8 самых дорогих празднований голов: от Фаулера до Обамейянга

Паскаль Нума («Бешикташ», 2003)

Мохаммад Насрати и Шейсу Резаи («Перспеполис», 2011)

Марко Фабиан и Альберто Медина («Чивас», 2011)

Гиоргис Катидис (АЕК, 2013)

Николя Анелька («Вест Бромвич Альбион», 2013)

В конце 90-х болельщики синей половины города Ливерпуль обвинили главного бомбардира «Ливерпуля»в употреблении наркотиков. Футболист красиво ответил на провокации: забил в ворота «Эвертона» с пенальти и отпраздновал гол, опустившись на колени и понюхав линию штрафной площади. Правда, Футбольная ассоциация Англии не оценила празднование Фаулера и оштрафовала его на £ 32 тыс.Стамбульское дерби — это всегда жарко. Французскому форварду «Бешикташа» — даже слишком, ведь он забил принципиальным соперникам из «Фенербахче».решил отпраздновать гол, сняв футболку, засунув руку в трусы и изображая мастурбацию. Турецкая федерация футбола оценила такое поведение в семь месяцев дисквалификации, а «Бешикташ» вообще решил разорвать с Нума контракт «за поведение, несовместимое с моральным образом игрока турецкого клуба».Обрадовавшись голу, футболист иранского «Перспеполиса»схватил за ягодицу своего партнёра по командеВ Иране, где гомосексуализм это преступление, игроков не поняли: обоим запретили играть в футбол и посещать стадионы пожизненно. Насрати и Резаи ещё легко отделались — по законам страны их могли посадить в тюрьму или избить плетьми.А мексиканские футболисты «Чиваса» отпраздновали свой гол в ворота «Эстудиантеса» самым жутким способом:изобразил выстрел в голову. Шутку в Мексике, одной из самых криминальных стран в мире, не оценили и наказали футболистов штрафом в $ 3,7 тыс. каждого.На Евро-2012 датский Лорд забил «эквалайзер» в ворота сборной Португалии и отпраздновал гол, приспустив трусы. Никто бы не обратил внимания на это, если бы не скрытая реклама одной из крупных букмекерских контор. За это Бендтнера оштрафовали на € 100 тыс. и дисквалифицировали на один матч чемпионата Европы.Перспективный греческий полузащитник, финалист юношеского Евро-2012, смог загубить свою карьеру одним жестом. Забив за АЕК в ворота «Верии»,подбежал к болельщикам и показал нацистское приветствие. Увидев перед собой красную карточку, грек заявил, что не знал, что означает этот жест. Тем не менее греческая футбольная федерация отстранила Катидиса от матчей местного чемпионата до конца сезона и запретила играть за сборные, а руководство АЕК оштрафовала на максимально возможную по контракту сумму. В итоге футболист уехал в «Новару» (вероятно, его кумир —), но уже в 2015-м остался без клуба и в свои 24 года никому не нужен.Четыре года назад, забив в ворота «Вест Хэма», прижал прямую левую ладонь к правому предплечью. Жест был воспринят неоднозначно: дело в том, что во Франции он обозначает «кнель», обжаренную в тесте рыбу. Его использовал французский комик и друг Анелька, на которого представитель еврейской общины Францииподавал в суд, поскольку жест, по его мнению, является своеобразной модификацией нацистского приветствия.В итоге Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Анелька на пять матчей, а «Вест Бром», отказавшийся расторгнуть контракт с игроком, лишился генерального спонсора Zoopla.Забив гол в рурском дерби, главная звезда «Боруссии» Обамейянг надел маску Человека-паука от компании Nike. Руководство дортмундского клуба, техническим спонсором которого является Puma, расценило это как рекламу конкурентов и решило оштрафовать Пьер-Эмерика на € 100 тыс.