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175 лет назад 2016
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Владимир Ильин
Фото: РИА Новости
Текст: Антон Михашенок

Смолов 2.0. Какой нападающий рвётся в сборную России

Владимир Ильин за полтора месяца забил за «Урал» больше, чем за 20 матчей в «Кубани». Что происходит?
6 апреля 2017, четверг. 21:30. Футбол
«Моя цель — сборная, буду смотреть, к чему мне стремиться. Кого бы заменил в сборной? Любого в линии атаки. На самом деле куда поставят — там и буду играть. Мне всё по силам. Почему бы и нет?» Этому интервью Владимира Ильина всего несколько дней, и кажется, что футболист слишком много на себя берёт. Он всего месяц играет в Премьер-Лиге, в первой половине сезона почти не забивал в ФНЛ, и даже при не самом большом выборе нападающих слова Ильина выглядят слишком смелыми. Но почти в каждом матче этой весной он не только словами, но и делами подтверждает своё стремление к сборной. В шести весенних матчах у Ильина уже четыре забитых мяча — это уже больше, чем за первую половину сезона в «Кубани».

Александр Тарханов всегда умел работать с нападающими. Начиная с «пляжника» Анжело в Самаре, продолжая буреломным Робертасом Пошкусом и заканчивая Спартаком Гогниевым — даже скиталец Павел Яковлев провёл у тренера лучший отрезок карьеры. Самого же невероятного превращения Тарханов добился, работая с Фёдором Смоловым: тренер сумел найти слова истины для футболиста, который окончательно стал объектом насмешек, научил его быть злым и голодным на поле. Результат получился круче всех ожиданий — сегодня Смолов остаётся единственным российским футбольным активом, который действительно котируется на уровне европейских топ-клубов.

Получив на обработку Ильина, Тарханов столкнулся с похожим случаем как в ментальном, так и в игровом плане. Ильин, прошедший через всю пирамиду российского футбола, от любительских лиг до РФПЛ, не перепрыгивая ступенек, тоже довольно беспечно относился к своей игре. «Я как Саша Кержаков — бил, бью и буду бить», — шутил он после матча, в котором отметился семью ударами. Ничего особенного, если не учитывать, что большая часть этих ударов случилась из-за пределов штрафной, а мяч после них чаще оставался в ногах у блокирующих его защитников, чем долетал до лицевой линии. Забив всего два мяча в первой части сезона за «Кубань» (окей, два с половиной, потому что однажды после его попадания в штангу мяч был добит в пустые ворота), он говорил, что проблем в эти месяцы всё равно не было. Типичная для наших нападающих психологическая черта: из-за низкой результативности всего чемпионата они не считают свою личную невысокую результативность чем-то плохим. Так развивается самоуспокоенность и сытость, которую из Смолова сумел выбить Тарханов.

В плане игровых, тактических проблем Смолов и Ильин похожи даже больше. То, что должно считаться главным преимуществом Ильина, — он бьёт с двух ног — оставалось и его основной сложностью. Тренеры в основном видели в нем инсайда и перебрасывали с фланга на фланг: так, при Дане Петреску в Краснодаре Ильин чаще играл справа, а при Евгении Калешине чаще выходил закрывать зону левого инсайда. А затем и сел на скамейку запасных.
Ни у Смолова, ни у Ильина нет выдающихся для нападающих физических навыков — они не бегут за мячом, как чемпионы мира в спринте, и не так эффективны в борьбе при фланговом футболе.

Смолов сталкивался с тем же. Ни у него, ни у Ильина нет выдающихся для нападающих физических навыков — они не бегут за мячом, как чемпионы мира в спринте, и не так эффективны в борьбе при фланговом футболе. При этом и у Смолова, и у Ильина лучшие качества — тактические. Три из четырех мячей Ильина весной случились после долгих атак «Урала» после подбора — он умеет определять, где в следующем эпизоде окажется мяч. Сам нападающий признавался, что любит действовать на дальней штанге, и вот как это происходит. В быстрой атаке мяч доставляется на фланг, и в момент передачи Ильин, играющий ближе к другому краю, ныряет за спину крайнему защитника соперников. Он пользуется тем, что оборона российских команд плохо сохраняет ширину и сужается к мячу, поэтому при переводе на дальнюю штангу у него есть все шансы выиграть позицию. Худший матч весной Ильин провел против «Амкара» — всего два касания в чужой штрафной за 90 минут. В Перми тренирует профессор зонной обороны Гаджи Гаджиев играющий в три защитника, и такая схема вычеркнула футболиста из игры. Со сложностями против игры в три защитника сталкивается и Смолов.
Потенциал Ильина виден, и самое главное на данный момент — он попал к лучшему из возможных тренеров.

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Ильину предстоит очень много работы — и психологической (уметь сохранять концентрацию и злость), и технической (по-прежнему можно работать над приемом мяча и ударами после смещений), и тактической (найти себя в игре против трех защитников и научиться чувствовать линию офсайда). Его потенциал виден, и самое главное на данный момент — он попал к лучшему из возможных тренеров. А потому, при сохранении требований к себе, попадание в сборную не является невозможной целью. У Ильина есть и важная гуманитарная миссия: если он попадет в главную команду страны, то своим примером покажет, что сделать это может и футболист, в 20 лет играющий за любительскую команду.

«Локомотив» — «Урал». Что надо знать о финале Кубка России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Урал Александр Тарханов Кубок России - Футбол
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