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Возвращение в 90-е: Тарханов против Сёмина. Обзор дня

«Урал» Александра Тарханова сыграет в финале Кубка России с «Локомотивом» Юрия Сёмина. Об этой и других новостях – в обзоре дня.