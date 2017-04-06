Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Леонид Слуцкий
Фото: РИА Новости
Текст: Анатолий Романов

«Знаю, моя фамилия звучит смешно». Что Слуцкий рассказал англичанам

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий дал интервью Telegraph. Узнаём, что российский специалист рассказал англичанам.
6 апреля 2017, четверг. 22:30. Футбол
Вернблум: однажды Слуцкий окажется в европейском клубе

The Telegraph опубликовал интервью с Леонидом Слуцким. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России рассказал, как устроился в Англии и какие цели поставил перед собой в английском футболе. Приводим цитаты из интервью Слуцкого.

О поддержке со стороны Романа Абрамовича


— Я знаком с господином Абрамовичем уже 12 лет, поскольку у него было много футбольных проектов в России: он финансировал академию, национальную сборную, помог уложить около 300 искусственных полей. Мы общались с ним на темы футбола и развития. Господин Абрамович помог мне. Я живу в отеле, который принадлежит «Челси», мне дают билеты на матчи команды. Я наблюдаю за первой командой, за U23 и U18, за работой академии. После игр разговариваю с Абрамовичем, и иногда он спрашивает моё мнение о командах и игроках. Мы общаемся как друзья. Он верит в меня как мой сторонник и наставник. Очень приятно иметь такую поддержку. Думаю, лучшую в мире!

О влиянии Абрамовича на английский футбол


— Может быть, 10 лет назад Абрамович изменил систему в Англии. Однако теперь он идёт другим путём. Это очень успешный путь, который выбирают только умные люди.
Самое простое – вкладывать большие деньги и покупать, покупать, покупать. При нынешнем подходе становится сложнее, но он всё равно остаётся очень успешным. Абрамович больше не воспринимается как самый богатый парень, как «первый номер». Это теперь за «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее он остаётся лидером среди владельцев клубов, а его «Челси» занимает первое место. И это замечательно.

Об изучении английского языка


— Когда я приезжал в Англию, передо мной стояли два важных вопроса. Во-первых, мой английский язык. Реально или нереально его выучить? Всё-таки мне уже 45 лет, а в этом возрасте не так просто начинать обучение. Думаю, теперь с этой темой всё в порядке. Иногда начинает казаться, что я наконец-то добрался до финиша, но в этот момент мой преподаватель говорит мне: «Хорошо, теперь займёмся пассивным залогом». Ох, это просто невозможно! Сейчас я стараюсь использовать в речи разные времена. Например, present perfect и future perfect. Разница большая, конечно.

О своей цели в Англии


— Второй вопрос касался того, способен ли я стать первым российским тренером, работающим в Англии. Прежде никого ведь не было. Не только в Англии, а вообще в Европе российские специалисты не работают. Ни в Испании, ни в Италии. И я не знаю, получится ли у меня стать первопроходцем. Интересна моя кандидатура английским клубам или нет? Этот вопрос более сложен.

Я готов начать работу как с Премьер-Лиги, так и с Чемпионшипа. Это для меня долгосрочный проект. Хочу задержаться здесь на долгие годы, как получилось и с российской Премьер-Лигой. Но понимаю, что для англичан и английского футбола более ценен опыт, приобретённый здесь, а не в каком-то другом месте.

Вполне возможно, что один успешный сезон в Чемпиошипе будет более важен, чем все мои титулы, завоёванные в России, и полсотни матчей в Лиге чемпионов. Потому что приобретённый здесь опыт жизненно важен. Я готов играть по местным правилам.

7 кандидатов на пост в «Лестере»: от Слуцкого до Хиддинка

Когда я приезжал в Англию, передо мной стояли два важных вопроса.

О поездках на лондонском метро


— Я живу теперь, как настоящий англичанин! Спускаюсь каждый день в подземку и езжу на игры. У меня нет Oyster card (проездной на все виды транспорта в Лондоне. – Прим. ред.), я использую бесконтактную карту. Это очень удобно и легко. Хорошая система. Поезда тоже очень хорошие, добираешься, куда надо, быстро. Манчестер в двух часах езды, до Ливерпуля – 1 час 40 минут. Хотя я однажды потерялся в метро.

О культурной жизни в Англии


— С тех пор как я приехал в Лондон, сходил уже на пять или шесть мюзиклов. «Триллер» мне было проще понять, но «Книга Мормона» — это, конечно, высший уровень! Думаю, я понял где-то 60%. Всё-таки там было много ругательств. Вы способны смеяться над религией, что стало для меня большим сюрпризом. В России мы имеем возможность смотреть самые популярные мюзиклы вроде «Мамма Миа!», однако увидеть «Книгу Мормона» было нереально. Хороший выбор.

Знаю, что моя фамилия звучит смешно для англичан. Но вообще-то, были случаи и похуже. Например, с фамилией Юрия Жиркова.

О сломавшей карьеру игрока травме


— Я выступал во второй лиге чемпионата СССР. Это хороший уровень. Играл на позиции голкипера. Однажды моя соседка пришла ко мне и попросила снять с дерева застрявшую кошку. Мне было всего 18 лет. Полез на дерево и упал с высоты около шести метров. Сразу же почувствовал жуткую боль в колене. Лечился в больнице целый год. Мне пришлось завершить карьеру, но, наверное, это было к лучшему. Ушёл из футбола как игрок, который не представлял собой ничего особенного, чтобы стать, надеюсь, хорошим тренером. С тех пор у меня никогда не было домашних животных. Я не люблю кошек, только собак. Сами понимаете, почему.

О восприятии англичанами его фамилии


— Знаю, что моя фамилия звучит смешно для англичан. Но вообще-то, были случаи и похуже. Например, с фамилией Юрия Жиркова.

Слуцкий приехал работать в «Челси»: что это значит
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Всего голосов: 14
Теги
Челси Леонид Слуцкий Роман Абрамович АПЛ
Новости. Футбол
7 апреля 2017, пятница
00:23 «Валенсия» в концовке вырвала победу в домашнем матче с «Сельтой»
00:22 Морьентес: когда Месси и Роналду уйдут, Гризманн будет самым востребованным
00:07 «Оренбург» высмеял судейский разбор матча со «Спартаком»
6 апреля 2017, четверг
23:40 Де Росси: Спаллетти повлиял на меня больше всех, стал видеть футбол его глазами
23:22 Кэхилл: «Тоттенхэм» не сдастся, и «Челси» знает это
23:06 Мхитарян: в следующем сезоне за «МЮ» запишу на свой счёт больше голов и ассистов
22:57 Полузащитник «Урала» Ильин: мы вошли в историю, чувства неописуемые
22:51 Канте: лучшим игроком сезона в АПЛ является Азар
22:27 Гол экс-игрока «Рубина» не спас «Лас-Пальмас» от поражения в матче с «Эйбаром»
22:17 Стураро: кажется, что все желают «Ювентусу» поражений
22:16 Филипе Луис: хочу, чтобы Тео Эрнандес вернулся и играл за «Атлетико»
22:01 Моуринью считает, что Лингарда ждёт большое будущее в футболе
21:59 «Бавария» — «Боруссия»: Ройс и Обамейянг пропустили тренировку команды
21:52 Иско опубликовал фотографию с чипсами «Барселоны»
21:30 «Химки»: клуб финансируется исключительно за счёт средств городского округа
21:03 А. Санчес: у меня менталитет Месси — хочу быть лучшим и выигрывать трофеи
20:59 Слуцкий: в Англии Абрамович иногда спрашивает моё мнение о командах и игроках
20:32 Конте продолжит работу на посту главного тренера «Челси» в следующем сезоне
20:30 Слуцкий: теперь я как англичанин и готов начать работать в АПЛ или Чемпионшипе
20:14 «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с Лингардом
20:11 В РФПЛ могут полностью отказаться от проведения матчей в будние дни
20:08 Губернатор Свердловской области поздравил «Урал» с выходом в финал Кубка России
19:58 Фидлер: «Урал» заслуженно вышел в финал Кубка России
19:35 Президент «Урала»: ещё не до конца осознаём, что сделали для уральского футбола
19:34 Хави Грасия: отставка? Мои мысли сейчас только о подготовке к следующей игре
19:21 Тарханов: мы сотворили историю уральского футбола
19:20 Грасия объяснил поражение «Уралу» низкой реализацией моментов игроками «Рубина»
19:19 «Чемпионат» и Hankook запустили спецпроект о «Реале»
19:18 Лингард согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
19:17 В Швеции фанаты АИК надели никабы в ответ на запрет на ношение масок на стадионе
19:00 У полузащитника «Локомотива» Игнатьева травма приводящей мышцы левого бедра
18:58 Джорджевич: после теракта в Санкт-Петербурге чувствуется народная солидарность
18:52 «Урал» победил «Рубин» и сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка России
18:50 Студенты СГАФКСТ победили на турнире в Саратове и вышли в лидеры чемпионата
18:41 Президент «Наполи» Де Лаурентис заблокировал в «Твиттере» аккаунт брата Игуаина
18:25 «Полтава» не снимется с чемпионата Украины и будет отстаивать свои права
18:19 Чугайнов — о ситуации с П. Гусевым: так мы начнём плодить в футболе Родченковых
18:06 В Чемпионшипе арбитр ошибочно назначил свободный удар вместо повторного пенальти
17:57 Жалобу Кокорина на лишение прав рассмотрят 13 апреля
17:50 Иногородние фанаты ЦСКА смогут посетить дерби по коллективным заявкам
17:44 Агент Мусы: Ахмед избил жену? Он и мухи не обидит
17:30 «Атлетико» подарил именные футболки Вин Дизелю и Шарлиз Терон
17:25 Подмосковье не будет финансировать «Химки» ради выхода команды в РФПЛ
17:18 Болельщики «Урала» почтили память жертв теракта в метро Петербурга
17:10 Бускетс вышел на восьмое место по количеству матчей за «Барселону»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто выиграет Кубок России по футболу?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+