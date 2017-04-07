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175 лет назад 2016
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Тимур Жамалетдинов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Golden Boy 2017: трое наших в списке лучших молодых игроков Европы

Сразу три русскоязычных игрока — Жамалетдинов, Уткин и Ерёменко-младший — номинированы на премию лучшему молодому футболисту Европы.
7 апреля 2017, пятница. 16:45. Футбол
Каждый год итальянское издание Tuttosport вручает приз лучшему молодому футболисту до 21 года, среди тех, кто выступает в европейских чемпионатах. В прошлом году больше всех голосов набрал чемпион Европы Ренату Саншеш, в 2015-м — звезда «МЮ» Антони Марсьяль. Часто в список попадают и игроки из РФПЛ: год назад там был «армеец» Александр Головин, в 2013-м — его одноклубник Витиньо, а в 2012-м — спартаковец Джано. В этом году получить премию Golden Boy могут сразу три русскоязычных футболиста: лучший бомбардир «молодёжки» ЦСКА Тимур Жамалетдинов, один из первых воспитанников школы «Краснодара» Даниил Уткин или младший из братьев Ерёменко Сергей, выступающий в швейцарском «Базеле». Проголосовать за одного из игроков можно здесь.

Тимур Жамалетдинов, ЦСКА


Позиция: второй нападающий
Возраст: 19 лет
Место рождения: Москва
Рост: 181 см
Вес: 71 кг
Ведущая нога: правая
Цена: € 150 тыс.
Главное достижение: 13 голов в этом сезоне молодёжного первенства.

В «молодёжке» ЦСКА Александра Гришина, которая разгромила сверстников из «Монако» и дошла до четвертьфинала Юношеской лиги УЕФА, самый яркий и запоминающийся игрок — именно Тимур Жамалетдинов, а не закрепившийся под основой Фёдор Чалов. У Тимура отличная техника, неплохой удар и голевое чутьё — в этом сезоне он забил уже 13 голов в турнире дублёров, где молодые «армейцы» лидируют с большим отрывом.

Жамалетдинов успел дебютировать за основу в Кубке России ещё при Слуцком, а теперь регулярно попадает в заявку при Гончаренко и ждёт шанса проявить себя в паре с Витиньо или Ионовым. Ведь в ЦСКА на молодого форварда рассчитывают, этой зимой переподписав контракт ещё на 3,5 года.

>>> «Жамалетдинов готов для основы ЦСКА». Молодёжь Гришина в 1/4 ЛЧ

Даниил Уткин, «Краснодар»


Позиция: центральный полузащитник
Возраст: 17 лет
Место рождения: Ростов-на-дону
Рост: 183 см
Вес: 72 кг
Ведущая нога: левая
Цена: € 250 тыс.
Главное достижение: в сборную России U16 вызывался ещё в 14 лет.

В октябре прошлого года авторитетное британское издание The Guardian назвало воспитанника «Краснодара» Даниила Уткина самым талантливым молодым футболистом России. Английскому журналисту полузащитник напомнил Пола Скоулза — отличный длинный пас, видение поля и большой объём работы в амплуа «бокс-ту-бокс».

Ростовчанина Уткина скауты «Краснодара» заметили около семи лет назад — так Даниил попал в одну из лучших академий страны. Уже в 14 лет полузащитник был вызван в юношескую сборную России U16 и помог команде разгромить хорватов (5:1). Сейчас Уткин — важная часть краснодарской «молодёжки», но в основе полузащитник ещё не дебютировал.

Сергей Ерёменко, «Базель»


Позиция: центральный полузащитник
Возраст: 18 лет
Место рождения: Якобстад
Рост: 181 см
Вес: 76 кг
Ведущая нога: правая
Цена: € 150 тыс.
Главное достижение: самый талантливый Ерёменко, по словам братьев футболиста.

Сын советского футболиста и тренера Алексея Ерёменко-старшего пока не определился, за какую сборную хочет выступать. Пока что Сергей играет за финскую «молодёжку», но при желании сможет выбрать главную сборную России. Две федерации наверняка поборются за одного из самых талантливых полузащитников Европы.


Ерёменко-младший дебютировал в родном «Яро» у отца ещё в 15 лет, спустя год забил первые два гола в большом футболе, а в августе 2016-го присоединился к «Базелю». В Швейцарии Сергей играет в «молодёжке», обращая на себя внимание лучших европейских клубов в Юношеской лиге УЕФА.

>>> «С ним можно идти в разведку». Роману Ерёменко — 30 лет

Кто ещё есть в списке


К сожалению, получить приз Golden Boy в 2017-м нашим футболистам будет очень сложно. У Жамалетдинова, Уткина и Ерёменко есть серьёзные конкуренты: сын Патрика Клюйверта Джастин из «Аякса», нападающий «МЮ» Маркус Рашфорд, прошлогодний победитель Ренату Саншеш, мадридец Лука Зидан, сын главного тренера «Реала», и Габриэл Жезус из «Манчестер Сити».

Про некоторых из номинантов мы уже рассказывали. Например, про Килиана Мбаппе — первого футболиста сборной Франции, родившегося после триумфа «трёхцветных» на ЧМ-1998, читайте здесь. Ещё один текст — о будущей звезде дортмундской «Боруссии» Александере Исаке. И совсем недавняя история Джанлуиджи Доннаруммы, который пропустил самый дурацкий гол сезона в Серии А, но готовится стать новым Буффоном для «Милана» и сборной Италии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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