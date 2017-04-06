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175 лет назад 2016
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Пьер-Эмерик Обамейянг
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

8 самых дорогих празднований голов: от Фаулера до Обамейянга

Дортмундская «Боруссия» оштрафовала своего звёздного игрока на € 100 тыс. за празднование гола в маске Nike. За что ещё платили футболисты.
6 апреля 2017, четверг. 15:30. Футбол

Робби Фаулер («Ливерпуль», 1999)


В конце 90-х болельщики синей половины города Ливерпуль обвинили главного бомбардира «Ливерпуля» Робби Фаулера в употреблении наркотиков. Футболист красиво ответил на провокации: забил в ворота «Эвертона» с пенальти и отпраздновал гол, опустившись на колени и понюхав линию штрафной площади. Правда, Футбольная ассоциация Англии не оценила празднование Фаулера и оштрафовала его на £ 32 тыс.

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Паскаль Нума («Бешикташ», 2003)


Стамбульское дерби — это всегда жарко. Французскому форварду «Бешикташа» — даже слишком, ведь он забил принципиальным соперникам из «Фенербахче». Паскаль Нума решил отпраздновать гол, сняв футболку, засунув руку в трусы и изображая мастурбацию. Турецкая федерация футбола оценила такое поведение в семь месяцев дисквалификации, а «Бешикташ» вообще решил разорвать с Нума контракт «за поведение, несовместимое с моральным образом игрока турецкого клуба».

ВИДЕО

Мохаммад Насрати и Шейсу Резаи («Перспеполис», 2011)


Обрадовавшись голу, футболист иранского «Перспеполиса» Мохаммад Насрати схватил за ягодицу своего партнёра по команде Шейсу Резаи.
В Иране, где гомосексуализм это преступление, игроков не поняли: обоим запретили играть в футбол и посещать стадионы пожизненно. Насрати и Резаи ещё легко отделались — по законам страны их могли посадить в тюрьму или избить плетьми.

Марко Фабиан и Альберто Медина («Чивас», 2011)


А мексиканские футболисты «Чиваса» отпраздновали свой гол в ворота «Эстудиантеса» самым жутким способом: Фабиан изобразил выстрел в голову Медины. Шутку в Мексике, одной из самых криминальных стран в мире, не оценили и наказали футболистов штрафом в $ 3,7 тыс. каждого.

ВИДЕО

Никлас Бендтнер (сборная Дании, 2012)


На Евро-2012 датский Лорд забил «эквалайзер» в ворота сборной Португалии и отпраздновал гол, приспустив трусы. Никто бы не обратил внимания на это, если бы не скрытая реклама одной из крупных букмекерских контор. За это Бендтнера оштрафовали на € 100 тыс. и дисквалифицировали на один матч чемпионата Европы.

ВИДЕО

Гиоргис Катидис (АЕК, 2013)


Перспективный греческий полузащитник, финалист юношеского Евро-2012, смог загубить свою карьеру одним жестом. Забив за АЕК в ворота «Верии», Катидис подбежал к болельщикам и показал нацистское приветствие. Увидев перед собой красную карточку, грек заявил, что не знал, что означает этот жест. Тем не менее греческая футбольная федерация отстранила Катидиса от матчей местного чемпионата до конца сезона и запретила играть за сборные, а руководство АЕК оштрафовала на максимально возможную по контракту сумму. В итоге футболист уехал в «Новару» (вероятно, его кумир — Паоло Ди Канио), но уже в 2015-м остался без клуба и в свои 24 года никому не нужен.

ВИДЕО

Николя Анелька («Вест Бромвич Альбион», 2013)


Четыре года назад Николя Анелька, забив в ворота «Вест Хэма», прижал прямую левую ладонь к правому предплечью. Жест был воспринят неоднозначно: дело в том, что во Франции он обозначает «кнель», обжаренную в тесте рыбу. Его использовал французский комик и друг Анелька Дьедоне Мбала-Мбала, на которого представитель еврейской общины Франции Роджер Цукерберг подавал в суд, поскольку жест, по его мнению, является своеобразной модификацией нацистского приветствия.

В итоге Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Анелька на пять матчей, а «Вест Бром», отказавшийся расторгнуть контракт с игроком, лишился генерального спонсора Zoopla.

ВИДЕО

Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Дортмунд, 2017)


Забив гол в рурском дерби, главная звезда «Боруссии» Обамейянг надел маску Человека-паука от компании Nike. Руководство дортмундского клуба, техническим спонсором которого является Puma, расценило это как рекламу конкурентов и решило оштрафовать Пьер-Эмерика на € 100 тыс.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Никлас Бендтнер Николя Анелька Пьер-Эмерик Обамейянг Робби Фаулер
Новости. Футбол
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