«Знаю, моя фамилия звучит смешно». Что Слуцкий рассказал англичанам

О поддержке со стороны Романа Абрамовича

О влиянии Абрамовича на английский футбол

Об изучении английского языка

О своей цели в Англии

Когда я приезжал в Англию, передо мной стояли два важных вопроса.

О поездках на лондонском метро

О культурной жизни в Англии

Знаю, что моя фамилия звучит смешно для англичан. Но вообще-то, были случаи и похуже. Например, с фамилией Юрия Жиркова.

О сломавшей карьеру игрока травме

О восприятии англичанами его фамилии

The Telegraph опубликовал интервью с. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России рассказал, как устроился в Англии и какие цели поставил перед собой в английском футболе. Приводим цитаты из интервью Слуцкого.— Я знаком с господином Абрамовичем уже 12 лет, поскольку у него было много футбольных проектов в России: он финансировал академию, национальную сборную, помог уложить около 300 искусственных полей. Мы общались с ним на темы футбола и развития. Господин Абрамович помог мне. Я живу в отеле, который принадлежит «Челси», мне дают билеты на матчи команды. Я наблюдаю за первой командой, за U23 и U18, за работой академии. После игр разговариваю с Абрамовичем, и иногда он спрашивает моё мнение о командах и игроках. Мы общаемся как друзья. Он верит в меня как мой сторонник и наставник. Очень приятно иметь такую поддержку. Думаю, лучшую в мире!— Может быть, 10 лет назад Абрамович изменил систему в Англии. Однако теперь он идёт другим путём. Это очень успешный путь, который выбирают только умные люди.Самое простое – вкладывать большие деньги и покупать, покупать, покупать. При нынешнем подходе становится сложнее, но он всё равно остаётся очень успешным. Абрамович больше не воспринимается как самый богатый парень, как «первый номер». Это теперь за «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее он остаётся лидером среди владельцев клубов, а его «Челси» занимает первое место. И это замечательно.— Когда я приезжал в Англию, передо мной стояли два важных вопроса. Во-первых, мой английский язык. Реально или нереально его выучить? Всё-таки мне уже 45 лет, а в этом возрасте не так просто начинать обучение. Думаю, теперь с этой темой всё в порядке. Иногда начинает казаться, что я наконец-то добрался до финиша, но в этот момент мой преподаватель говорит мне: «Хорошо, теперь займёмся пассивным залогом». Ох, это просто невозможно! Сейчас я стараюсь использовать в речи разные времена. Например, present perfect и future perfect. Разница большая, конечно.— Второй вопрос касался того, способен ли я стать первым российским тренером, работающим в Англии. Прежде никого ведь не было. Не только в Англии, а вообще в Европе российские специалисты не работают. Ни в Испании, ни в Италии. И я не знаю, получится ли у меня стать первопроходцем. Интересна моя кандидатура английским клубам или нет? Этот вопрос более сложен.Я готов начать работу как с Премьер-Лиги, так и с Чемпионшипа. Это для меня долгосрочный проект. Хочу задержаться здесь на долгие годы, как получилось и с российской Премьер-Лигой. Но понимаю, что для англичан и английского футбола более ценен опыт, приобретённый здесь, а не в каком-то другом месте.Вполне возможно, что один успешный сезон в Чемпиошипе будет более важен, чем все мои титулы, завоёванные в России, и полсотни матчей в Лиге чемпионов. Потому что приобретённый здесь опыт жизненно важен. Я готов играть по местным правилам.— Я живу теперь, как настоящий англичанин! Спускаюсь каждый день в подземку и езжу на игры. У меня нет Oyster card (), я использую бесконтактную карту. Это очень удобно и легко. Хорошая система. Поезда тоже очень хорошие, добираешься, куда надо, быстро. Манчестер в двух часах езды, до Ливерпуля – 1 час 40 минут. Хотя я однажды потерялся в метро.— С тех пор как я приехал в Лондон, сходил уже на пять или шесть мюзиклов. «Триллер» мне было проще понять, но «Книга Мормона» — это, конечно, высший уровень! Думаю, я понял где-то 60%. Всё-таки там было много ругательств. Вы способны смеяться над религией, что стало для меня большим сюрпризом. В России мы имеем возможность смотреть самые популярные мюзиклы вроде «Мамма Миа!», однако увидеть «Книгу Мормона» было нереально. Хороший выбор.— Я выступал во второй лиге чемпионата СССР. Это хороший уровень. Играл на позиции голкипера. Однажды моя соседка пришла ко мне и попросила снять с дерева застрявшую кошку. Мне было всего 18 лет. Полез на дерево и упал с высоты около шести метров. Сразу же почувствовал жуткую боль в колене. Лечился в больнице целый год. Мне пришлось завершить карьеру, но, наверное, это было к лучшему. Ушёл из футбола как игрок, который не представлял собой ничего особенного, чтобы стать, надеюсь, хорошим тренером. С тех пор у меня никогда не было домашних животных. Я не люблю кошек, только собак. Сами понимаете, почему.— Знаю, что моя фамилия звучит смешно для англичан. Но вообще-то, были случаи и похуже. Например, с фамилией Юрия Жиркова.