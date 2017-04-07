«Смолова не поймать с нормальным лицом». Самый крутой клубный фотограф РФПЛ

Краснодарский фотограф Андрей Шрамко работал в нескольких спортивных изданиях. Потом его переманил «Краснодар», только вышедший в РФПЛ. Андрей находится в клубе уже седьмой год. За это время он сделал множество снимков. Некоторые из них впечатляют. Во время визита сборной России в Краснодар мы поговорили с футбольным фотографом, который делает нестандартные снимки.
– Сколько обычно делают фотографий за матч профессионалы?
– У агентства Reuters принято от 2500 кадров. Потом отбирают лишь процент. Многое зависит от количества голов. Ну и от места, конечно. Если игра в Уфе на искусственном поле и всего три удара за встречу, то поймать эмоцию тяжело. У меня за матч выходит около 1800 кадров. Это учитывая дополнительную камеру за воротами.
– Опасаетесь за неё?
– Есть такое. Я единственный из клубных фотографов, кто ставит камеру за ворота. Если футболист въедет или попадёт мячом от борта, то камере конец.
– Худший стадион в РФПЛ для фотографа?
– Саранск. Что ужаснее всего в нашем футболе? Пустые трибуны. Плюс старые рекламные щиты – печально выглядит.
– А стадион «Кубань»?
– Там освещение своеобразное. Фотографии желтят, на определённую температуру настроены. На этой арене не все лампы включают.
– Это как?
– В АПЛ чётко прописаны нормы освещения – условно 3500 люкс. Уровень поддерживается абсолютно на всех матчах. А у нас это работает только на топовых играх. На «Открытии» или «Казань Арене» такого уже нет, а в регионах запросто встречается.
– Неужели за счёт экономии света можно что-то сэкономить?
– Да, и очень неплохо.
– Доводилось слышать, что фотографы дерутся на матчах ради лучшего ракурса. Это правда?
– Да, могут потолкаться. Последнее время это происходит, когда футболисты празднуют гол. Фотографы начинают вставать и перемещаться. Хотя там каждое мгновение ценно. За секунду делаешь 12-16 кадров. Обидно видеть разборки фотографов на матче сборной. Люди приезжают словно с короной на голове.
– Три ваших лучших кадра с футбола?
– Жоаозиньо с надписью «русский». Фото сделано за день до того, как Жо выдали паспорт РФ. Это был матч Лиги Европы в Албании, где на одном из баннеров была водка «Русский лёд». Я заметил надпись примерно на пятой минуте игры. Реклама появлялась где-то раз в 10 минут. Лишь на 80-й минуте поймал кадр.
– 80-й?
– Да. Я же ещё другие фото делал. Приятно было, что уже утром Жо на завтраке всем показывал снимок и поставил его на заставку в приложении WhatsApp. Это фото появлялось в наших СМИ и даже в бразильских, по словам Жо.
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– Какие ещё кадры произвели впечатление?
– Матч «Краснодар» – «Зенит» произвёл. Гол Окри у меня не получился – удар снял на фоне игроков, а я люблю чистые кадры. Зато снял переломный момент – гол Измайлова:
– Третье фото, которое вам удалось?
– Синий (Андрей Синицын. – Прим. «Чемпионата») после тренировки. Это был последний день первого сбора – самого сложного. На вратаре было много не столько воды, сколько пота. Во взгляде весь характер Синего. Он – пахарь. Болельщики видят только матчи раз в неделю. Хочется показывать то, что остаётся «за кулисами».
– Часто футболисты просят прислать им фотографии?
– Очень. Особенно раньше, когда работал в академии. Через полчаса после окончания игры во «ВКонтакте» лучше не заходить – всё завалено сообщениями. Потом начал работать с главной командой, и там то же самое. Латиноамериканцы постоянно просят фотографии. Русские – реже.
– Кто больше всего в «Краснодаре» ждёт фото?
– Чаще других просят Вандерсон, Лаборде, Рамирес, Каборе и Окри. Говорят: «Скинь фотки по-братски».
– Кадр, который вы ловили, но не поймали?
– Не припоминаю. Хотя в Ницце долго высматривал «nice» («хороший» по-английски. – Прим. «Чемпионата»). В результате попал под празднование гола. Когда фотограф занимает позицию у поля, то сразу оглядывается в поисках чего-то интересного. Хорошо, что в Лиге Европы и РФПЛ не ограничивают передвижение. Хотя на стадионе «Фенербахче» много фотографов и ты строго привязан к месту. То же самое на чемпионате мира и Олимпиаде.
– Вы работаете для футбольного клуба. Есть свои преимущества?
– В первую очередь доступ к команде. Фотографировать могу вообще всё. Пожалуй, кроме установки. Я регулярно захожу в раздевалку. Помню, после победы над «Зенитом», Окри был королём: его все поздравляли, куча эмоций. Я практически живу с командой и знаю манеры игроков.
– К примеру?
– Как на разминку выходит Смолов: берёт траву и ею крестится. Такие нюансы фотографы из агентств могут упустить.
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– Какие ещё нюансы?
– Слышу, как игроки планируют праздновать гол. То делают селфи, то пародируют турецкого повара, который необычно солит. Ваня (Вандерсон. – Прим. «Чемпионата») раньше всегда отмечал гол, падая на колени и поднимая руки к небу.
– Работа в клубе – это и ограничения. Какие?
– Кадр с кривым лицом не поставишь. Или когда мяч у соперника. Свою команду подсознательно позиционирую как атакующую. Часто сильные кадры не публикуются. Есть фотография, где Жо ломает ногу. Гетра в одну сторону, нога – в другую. Просто кошмар.
– Да уж.
– Ещё недавно снял Синего, где сзади написано «расизм». А у него ещё номер 88-й. Совсем нехорошо получается. А в каком-нибудь агентстве вполне могло пройти, и бильд-редактор даже не заметил бы.
– Кто в «Краснодаре» получается удачно, а кто – наоборот?
– Вандерсона можно разбудить в 7 утра и дать ему мяч – будет выглядеть отлично. Он даже в момент удара может улыбаться. А есть парень в академии «Краснодара» Вася Черов. Я семь лет его снимаю – каждый раз с высунутым языком. У него такая особенность. Кажется, подобное было у Аршавина.
– В «Краснодаре» есть такие, как Фил Джонс, который всегда получается неудачно?
– У Смолова гримаса с агрессией. Его просто невозможно поймать с нормальным лицом в момент удара по мячу. У меня это сразу в брак идёт.
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– Бывший тренер «Локо» Черевченко – человек без эмоций. У него одно лицо, даже если его команда пропускает или забивает.
– В «Краснодаре» таким же был Кононов. Его тяжело поймать на эмоциях. С Михалычем (Шалимовым. – Прим. «Чемпионата») мне проще. К тому же я его знаю по «Краснодару-2».
– Съёмки на матчах «Краснодара-2» сильно отличаются?
– Там порой даже веселее.
– Серьёзно?
– Во второй лиге есть «Биолог» из поселка Прогресс. Поле находится в лесу. У них сумасшедшие проблемы с дренажом. Часто идут дожди. Что ни матч, то водное поло.
– Почему там вообще матчи проводят?
– По регламенту перед игрой судья должен уронить мяч, чтобы тот отскочил на определённую высоту. И вот выходит арбитр на поле. Ему воды по щиколотку. Он бросает мяч, и тот не отскакивает, а начинает плыть. Судья советуется с делегатом, и они решают проводить матч. По ходу встречи ещё начинается дождь. Поле обнесено каналом – ещё оттуда вода начинает подниматься. Жутковатое место. Жалко, я не мог много снимать, потому что параллельно комментировал.
– Реально фотографировать и параллельно комментировать футбол?!
– Можно. Сидишь в наушниках, комментируешь, фотографируешь, потом ещё отчёт пишешь. Так работал во время сбора на товарищеском матче с «Атлетиком».
– У испанцев вряд ли это делал один человек.
– С «Атлетиком» приехали три фотографа, которые занимались только съёмкой для клуба.
– Кажется, команды РФПЛ не так серьёзно к этому относятся.
– Да. Хотя летом один футбольный клуб массово закупался футболистами и искал фотографа. Готовы были переманить кого-то из Москвы. Предлагали топовое оборудование и зарплату в 200 тысяч рублей в месяц.
– Солидно.
– А у каких-то клубов РФПЛ фотографа вообще нет. Вот тульский «Арсенал» дошёл до того, что нашли парня. На мой взгляд, лучше не брать пишущего журналиста. Сейчас век медиа, а ставят какую-то фигню, снятую на телефон. Очень печально, когда понимаешь, что всё это можно сделать лучше. Обидно и за клубы. Футболисты могут получать миллионы рублей.
– И не только рублей.
– А на фотографа денег нет. Кадры – это ведь престиж клуба, часть официальной продукции, лицо команды.
– Ваши фотографии часто используют?
– После матча с «Сельтой» я в Виго открыл местную газету, а там моя фотография. Подписано, конечно, не моей фамилией, а просто ФК «Краснодар». У испанцев куча изданий, а у нас 3-4 сайта. Где-то вообще все 30 туров гуляет одна и та же фотография «Томи», которая ничего не отражает. Просто когда-то сняли и сохранили кадр в базе.
– Что ещё в Европе лучше организовано?
– Там места фотографов находятся чуть ниже уровня поля. За счёт этого фоном получаются трибуны, ноги выглядят иначе, текстура – красивее. Так практически на всех стадионах АПЛ. Вроде теперь и на матчах «Вест Хэма» тоже.
– Следите за другими клубными фотографами?
– Да. Определил для себя топ: «Ювентус», «Легия» и «Ботафого». У поляков не очень хорошие кадры с матча, но всё, что окружает игру, снято великолепно: атмосфера, болельщики, приезд и отъезд команд. Сумасшедший уровень. Над этим не один человек работает.
– «Ювентус»?
– У них чёрно-белые кадры. Сейчас, кстати, и ПАОК перешёл на чёрно-белые снимки. Фотографы «Ювентуса» работают с контрастом, ловят контровой свет – сумасшедшие вещи. На матче работают 3-4 человека: празднование гола можно увидеть со всех ракурсов.
– «Ботафого»?
– В Бразилии уже давно люди работают. И снизу, и сверху, крупные планы… К ним сейчас всё приходит и в кино, и у нас. Крупный план – это эмоции, которые главенствуют спорте.
– Вы отсылаете свои фотографии на международные конкурсы?
– Нет. Я не считаю, что достиг такого уровня, чтобы участвовать в конкурсах.
– И последнее. В вас что-нибудь прилетало с трибун?
– Бывало. Вот даже недавно на стадионе «Фенербахче». Там фанаты очень негативно относятся к фотографам. Прилетала какая-то штука вроде упаковки с жевательной резинкой, но явно утяжелённая. Может быть, зажигалкой. Следом полетели бутылки и стаканы. Мы этого ждали, поэтому сидели в капюшонах.
– Капюшоны вряд ли спасут от бутылок.
– Это да, но от монет помогает. Ещё с «Ниццей» было весело. Там фотографам «факов» накрутили всем сектором.