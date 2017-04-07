Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Юрий Сёмин и Александр Тарханов
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Возвращение в 90-е: Тарханов против Сёмина. Обзор дня

«Урал» Александра Тарханова сыграет в финале Кубка России с «Локомотивом» Юрия Сёмина. Об этой и других новостях – в обзоре дня.
7 апреля 2017, пятница. 00:00. Футбол

«Урал» победил «Рубин» и сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка России


В полуфинальном матче Кубка России «Урал» в Екатеринбурге одержал победу со счётом 2:1 над «Рубином».

Хозяева поля вышли вперёд на 13-й минуте благодаря точному удару Владимира Ильина. На 31-й минуте счёт сравнял Жонатас. Незадолго до перерыва гости могли выйти вперёд, но Жонатас не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. Победу екатеринбургской команде принёс Александр Новиков, отличившийся на 59-й минуте.

«Урал» впервые в своей истории вышел в финал Кубка России, в котором сыграет с «Локомотивом». Финал Кубка России состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 2 мая.
Кубок России. 1/2 финала
06 апреля 2017, четверг. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 – Ильин – 13, 1:1 – Жонатас – 31, 2:1 – Новиков – 58

КДК аннулировал результат матча молодёжного первенства «Арсенал» — «Томь»


Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам 21-го тура российского молодёжного первенства на очередном заседании комитета.

«В матче молодёжного первенства «Арсенал» — «Томь» принял участие игрок, который не был внесён в протокол матча, это игрок «Арсенала» Аркадий Лобзин. Результат матча аннулировали, присудив техническую победу «Томи» со счётом 3:0 и оштрафовав «Арсенал» на 50 тыс. рублей», — сообщил Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

«Зенит»: матч с «Анжи» станет последним домашним матчем на «Петровском»


«Зенит» на официальном сайте сообщил, что 8 апреля сыграет заключительную игру сезона-2016/17 на стадионе «Петровский».

Следующие домашние матчи «Зенит» по соглашению с РФС и УЕФА сыграет на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. До конца сезона сине-бело-голубые проведут три встречи в Петербурге: в апреле с «Уралом» и в мае с «Тереком» и «Краснодаром». Точные даты матчей будут известны позднее.

Планируется, что сезон-2017/18 «Зенит» начнёт на стадионе «Санкт-Петербург», который в июне и июле примет матчи Кубка конфедераций.

Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА


Сборная России опустилась с 60-го на 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлён на официальном сайте организации. Возглавила рейтинг сборная Бразилии, обошедшая команду Аргентины.

Рейтинг ФИФА:
1 (2). Бразилия — 1661 очко.
2 (1). Аргентина — 1603
3 (3). Германия – 1464
4 (4). Чили — 1403
5 (7). Колумбия – 1348
6 (6). Франция – 1294
7 (5). Бельгия – 1281
8 (8). Португалия – 1259
9 (11). Швейцария — 1212
10 (10). Испания – 1204

61 (60). Россия — 561.

Смотрите полную версию рейтинга ФИФА на «Чемпионате».

Мутко: РФС удовлетворяет работа Черчесова, мы будем его поддерживать


Работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России удовлетворяет Российский футбольный союз. Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко. В настоящее время сборная России занимает 61-е место в рейтинге ФИФА.

«Встретились с Черчесовым, подвели итог его работы на данный момент. Он проинформировал о своём видении и задачах, которые он ставил. Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперёд. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше.

Мы будем его поддерживать. Мы в реальной ситуации с реальным количеством и набором игроков, с конкретной и реальной ситуацией, когда футболисты травмированы. В целом у него есть видение и понимание. И он их реализует, двигается вперёд», — цитирует Мутко ТАСС.

Мутко: сокращение числа клубов в РФПЛ не предполагается


Сокращение количества клубов в Российской футбольной Премьер-Лиги не предполагается. Об этом рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига рассматривает возможность сокращения числа РФПЛ.

«Что касается профессионального футбола, то его структура будет сохранена. По количественному показателю никаких сокращений не предполагается. Более того, «Стратегия-2030» предусматривает, что после чемпионата мира, скорее всего, в сезоне-2019/20, может быть увеличение до 18 команд. Но только при условии экономической стабильности клубов», — цитирует Мутко ТАСС.

Стратегия развития футбола в России до 2030 года будет обсуждаться на конференции РФС 8 апреля. В настоящее время в РФПЛ выступают 16 клубов.

«Анжи» попросил РФПЛ не назначать домашние матчи команды на пятницу


Руководство «Анжи» обратилось к РФПЛ с просьбой не назначать домашние матчи команды на пятницу. Эта инициатива связана с тем, что для мусульман пятница является священным днём. Об этом рассказал руководитель пресс-службы махачкалинского клуба Айдемир Даганов.

«Клуб действительно выступил с инициативой обратиться к РФПЛ с просьбой не назначать домашние матчи команды на пятницу», – сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Последний домашний матч — в 21-м туре с «Уралом» (2:3) — «Анжи» проводил в пятницу, 31 марта.

Ранее «Известия» приводили слова председателя совета директоров «Анжи» Анзора Кавазашвили, сообщившего, что болельщикам махачкалинской команды зачастую неудобно посещать пятничные матчи, и стадион не заполняется. «Мы надеемся на понимание религиозных особенностей региона и хотим, чтобы руководство Премьер-Лиги в дальнейшем учло нашу просьбу при составлении календаря», — отметил Кавазашвили.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
Теги
Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
7 апреля 2017, пятница
00:23 «Валенсия» в концовке вырвала победу в домашнем матче с «Сельтой»
00:22 Морьентес: когда Месси и Роналду уйдут, Гризманн будет самым востребованным
00:07 «Оренбург» высмеял судейский разбор матча со «Спартаком»
6 апреля 2017, четверг
23:40 Де Росси: Спаллетти повлиял на меня больше всех, стал видеть футбол его глазами
23:22 Кэхилл: «Тоттенхэм» не сдастся, и «Челси» знает это
23:06 Мхитарян: в следующем сезоне за «МЮ» запишу на свой счёт больше голов и ассистов
22:57 Полузащитник «Урала» Ильин: мы вошли в историю, чувства неописуемые
22:51 Канте: лучшим игроком сезона в АПЛ является Азар
22:27 Гол экс-игрока «Рубина» не спас «Лас-Пальмас» от поражения в матче с «Эйбаром»
22:17 Стураро: кажется, что все желают «Ювентусу» поражений
22:16 Филипе Луис: хочу, чтобы Тео Эрнандес вернулся и играл за «Атлетико»
22:01 Моуринью считает, что Лингарда ждёт большое будущее в футболе
21:59 «Бавария» — «Боруссия»: Ройс и Обамейянг пропустили тренировку команды
21:52 Иско опубликовал фотографию с чипсами «Барселоны»
21:30 «Химки»: клуб финансируется исключительно за счёт средств городского округа
21:03 А. Санчес: у меня менталитет Месси — хочу быть лучшим и выигрывать трофеи
20:59 Слуцкий: в Англии Абрамович иногда спрашивает моё мнение о командах и игроках
20:32 Конте продолжит работу на посту главного тренера «Челси» в следующем сезоне
20:30 Слуцкий: теперь я как англичанин и готов начать работать в АПЛ или Чемпионшипе
20:14 «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с Лингардом
20:11 В РФПЛ могут полностью отказаться от проведения матчей в будние дни
20:08 Губернатор Свердловской области поздравил «Урал» с выходом в финал Кубка России
19:58 Фидлер: «Урал» заслуженно вышел в финал Кубка России
19:35 Президент «Урала»: ещё не до конца осознаём, что сделали для уральского футбола
19:34 Хави Грасия: отставка? Мои мысли сейчас только о подготовке к следующей игре
19:21 Тарханов: мы сотворили историю уральского футбола
19:20 Грасия объяснил поражение «Уралу» низкой реализацией моментов игроками «Рубина»
19:19 «Чемпионат» и Hankook запустили спецпроект о «Реале»
19:18 Лингард согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
19:17 В Швеции фанаты АИК надели никабы в ответ на запрет на ношение масок на стадионе
19:00 У полузащитника «Локомотива» Игнатьева травма приводящей мышцы левого бедра
18:58 Джорджевич: после теракта в Санкт-Петербурге чувствуется народная солидарность
18:52 «Урал» победил «Рубин» и сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка России
18:50 Студенты СГАФКСТ победили на турнире в Саратове и вышли в лидеры чемпионата
18:41 Президент «Наполи» Де Лаурентис заблокировал в «Твиттере» аккаунт брата Игуаина
18:25 «Полтава» не снимется с чемпионата Украины и будет отстаивать свои права
18:19 Чугайнов — о ситуации с П. Гусевым: так мы начнём плодить в футболе Родченковых
18:06 В Чемпионшипе арбитр ошибочно назначил свободный удар вместо повторного пенальти
17:57 Жалобу Кокорина на лишение прав рассмотрят 13 апреля
17:50 Иногородние фанаты ЦСКА смогут посетить дерби по коллективным заявкам
17:44 Агент Мусы: Ахмед избил жену? Он и мухи не обидит
17:30 «Атлетико» подарил именные футболки Вин Дизелю и Шарлиз Терон
17:25 Подмосковье не будет финансировать «Химки» ради выхода команды в РФПЛ
17:18 Болельщики «Урала» почтили память жертв теракта в метро Петербурга
17:10 Бускетс вышел на восьмое место по количеству матчей за «Барселону»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто выиграет Кубок России по футболу?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+