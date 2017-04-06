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175 лет назад 2016
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Русские судьи в огне
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

Русские судьи в огне. Кто виноват?

Дмитрий Егоров — о том, что огонь разжигают-то вовсе не Луческу и «Спартак».
6 апреля 2017, четверг. 17:00. Футбол
В грядущие выходные в нашем футболе будет новый скандал с привычными участниками – «Зенитом», «Спартаком» и одним департаментом с нестандартным руководителем. Все они заслуживают внимания.

Тролль Луческу


Главный тренер «Зенита» не маразматик. Он мудр и хитёр. И надо быть крупными лопухами, чтобы верить в его вечный плач о московских или киевских судьях. Мистер 13 лет подряд работает на восточноевропейском рынке и отлично знает пару простых вещей о России и Украине.

1. Прописка ничего не значит.
Глупо верить, что условный судья РФПЛ из Находки всё ещё живёт на Дальнем Востоке, а не переехал работать в Москву или Петербург.

2. «Спартак» и киевское «Динамо» — самые популярные клубы 90-х.
В годы взросления российских арбитров «Спартаком» восхищалась примерно вся Россия. И меня не удивит, если тот же петербуржец Сергей Лапочкин болел за красно-белых, в то время как Геннадий Орлов славил «Зенит» в первой лиге.

Есть, на всякий случай, и официальный пример перспективного судьи Сергея Костевича. 25-летний парень был отстранён от работы в РФПЛ, потому что Роберто Розетти увидел вот это фото. Важное уточнение — Костевич из Курска.

Зачем Луческу постоянно жалуется? Всё просто и адекватно: чтобы судьи, понимающие ресурсы «Газпрома», боялись принимать спорные решение не в пользу его команды. Так что каждый новый комментарий тренера «Зенита» – это опасный момент у ворот соперника. Критиковать Мистера мы за это, конечно, не будем.

Вежливый «Спартак»


У москвичей, специально в клубе это делают или нет, задействованы ресурсы СМИ. Все популярные издания живут именно в столице и получают трафик во многом благодаря «Спартаку». Поэтому Массимо Каррере и любому сотруднику клуба не обязательно говорить о судьях — на каждой пресс-конференции их всё равно спросят, например, об отсутствии пенальти.

«Я предпочитаю сосредоточиться на игре и не комментировать эти вопросы», — вновь вежливо скажет тренер, но новость уйдёт в пространство, вызвав привычный резонанс только из-за того, что «Каррера – хороший и классный, а не как ваш или даже наш (манеры Мистера уже бесят даже Питер) Луческу».

Если же журналисты пропускают острую тему, то внимание на ней заостряется в отчётах на официальном сайте. Спортивные порталы с удовольствием выпускают цитаты с критикой судей из разряда:
«Пресс-служба «Спартака»: судьи, видимо, решили не давать пенальти в нашу пользу». Вы можете удивляться только себе, ведь такие новости собирают максимум просмотров и комментариев.

Уверен, кстати, что в ближайшие пару дней вы точно не услышите от клуба, но обязательно прочитаете довольно много материалов от журналистов, которые отметят, что матч с «Уфой» будет судить Сергей Лапочкин. Это ведь не просто петербуржец, но и рефери, который реально засудил «Спартак» в прошлогоднем матче с «Ростовом», за что получил угрозу пожизненного отстранения от Виталия Мутко. Но я вам, на всякий случай, напомню, что красно-белые выиграли 10 из 14 матчей с участием этого арбитра.

В «Спартаке» реже, чем в «Зените», говорят о судействе, но делают это точечно. Негодование Сергея Родионова, Квинси Промеса и других игроков после матча с «Зенитом» вызвало такой резонанс, что Валентин Иванов через пару дней лишился работы.

Перед «Уфой» о необходимости приглашения иностранных судей на топовые матчи неожиданно заговорил Денис Глушаков – и это хорошая, быстрая контратака на позиционное нападение Луческу.

Результатом же всего этого логичного и довольно весёлого давления, скорее всего, станет нервозность во время матче «Спартака» с «Зенитом» и ошибки в обе стороны от судей, которые по-прежнему являются самыми серыми, унылыми и беззащитными участниками футбольного процесса.

Человек-телевизор


Когда ушёл Валентин Иванов, то как-то наивно захотелось, чтобы судейством в России занялся современный и яркий менеджер.

Были надежды, что он (вариант «уменьшит количество ошибок» не подходит – это невозможно):
1) Не отстанет от Европы, а захочет ее опередить, например, с теми же видеоповторами.
2) Придумает понятную и открытую систему назначения судей.
3) Поможет арбитрам стать круче, хорошо выглядеть и вовремя говорить.
4) Выбьет им повышение зарплаты.
5) Достойно защитит от таких хитрых, как Луческу.

>>> Почему РФПЛ нужны видеоповторы

>>> Почему РФПЛ не нужны видеоповторы

Что мы получили:

1) В то время как в матче Испании с Францией судьи благодаря 20-секундным повторам исправляли две ключевые ошибки, Андрей Будогосский говорил о футболе 100-летней давности и неприятии Россией инородного пути. Короче, камер у нас не будет.

2) Мы так и не понимаем, почему всё-таки «Зенит» судят москвичи, а «Спартак» — петербуржец Лапочкин. Решения эти закрыты, а в комиссии сидят люди, которых никто не знает.

3) Просто посмотрите хотя бы на форму российских судей. Хорошо ли она сидит?
Андрей Будогорсский

Андрей Будогорсский

Фото: РИА Новости

4) С премиальными ничего не изменилось. Судья живёт в режиме футболиста, выносит решения на миллионы евро, но зарабатывает 75 тыс. рублей чистыми за матч (в месяц их примерно 2).

5) Каждое выступление Будогосского – это фаталити.

То он читает Шолохова, то всерьёз говорит, что «Спартак» на самом деле не заслужил ни одного пенальти, то ищет заговоры против себя, то ждёт какой-то телевизор от фанатов «Зенита» — всё это, конечно, смешно, но не настолько, как его слова о поддержке российских судей.

Так, например, Будогосский прокомментировал для «СЭ» возможность приглашения иностранных арбитров на матч «Спартака» с «Зенитом»:

«Всегда считал, что у нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня… Вспомните прошлый опыт, когда приглашали иностранных, не лучших арбитров. Одного из них с полным основанием товарищ Газзаев назвал клоуном. Некорректно так говорить о коллеге, но тогда Валерий Георгиевич имел основания для такого высказывания. Это имидж страны, нашего футбола».

>>> Дерьма знаток. Кто теперь руководит судьями

Ладно, иностранного «клоуна», как бы это ни было стыдно, мы оставим за границей.

Займёмся собственным имиджем. Вы, наверное, знаете такого судью, как Марк Клаттенбург. В нынешнем сезоне АПЛ он отработал 20 туров из 26, после чего перестал получать назначения. Причина проста — в конце февраля Марк объявил об отъезде в Саудовскую Аравию, где получит полмиллиона евро за год.

В России недавно тоже появилась своя звезда. Сергей Карасёв отлично отработал на чемпионате Европы, получил назначение на Олимпиаду, судит еврокубки, даёт положительные интервью, участвует в шоу и даже занимает 17-е место в списке лучших судей континента по итогам 2016 года. А теперь давайте посмотрим, когда в последней раз Карасев судил в РФПЛ. Ого, да примерно в то же время, что и Клаттенбург.

Может, он тоже в Саудовской Аравии? Вроде нет. Во всяком случае, 15 марта Карасёв отработал на матче Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Байером». Говорят, что самого известного и, получается, официально лучшего российского судью отстранили после игры «Терека» с «Уфой». Кто, как и почему – непонятно. Я специально пересмотрел обзор: пенальти был назначен правильно, футболисты на судей не жаловались.

Мне стало интересно, кого ещё судил Карасев в этом сезоне. Оказывается, у него лишь девять игр (первые четыре тура он был на Олимпиаде), среди которых «Оренбург» — «Рубин», «Ростов» — «Крылья», «Терек» — «Оренбург», «Анжи» — «Краснодар», «Крылья» — «Томь», «Анжи» — «Амкар», «Терек» — «Уфа».

Боюсь быть категоричным, но с такой поддержкой Будогосский рискует потерять нашего единственного судью на чемпионате мира. Я бы, например, хотел посмотреть на реакцию в Англии, если бы Клаттенбург без объяснений и через тур судил «Сандерленды» с «Борнмутами», а потом был тихо забанен.

Самое забавное в этой ситуации, что вокруг всех этих скандалов никто ничего не понимает. Судьи – логики руководства, порядка назначений и отстранений. Футболисты – для кого это всё работает. В диалогах с зенитовцами я, например, слышал, что на «Спартак». Спартаковцы уверены, что на «Зенит». Но скорее всего, ни на кого. А против себя. Против всех.
Сергей Лапочкин

Сергей Лапочкин

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Андрей Будогосский Массимо Каррера Мирча Луческу Сергей Лапочкин Футбольное судейство
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