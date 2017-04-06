Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Как в России и Европе менялось число команд — участниц элитных дивизионов

Краткий экскурс в историю, из которого вы узнаете, почему и как в лучших первенствах Европы и России менялось число клубов в высших лигах.