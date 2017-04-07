Возвращение в 90-е: Тарханов против Сёмина. Обзор дня

«Урал» победил «Рубин» и сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка России
В полуфинальном матче Кубка России «Урал» в Екатеринбурге одержал победу со счётом 2:1 над «Рубином».
Хозяева поля вышли вперёд на 13-й минуте благодаря точному удару Владимира Ильина. На 31-й минуте счёт сравнял Жонатас. Незадолго до перерыва гости могли выйти вперёд, но Жонатас не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. Победу екатеринбургской команде принёс Александр Новиков, отличившийся на 59-й минуте.
«Урал» впервые в своей истории вышел в финал Кубка России, в котором сыграет с «Локомотивом». Финал Кубка России состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 2 мая.
КДК аннулировал результат матча молодёжного первенства «Арсенал» — «Томь»
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам 21-го тура российского молодёжного первенства на очередном заседании комитета.
«В матче молодёжного первенства «Арсенал» — «Томь» принял участие игрок, который не был внесён в протокол матча, это игрок «Арсенала» Аркадий Лобзин. Результат матча аннулировали, присудив техническую победу «Томи» со счётом 3:0 и оштрафовав «Арсенал» на 50 тыс. рублей», — сообщил Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Зенит»: матч с «Анжи» станет последним домашним матчем на «Петровском»
«Зенит» на официальном сайте сообщил, что 8 апреля сыграет заключительную игру сезона-2016/17 на стадионе «Петровский».
Следующие домашние матчи «Зенит» по соглашению с РФС и УЕФА сыграет на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. До конца сезона сине-бело-голубые проведут три встречи в Петербурге: в апреле с «Уралом» и в мае с «Тереком» и «Краснодаром». Точные даты матчей будут известны позднее.
Планируется, что сезон-2017/18 «Зенит» начнёт на стадионе «Санкт-Петербург», который в июне и июле примет матчи Кубка конфедераций.
Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 60-го на 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлён на официальном сайте организации. Возглавила рейтинг сборная Бразилии, обошедшая команду Аргентины.
Рейтинг ФИФА:
1 (2). Бразилия — 1661 очко.
2 (1). Аргентина — 1603
3 (3). Германия – 1464
4 (4). Чили — 1403
5 (7). Колумбия – 1348
6 (6). Франция – 1294
7 (5). Бельгия – 1281
8 (8). Португалия – 1259
9 (11). Швейцария — 1212
10 (10). Испания – 1204
…
61 (60). Россия — 561.
Смотрите полную версию рейтинга ФИФА на «Чемпионате».
Мутко: РФС удовлетворяет работа Черчесова, мы будем его поддерживать
Работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России удовлетворяет Российский футбольный союз. Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко. В настоящее время сборная России занимает 61-е место в рейтинге ФИФА.
«Встретились с Черчесовым, подвели итог его работы на данный момент. Он проинформировал о своём видении и задачах, которые он ставил. Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперёд. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше.
Мы будем его поддерживать. Мы в реальной ситуации с реальным количеством и набором игроков, с конкретной и реальной ситуацией, когда футболисты травмированы. В целом у него есть видение и понимание. И он их реализует, двигается вперёд», — цитирует Мутко ТАСС.
Мутко: сокращение числа клубов в РФПЛ не предполагается
Сокращение количества клубов в Российской футбольной Премьер-Лиги не предполагается. Об этом рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига рассматривает возможность сокращения числа РФПЛ.
«Что касается профессионального футбола, то его структура будет сохранена. По количественному показателю никаких сокращений не предполагается. Более того, «Стратегия-2030» предусматривает, что после чемпионата мира, скорее всего, в сезоне-2019/20, может быть увеличение до 18 команд. Но только при условии экономической стабильности клубов», — цитирует Мутко ТАСС.
Стратегия развития футбола в России до 2030 года будет обсуждаться на конференции РФС 8 апреля. В настоящее время в РФПЛ выступают 16 клубов.
«Анжи» попросил РФПЛ не назначать домашние матчи команды на пятницу
Руководство «Анжи» обратилось к РФПЛ с просьбой не назначать домашние матчи команды на пятницу. Эта инициатива связана с тем, что для мусульман пятница является священным днём. Об этом рассказал руководитель пресс-службы махачкалинского клуба Айдемир Даганов.
«Клуб действительно выступил с инициативой обратиться к РФПЛ с просьбой не назначать домашние матчи команды на пятницу», – сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Последний домашний матч — в 21-м туре с «Уралом» (2:3) — «Анжи» проводил в пятницу, 31 марта.
Ранее «Известия» приводили слова председателя совета директоров «Анжи» Анзора Кавазашвили, сообщившего, что болельщикам махачкалинской команды зачастую неудобно посещать пятничные матчи, и стадион не заполняется. «Мы надеемся на понимание религиозных особенностей региона и хотим, чтобы руководство Премьер-Лиги в дальнейшем учло нашу просьбу при составлении календаря», — отметил Кавазашвили.