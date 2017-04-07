Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Премьер-Лига. «Уфа» — «Спартак». Подсобит ли Семак «Зениту» и ЦСКА
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку»

«Уфа» осуществила внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
7 апреля 2017, пятница. 15:00. Футбол
Массимо Каррера может ничего не говорить своим футболистам в воскресенье. Достаточно показать выдержку из свежего выступления уфимского гендиректора Газизова, конкретно вот это место: «Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак». Честолюбивый профессионал, рвущийся к чемпионскому титулу, после такой дерзости со стороны вчерашнего аутсайдера в лепёшку разобьётся, лишь бы поставить того на место.

Не спешите подозревать башкирский менеджмент в стратегической близорукости или чрезмерной самонадеянности. Возможно, именно на такую реакцию лидера чемпионата – праведный гнев вперемешку с недоумением – он и рассчитывал. Если в нашем футболе приёмчики из боксёрского репертуара не практикуются, это не значит, что их не существует в принципе или они запрещены. «Уфа» провела смелую психологическую атаку на большой клуб. И, как ни странно, совершенно ничем не рискует. Удастся вывести фаворита из равновесия – хорошо. Нет – ничего страшного.

В этой паре рискует только «Спартак». Пока ещё не первой позицией, но турнирной инициативой. Тоже, знаете ли, немало. Потеряв очки на «Нефтянике», он поставит себя в скверное положение перед встречами с прямыми конкурентами – «Зенитом» и ЦСКА. «Уфе» гипотетическая неудача серьёзными последствиями не грозит: одной больше, одной меньше – не суть важно. Вылет команде не светит, взлёт – по большому счёту, тоже. Трудно представить, что должно случиться, чтобы «Краснодар» уступил четвёртую позицию «Уфе». Охотнее верится, что она сама ещё кого-то пропустит вперёд – например «Ростов». Или «Локомотив», которому дважды за неполную неделю проиграла. А то и обоих сразу, учитывая колоссальный опыт их предводителей.
В этой паре рискует только «Спартак».

Какой в таком случае смысл дразнить кандидата в чемпионы? Он есть, и не один. Первый – подогреть интерес зрителя к игре. Юный уфимский клуб, в отличие от большинства отечественных собратьев, хотя бы пытается жить по средствам – вот и «раскручивает» потенциально аншлаговое мероприятие. Приезд популярнейшего клуба сулит середняку неплохую кассовую выручку.

>>> Сухой закон. Как Семак поднял «Уфу» в пятёрку

Мотив номер два – психологический. Для команды, проводящей всего третий сезон в Премьер-Лиге, и её молодого штаба любой положительный результат с солидными соперниками идёт в плюс. Способствует росту самооценки и избавлению от комплексов, так или иначе присущих большинству провинциальных коллективов. Для «Уфы» это на данном этапе развития, возможно, даже более важно, нежели цифры в таблице. В директорском послании явственно сквозит призыв к своим: «Не боись, робя, прорвёмся!».

Свои мотивы предъявить лидеру лучшую версию «Уфы» присутствуют у главного тренера команды. На четвёртый месяц самостоятельной практики Сергею Семаку представилась замечательная возможность оказать неоценимую дружескую услугу двум самым дорогим сердцу клубам. ЦСКА с «Зенитом» хором скажут Сергею Богдановичу спасибо за отбор очков у «Спартака».

А потом, человеку амбициозному, победителю по жизни, ему будет просто приятно повлиять на ход «золотой» гонки РФПЛ, пускай даже косвенно. Со «Спартаком» Семака ничего не связывает, с ЦСКА и «Зенитом» — море ностальгических воспоминаний и груда трофеев.


Отдельная статья – красно-белое прошлое Александра Беленова. Для него, сыгравшего за «Спартак» аж один матч за год, дело чести не пропустить от бывших одноклубников.

Не забудем также о крепнущих партнёрских связях клубов. «Зенит» помог «Уфе» тренерами Семаком и Низеликом, «Уфа» «Зениту» – вратарём Лунёвым. «Обмен» получился взаимовыгодным, поэтому есть основания рассчитывать на продолжение и развитие сотрудничества.
ЦСКА с «Зенитом» хором скажут Сергею Богдановичу спасибо за отбор очков у «Спартака».

Как видите, стимулов грудью лечь, но не пустить мячик за линию своих ворот у уфимцев достаточно даже без конспирологических версий, гуляющих по Сети. И надо сказать, оптимизм «Уфы» не лишён оснований. Статистика – на её стороне. Единственное поражение от москвичей «горожане» потерпели ещё летом 2014-го на нейтральной территории в Перми, после чего трижды побеждали и раз поделили очки. В первом круге в Тушино непреодолимую стену на пути фаворита воздвиг Виктор Гончаренко. Теперь повторить фокус предшественника попробует Семак.

Задача Карреры заведомо сложнее – избежать потери очков и ключевых исполнителей. У него ныне четыре человека «висят» на карточках, а следующий матч – с «Зенитом». Возможно, решающий в чемпионате. Попробуй тут сохранить холодную голову…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 42
Теги
ФК Спартак ФК Уфа Массимо Каррера Сергей Семак
Новости. Футбол
7 апреля 2017, пятница
16:10 «Сампдория» продлила контракт с главным тренером Джампаоло
15:54 Макаров: «Зенит»? Сейчас главное – игра за «Тосно», остальное решим после сезона
15:53 Гришин: для ЦСКА хорошо, что Жамалетдинов в одном списке с Мбаппе и Доннаруммой
15:46 А. Бутенко: думаю, уже в апреле Николаев выскочит на поле
15:35 Экс-форварду «МЮ» Коулу была сделана операция по пересадке почки
15:30 Лебедев: вытрезвители – чушь, полицейским нужно научиться общаться с фанатами
15:23 Рыжиков продлил контракт с «Рубином» на год
15:11 Лоськов: «Локо» нет разницы, с кем играть в финале Кубка, у нас цель – победить
15:11 Новосельцев пропустил тренировку из-за воспаления икроножной мышцы
15:03 Николаев продолжит работать на матчах РФПЛ
14:55 Гафар принёс победу «Балтике» над «Тамбовом»
14:52 Анчелотти: Нойер не сыграет с «Боруссией» Д, но будет готов к матчу с «Реалом»
14:43 Ловчев: возможно, Нигматуллин доживёт до победы сборной России на ЧМ, я вряд ли
14:32 Мане будет прооперирован и пропустит остаток сезона
14:26 Тейку, скорее всего, не поможет сборной Камеруна на Кубке конфедераций в России
14:15 Нигматуллин: с Акинфеевым в равной мере сейчас никто конкурировать не может
14:13 Маркизио может сыграть против «Кьево», участие Хедиры под вопросом
14:12 Игрока «Атлетико» Коке обокрали в Мадриде на € 70 тыс., угрожая пистолетом
14:04 Макеев и Давыдов тренируются по индивидуальной программе
14:04 Аллегри: сегодня моё будущее в «Ювентусе» меня заботит меньше всего
14:00 Компания KIA объявила о старте детского конкурса «Юный арбитр»
13:56 «Барселона» начала переговоры с 16-летним форвардом «Фламенго» В. Жуниором
13:36 Жамалетдинов и Уткин номинированы на премию Golden Boy
13:31 Шюррле, Дурм и Ройс не помогут «Боруссии» Д в матче с «Баварией»
13:24 Хави Гарсия: стоит приехать в Россию, вряд ли теракт в будущем повторится
13:21 Роджерс: после пяти минут матча думал, что «Селтик» приобрёл брата Куасси
13:20 «Севилья» готова выкупить Йоветича у «Интера» за € 13 млн
13:06 Дефо: Виллаш-Боаш — умный тренер, в «Тоттенхэме» ему просто не хватило опыта
13:03 «Крылья Советов» в мае 2018 года могут сыграть тестовые матчи на «Самара Арене»
12:55 Дзофф: верю, что «Ювентус» победит «Барселону»
12:47 «Рома» рассматривает кандидатуру Эмери на случай ухода Спаллетти
12:39 Р. Ерёменко продал свой дом в Финляндии
12:32 Адвокат Месси: верим, что ФИФА сократит срок дисквалификации игрока
12:30 Кроос: до Зидана обстановка в «Реале» была не лучшей
12:29 Погребняк не полетит с «Динамо» на матч со «СКА-Хабаровск»
12:12 Иванович: в метро игроки «Зенита» почувствовали, что люди вместе, что они с нами
12:11 Луческу: матч «Спартак» — «Зенит» может судить даже московский арбитр
12:11 Луческу: Кутепов свалил игрока «Оренбурга» в штрафной, но никто это не обсуждает
12:04 Луческу: Лунёв своей игрой заслужил право и дальше выходить на поле в основе
11:59 Иванович: «Зенит» следит за «Спартаком», желаем, чтобы красно-белые теряли очки
11:49 Наставник «Лас-Пальмаса»: эмоции Хесе играют с ним злую шутку
11:42 Жирков, Новосельцев и А. Кержаков не приняли участия в тренировке «Зенита»
11:41 Деменко: пока речи о передаче ФК «Сочи» стадиона «Фишт» не идёт
11:35 Венгер: моя цель — чтобы болельщики «Арсенала» были счастливы
11:33 Нападающий «Спартака-2» Сакала: в Замбии меня сравнивают с Роналду
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кому из фаворитов РФПЛ придётся сложнее всего в ближайшем туре?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+