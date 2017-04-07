«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку»

Не спешите подозревать башкирский менеджмент в стратегической близорукости или чрезмерной самонадеянности. Возможно, именно на такую реакцию лидера чемпионата – праведный гнев вперемешку с недоумением – он и рассчитывал. Если в нашем футболе приёмчики из боксёрского репертуара не практикуются, это не значит, что их не существует в принципе или они запрещены. «Уфа» провела смелую психологическую атаку на большой клуб. И, как ни странно, совершенно ничем не рискует. Удастся вывести фаворита из равновесия – хорошо. Нет – ничего страшного.
В этой паре рискует только «Спартак». Пока ещё не первой позицией, но турнирной инициативой. Тоже, знаете ли, немало. Потеряв очки на «Нефтянике», он поставит себя в скверное положение перед встречами с прямыми конкурентами – «Зенитом» и ЦСКА. «Уфе» гипотетическая неудача серьёзными последствиями не грозит: одной больше, одной меньше – не суть важно. Вылет команде не светит, взлёт – по большому счёту, тоже. Трудно представить, что должно случиться, чтобы «Краснодар» уступил четвёртую позицию «Уфе». Охотнее верится, что она сама ещё кого-то пропустит вперёд – например «Ростов». Или «Локомотив», которому дважды за неполную неделю проиграла. А то и обоих сразу, учитывая колоссальный опыт их предводителей.
В этой паре рискует только «Спартак».
Какой в таком случае смысл дразнить кандидата в чемпионы? Он есть, и не один. Первый – подогреть интерес зрителя к игре. Юный уфимский клуб, в отличие от большинства отечественных собратьев, хотя бы пытается жить по средствам – вот и «раскручивает» потенциально аншлаговое мероприятие. Приезд популярнейшего клуба сулит середняку неплохую кассовую выручку.
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Мотив номер два – психологический. Для команды, проводящей всего третий сезон в Премьер-Лиге, и её молодого штаба любой положительный результат с солидными соперниками идёт в плюс. Способствует росту самооценки и избавлению от комплексов, так или иначе присущих большинству провинциальных коллективов. Для «Уфы» это на данном этапе развития, возможно, даже более важно, нежели цифры в таблице. В директорском послании явственно сквозит призыв к своим: «Не боись, робя, прорвёмся!».
Свои мотивы предъявить лидеру лучшую версию «Уфы» присутствуют у главного тренера команды. На четвёртый месяц самостоятельной практики Сергею Семаку представилась замечательная возможность оказать неоценимую дружескую услугу двум самым дорогим сердцу клубам. ЦСКА с «Зенитом» хором скажут Сергею Богдановичу спасибо за отбор очков у «Спартака».
А потом, человеку амбициозному, победителю по жизни, ему будет просто приятно повлиять на ход «золотой» гонки РФПЛ, пускай даже косвенно. Со «Спартаком» Семака ничего не связывает, с ЦСКА и «Зенитом» — море ностальгических воспоминаний и груда трофеев.
Отдельная статья – красно-белое прошлое Александра Беленова. Для него, сыгравшего за «Спартак» аж один матч за год, дело чести не пропустить от бывших одноклубников.
Не забудем также о крепнущих партнёрских связях клубов. «Зенит» помог «Уфе» тренерами Семаком и Низеликом, «Уфа» «Зениту» – вратарём Лунёвым. «Обмен» получился взаимовыгодным, поэтому есть основания рассчитывать на продолжение и развитие сотрудничества.
ЦСКА с «Зенитом» хором скажут Сергею Богдановичу спасибо за отбор очков у «Спартака».
Как видите, стимулов грудью лечь, но не пустить мячик за линию своих ворот у уфимцев достаточно даже без конспирологических версий, гуляющих по Сети. И надо сказать, оптимизм «Уфы» не лишён оснований. Статистика – на её стороне. Единственное поражение от москвичей «горожане» потерпели ещё летом 2014-го на нейтральной территории в Перми, после чего трижды побеждали и раз поделили очки. В первом круге в Тушино непреодолимую стену на пути фаворита воздвиг Виктор Гончаренко. Теперь повторить фокус предшественника попробует Семак.
Задача Карреры заведомо сложнее – избежать потери очков и ключевых исполнителей. У него ныне четыре человека «висят» на карточках, а следующий матч – с «Зенитом». Возможно, решающий в чемпионате. Попробуй тут сохранить холодную голову…