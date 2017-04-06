«Локомотив» — «Урал». Что надо знать о финале Кубка России

«Локомотив» — кубковая команда, Сёмин — кубковый тренер

«Урал» никогда не играл в финалах Кубка

Последний шанс «Локомотива» попасть в еврокубки

«Урал» — специалисты по пенальти

Первый клубный матч на «Фиште»

В российской истории «Локомотив» играл в финале Кубка 7 раз, победив в 6 из них (по обоим показателям «железнодорожники» уступают только ЦСКА — 11 и 7 соответственно). Из шести Кубков четыре «Локомотив» завоевал под руководством нынешнего главного тренера Юрия Сёмина — в 1996-м, 1997-м, 2000-м и 2001-м.В отличие от «Локо», уральская команда дебютирует в качестве финалиста Кубка. В российской истории «Урал» только однажды, в 2008-м, доходил до полуфинала турнира и проиграл в уральском дерби «Амкару». А в советской истории «Уралмаш» ни разу не поднимался выше четвертьфинала.Зато, как ни странно, еврокубковый опыт у команды есть — в 1996 году «Уралмаш» участвовал в Кубке Интертото, дошёл до полуфинала и проиграл датскому «Силькеборгу».После 21-го тура «Локомотив» отстаёт от еврокубкового четвёртого места всего на четыре очка. Кажется, что это немного, но выше «железнодорожников» в таблице располагаются сразу четыре команды — «Терек», «Ростов», «Амкар» и «Уфа». Такая магия цифры 4 почти не оставляет «Локомотиву» шанса попасть в Европу через чемпионат, несмотря на чуть ли не лучший старт после зимнего перерыва. Выходит, единственственный шанс «Локо» выиграть трофей в первый сезон нового президента клуба Ильи Геркуса — выиграть Кубок 2 мая.Из четырёх матчей в нынешнем розыгрыше Кубка в двух «Урал» победил по пенальти. В 1/8 финала екатеринбуржцы обыграли «Амкар» — пенальти от Станислава Прокофьева отбил второй голкипер команды Дмитрий Арапов. А в драматичном матче против «Краснодара» главным героем стал уже Николай Заболотный, потащивший удары Рамиреса и Смолова.«Локомотив» же все свои матчи заканчивал в основное время. То же «железнодорожники» постараются сделать и 2 мая в Сочи — иначе Заболотный может вывести «Урал» в Лигу Европы впервые в истории.Футбольное открытие стадиона «Фишт» в Сочи, который готовится принять Кубок конфедераций в 2017-м и чемпионат мира в 2018-м, состоялось совсем недавно: сборная России сыграла вничью с бельгийцами в товарищеском (простите, контрольном) матче. Пока «Фишт» не полностью готов к матчам такого уровня, например, в отличие от «краснодарского Колизея», не заявленного на крупные турниры. Повторно сочинскую арену протестируют клубы — будем надеяться, что и футболисты, и болельщики останутся довольны.