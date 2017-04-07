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175 лет назад 2016
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Лионель Месси
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

«Заговор против Месси». Как в Аргентине сходят с ума

Сборная Аргентины проваливает квалификацию к ЧМ, тренер нашёл заговор, а игроки не здороваются с Батистутой. Что происходит?
7 апреля 2017, пятница. 10:00. Футбол
Хорошая новость для тех, кому кажется, что у сборной России проблемы: могло быть хуже. Как? Например, иметь лучшую атаку и полузащиту в мире, но при этом рисковать не попасть на чемпионат мира, ненавидеть свою сборную, презирать тренера – и не понимать, что вообще творится из-за постоянных вбросов в прессу. Угроза не приехать в Россию в 2018 году не то чтобы велика, но она есть, потому что Аргентина чудовищно нестабильна.

Поражение 0:2 от Боливии отбросило аргентинцев на пятое место в таблице, в зону стыковых матчей. Это не проблема, проблема в том, что Боливия до этого в 13 предыдущих матчах квалификации одержала всего две победы. Это команда, которая ни на что не претендует. Впереди четыре игры, в том числе с Эквадором и Уругваем, которые побеждают не реже самой Аргентины. Для сборной Эквадора, которая гонится за пятой строчкой, заключительный матч отборочного цикла против Месси станет главным событием за несколько лет.

Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала

Тем временем в Аргентине вместо того, чтобы наконец навести порядок в самой команде и в её окружении, упражняются в ненависти и формировании идеального хаоса. Высказываются все: от бывшего физиотерапевта до Габриэля Батистуты. Практически всё, что связано со сборной, становится проблемой.

Главный тренер


Во время ток-шоу после матча с Боливией гости студии – аргентинские тренеры разной степени известности – пошутили над тренером сборной. Когда кто-то высказал мнение, что Эдгардо Бауса плохо управляет командой, его перебили: «А разве управляет он?». Злая шутка, но то, что так говорят футбольные люди, подчёркивает: в стране действительно не верят, что Бауса – самостоятельная фигура. Хотя бы в выборе игроков.

Сильная раздевалка не всегда вредит команде. Вы же помните «Челси»-2012? Лидеры команды играли в предельно простой футбол, но взяли кубок чемпионов самоотдачей и индивидуальным мастерством. Мастерство тренера Роберто Ди Маттео было, в общем, вторично. Ещё пример – сборная Франции-2006, которая добралась до финала чемпионата мира скорее вопреки тренеру Раймону Доменеку, чем благодаря ему. Но всему есть предел.

У Аргентины сильный состав, хотя и несбалансированный. Да и слабость обороны несколько преувеличена. Центральная связка Николаса Отаменди и Маркоса Рохо уж точно не уступает ни одной в Латинской Америке, кроме Бразилии, а ведь это слабейшая линия команды. Это даже если не использовать Хавьера Маскерано на той же позиции, что и в клубе, и не поставить Рохо на фланг. Но Маскерано в сборной играет в опорной зоне, где его есть кому заменить, и ограничивает возможности тренера.

Игнорирование Мауро Икарди можно объяснить десятью способами – но важно быть последовательным. Сначала Эдгардо Бауса выбрал самый идиотский способ: сказал, что предпочитает игроку «Интера» Лукаса Пратто из чемпионата Бразилии по игровым причинам. Дословно: «Для меня важна не только результативность, а и как игрок работает на команду». Пратто – одна голевая передача в 18 матчах. Икарди – восемь голевых в 28 матчах. При этом Бауса подчеркнул, что отказ от услуг Икарди – не принципиальный. «Если Игуаин или Пратто будут недоступны, я приглашу его», — сказал он в Милане. Бауса специально прилетел в Милан, чтобы сказать это Икарди, настолько велико давление на тренера в Аргентине. Так вот, надо быть последовательным. Через неделю после этого Игуаин получил дисквалификацию. Вместо него был вызван Лукас Аларио. Логично. Так кто управляет сборной Аргентины?

Хаос


На днях разошлась новость: бывший физиотерапевт сборной Аргентины сообщил, что якобы в команде всем управляет Хавьер Маскерано. Он решает, кого не вызывать, и настаивает на постоянном месте для своих приятелей. Звучит абсурдно (хотя разве приглашение Лавесси, который ЗА ГОД В КИТАЕ НЕ ЗАБИЛ НИ РАЗУ – не абсурд?). Но вообще-то медик не первый, кто об этом сказал.
Когда кто-то в ток-шоу высказал мнение, что Эдгардо Бауса плохо управляет командой, его перебили: «А разве управляет он?»

Год назад то же самое говорил бывший технический директор сборной Серхио Батиста – человек с именем, который выиграл с Аргентиной Олимпиаду-2008. И тоже подчеркнул, что влияние Месси на решения – это сказки. «Этот парень в раздевалке всегда молчит. Его интересует только то, что происходит на поле. Не назвал бы его лидером». Стоп, но ведь Эдгардо Бауса сразу после назначения на пост прилетел в Барселону, как он сказал, чтобы «пообщаться с игроками». Он убедил Месси вернуться – интересно, это было трудно?


В то время флешмоб «Месси, не уходи» достиг пика и уже почти превратился в народное движение. Кстати, вслед за Месси об уходе из сборной объявил и Маскерано. Он тоже вернулся после разговора с Баусой. Чтобы разобраться в сферах влияния в «альбиселесте», надо быть её частью (и то не факт, что это поможет), главное другое – сейчас хаос вредит.

Сборная плохо играет, из матча в матч повторяется одна и та же ситуация: группа атаки, в которую входят Месси, Игуаин (Пратто), Анхель Ди Мария и СерхиоАгуэро, оторвана от остальной команды и пытается что-то выдумать вчетвером. Голы – следствие индивидуального мастерства, против организованной защиты они беспомощны. Это в Латинской Америке. Представьте себе то же самое против серьёзной европейской команды на чемпионате мира. Бауса не может позволить себе усадить в запас никого из тройки Игуаин, Ди Мария, Агуэро (Месси в скобках), поэтому у него на поле сразу четверо игроков, которые слабо отрабатывают в обороне. Отсюда необходимость ставить в центр одновременно Маскерано и Лукаса Биглию.

Габриэль Батистута, который приехал в расположение сборной поддержать футболистов (и, возможно, попиариться), уехал в некотором шоке. В интервью телеканалу Tycsports он рассказывал: «Я зашёл, сказал всем привет, подошёл к парням, хотел дать пять. Половина не подняли руки. Это не проблема для меня, я понимаю, что это новое поколение. Но я же сам играл за сборную, помню, как я бы отреагировал, если бы кто-то приехал нас поддержать. У нас в команде было по-другому. Дело не в неуважении ко мне, а в том, что понимание ценности сборной, её прошлого – это ушло. Слушайте, если Карлос Билардо – чемпион мира – не был допущен к сборной, это ведь ненормально. Эта команда сыграла в трёх финалах, но она очень далека от болельщиков».
Сборная Аргентины летала тем же самым самолётом бюджетной авиакомпании, на котором разбилась команда «Шапекоэнсе» .

Красноречивое описание атмосферы. У аргентинцев нет команды и нет связи между обороной и атакой – каждая из этих проблем может дорого стоить, а у Баусы их сразу две. Стоит ли вызывать футболистов, которые не только не блещут в своих командах, но и не особенно ценят игры за сборную?

Некачественная работа аргентинской ассоциации футбола


Всего это не было бы, если бы за развитие футбола отвечали компетентные люди. К сожалению, с уходом с поста Хулио Грондоны всё развалилось. Луис Сегура, Армандо Перес, Клаудио Тапия – за три года в местном футболе сменились три руководителя, каждый из которых приходил с популистскими лозунгами о том, что объединит команду вокруг Месси. На этом фоне сам Месси пару раз говорил, что условия работы в сборной были ужасными: на всём экономили. Вот всего один факт: тем самым самолётом бюджетной авиакомпании, на котором разбилась команда «Шапекоэнсе», летала сборная Аргентины. Последний раз она использовала этот самолёт за 18 дней до трагедии.

В вину предшественнику Баусы Херардо Мартино ставили неспособность сплотить команду и чрезмерную зависимость от Месси. Но новый президент ассоциации Армандо Перес выбрал человека, который только усугубил эти проблемы. Нехватка авторитета Баусы изначально казалась критической, а теперь человек, который дал ему эту работу, смещён с должности. Как можно требовать порядка в команде, когда хаос царит на всех уровнях руководства?

Общественное мнение


Болельщики Аргентины освистывают свою команду на домашних матчах регулярно с 2011 года. Они требовали выгнать Месси из сборной. Они устроили акцию «Месси, вернись», когда он ушёл. Достаётся не только футболисту, но и его семье. Экс-вратарь сборной Мариано Андухар удивился решению Месси вернуться: «Зачем ему это нужно? Чтобы его снова оскорбляли?».
Батистута: Дело не в неуважении ко мне, а том, что понимание ценности сборной, её прошлого – это ушло.

В ноябре прошлого года сборная объявила бойкот собственным журналистам. С тех пор они не дают интервью и комментариев аргентинской прессе. Если это была попытка снять давление, то она оказалась не очень удачной. Говорит только тренер, и явно не то. Решение о четырёхматчевой дисквалификации Месси – действительно дикое. Но не лучше и слова Баусы по этому поводу: «В этом наказании я вижу заговор».

Укрощение Блохи. За что ФИФА так строго наказала Месси

В аргентинском футболе зреет революция. На ближайшем заседании ассоциации футбола может быть поднят вопрос не только о будущем тренера, но и о возвращении в команду Карлоса Билардо. Кажется, что любая перемена пойдёт на пользу, но, с другой стороны, если в стране нет никого компетентнее, чем 78-летний заслуженный пенсионер Билардо, это грустно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Лионель Месси Эдгардо Бауса
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