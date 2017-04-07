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«Смолова не поймать с нормальным лицом». Самый крутой клубный фотограф РФПЛ

Интервью с человеком, который видит футбол не как все. Фотограф Андрей Шрамко – про гримасы Смолова, ад во 2-й лиге и тысячу кадров за матч.