется до сих пор. Однако был в истории чемпионата Испании забавный инцидент.
В 1995 году из-за ошибок в документации заявиться в Ла Лигу не смогли «Севилья» и «Сельта».

В 1995 году из-за ошибок в документации заявиться в Ла Лигу не смогли «Севилья» и «Сельта». Срок подачи заявок прошёл, и футбольной ассоциации не оставалось ничего другого, как сохранить места в высшей лиге вылетевших в предыдущем сезоне «Реала Вальядолид» и «Альбасете». Одновременно в высший дивизион поднялись занявшие первые места в Сегунде «Мерида» и «Райо Вальекано». Само собой, ни «Сельта», ни «Севилья» не собирались играть в низшем дивизионе только из-за бюрократических проволочек. Клубам грозили миллионные потери рекламных контрактов. После долгих судебных разбирательств обе команды допустили до участия в Ла Лиге. А на пленарном заседании Национальной футбольной лиги было принято решение провести следующие два сезона с 22 командами в элитном дивизионе. В сезоне-1996/97 четыре занявшие последнее место команды вылетели в Сегунду напрямую, а коллективы, занявшие третье место в Сегунде и пятое с конца в Ла Лиге соответственно, сыграли в стыковых матчах. Такая вот испанская беспечность.

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Россия


В последнем чемпионате СССР принимали участие 16 клубов. Из-за того что множество субъектов отделились от страны, в высший дивизион чемпионата России принимали все команды, у которых была хотя бы более-менее стабильная опора — в итоге их набралось 20. Через год лигу сократили до 18 команд, ещё через год – до 16. Чтобы всё было честно, было принято решение организовать отдельный переходный турнир. В нём принимали участие три клуба, занявшие 14-е, 15-е и 16-е места в высшей лиге и ещё три занявшие первые три места во второй. Несмотря на то что турнир получил скандальную окраску, задача была выполнена.

Многие вещи, происходившие в 90-х, тяжело поддаются адекватному анализу и восприятию. Потому не удивляйтесь, что уже через год, в 1996 году, было принято решение вновь расширить количество участников до 18. Аргумент простой: страна у нас большая. По итогам того сезона из «вышки» вылетела «Тюмень», а её место заняли «Балтика», «Лада» и «Зенит».
В 1996 году, было принято решение вновь расширить количество участников до 18. Аргумент простой: страна у нас большая.

Ещё через два года все начали подозревать, что что-то идёт не так. Страна всё такая же большая, а вот с приличными клубами всё не так здорово. Повышение расходов для участия в высшей лиге росло, и многие команды банально их не тянули. В итоге в 1997 году три команды элитного первенства попросили на выход, а наверх поднялся лишь «Уралан». С тех пор число команд-участниц высшего дивизиона и РФПЛ не менялось. Спустя почти 20 лет вновь настало время перемен?

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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