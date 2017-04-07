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175 лет назад 2016
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Лионель Месси
Фото: Reuters
Текст: Сергей Авакян

Месси, Обамейянг или Дост? Интрига в борьбе за «Золотую бутсу»

Сезон-2016/17 постепенно приближается к финишу. Подходит к концу и борьба за «Золотую бутсу» лучшего бомбардира европейских лиг.
7 апреля 2017, пятница. 19:15. Футбол
Нынешний обзор включает в себя период с 3 марта по 7 апреля 2017 года включительно. Рассмотрим показатели бомбардиров, входящих в топ-30 гонки, отдельно по каждой лиге.

Как и месяц с небольшим назад, впереди с незначительным отрывом трёхкратный обладатель трофея барселонец Лионель Месси. За этот период аргентинец забил 6 мячей в 4 играх. Тем самым он превзошёл гроссмейстерский рубеж «больше гола за матч» (27 голов за 26 игр). У Месси 54 очка в зачёте «Золотой бутсы».

На 4 мяча (8 очков) отстаёт другой представитель «Барселоны» — двукратный победитель приза Луис Суарес. Уругваец отличился 4 раза за 5 матчей. В топ-30 ещё два футболиста из испанской Примеры. Четырёхкратный обладатель «Золотой бутсы» Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в текущем сезоне снизил темпы, и на сегодня в его активе всего 19 голов (38 очков). За период с прошлого обзора он забил всего 1 гол в 3 играх. Нападающий «Сельты» Яго Аспас в 5 матчах отметился дважды. Всего у испанца 16 мячей в 27 играх.

На второе место в общем зачёте вышел форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг. Всего на его счету 25 голов (50 очков) в 25 играх. В 5 последних играх габонец забил 6 мячей и на один гол опережает нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского. У поляка за этот же период 5 забитых голов. Столько же в активе Антони Модеста из «Кёльна». Всего на его счету 22 мяча (44 очка) в 27 матчах. Намного отстаёт Тимо Вернер из «Лейпцига» с 15 голами в 25 играх.

6 мячей в 4 матчах забил форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост — и вернулся на лидирующие позиции в общем зачёте. Голландец с 24 голами (48 очков) делит третье-четвертое место с Левандовским. По всей видимости, текущий сезон — последний в обозримом будущем для представителя португальской Примейры в плане реальной борьбы за «Золотую бутсу». Дело в том, что Португалия в ходе нынешнего сезона покинула пятое место в рейтинге УЕФА клубных турниров, которое по регламенту приза оценивается коэффициентом 2 к забитым бомбардирами мячам. Подробнее об этом в конце обзора.

На второе место в гонке бомбардиров Примейры вышел Франсиско дас Кагас Соарес дос Сантос, или просто Тикиньо. Бразилец начал сезон в «Витории» Гимарайнш», где забил всего 7 голов в 16 играх. В зимнее трансферное окно он перешёл в «Порту», и показатели Тикиньо резко пошли вверх – 9 мячей за 8 матчей. В итоге выходит 16 голов (32 очка). На мяч меньше у его нынешнего одноклубника Андре Силвы.

Два лидера в бомбардирской гонке итальянской Серии А: у Андреа Белотти («Торино») и Эдина Джеко («Рома») по 23 гола (46 очков). За период с прошлого обзора у обоих по 4 мяча в 4 матчах. А вот Гонсало Игуаин (туринский «Ювентус»), который был в числе лидирующего трио, ни разу за 4 игры не отличился и позволил обойти себя Дрису Мертенсу («Наполи») и Мауро Икарди (миланский «Интер»). У обоих по те же 4 гола в 4 играх (всего по 20 мячей). 18 голов в активе Чиро Иммобиле из римского «Лацио», который по странному совпадению также забил 4 мяча в 4 матчах.

В английской Премьер-лиге единоличным лидером стал форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку. Он забил 4 гола в 5 играх и с 21 голами (42 очка) опередил Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Кейн за этот период сыграл всего одну игру — как раз с «Эвертоном», в которой оформил дубль, но потом получил травму. В итоге у него 19 мячей (38 очков) в 22 матчах. Всего за период с прошлого обзора по одному голу у Алексиса Санчеса («Арсенал»), Диего Косты («Челси») и Златана Ибрагимовича («Манчестер Юнайтед»). Первые двое сыграли в 4 матчах, а швед из-за дисквалификации – в двух.

Возвратились в топ-30 Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Деле Алли («Тоттенхэм»). У обоих по 15 забитых мячей (30 очков). Кун использовал свой шанс в отсутствие из-за травмы Габриэла Жезуса, а Алли помогает своему клубу минимизировать последствия потери Кейна.

Всего один мяч в трёх играх провел нападающий французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани, вследствие чего опустился в таблице со второго на десятое место. Уругваец с начала сезона забил столько же, сколько и Лионель Месси (по 27), но ввиду коэффициента 1,5 набрал всего 40,5 очка. У Александра Ляказетта («Лион») 24 гола (36 очков). За последние 4 игры у него в активе 2 гола.

А теперь о коэффициентах к забитым мячам на следующий сезон. По регламенту первые пять стран в клубном рейтинге УЕФА имеют коэффициент 2, с 6-го по 22-е включительно – 1,5, а ниже – 1. Несмотря на то что евросезон ещё не завершился, уже всё ясно на рубеже 5-го и 22-го места. Франция после долгого перерыва вернулась на 5-е место, а Португалия переместилась на 7-е, пропустив вперёд и Россию. Таким образом, «большая пятёрка» ведущих европейских лиг восстановилась и в рамках «Золотой бутсы».

Дания и Израиль заменили Кипр и Норвегию в топ-22 (полный список в нашем первом обзоре сезона-2016/17), и в следующем сезоне в этих лигах будет применяться коэффициент 1,5.

Остаётся добавить, что до конца сезона в Испании и Италии осталось 8 туров, а в Англии, Германии, Португалии и Франции – 7. Правда, есть и перенесённые игры (особенно в Англии), в которых будут участвовать бомбардиры из топ-30.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бас Дост Лионель Месси Луис Суарес Пьер-Эмерик Обамейянг Роберт Левандовски Эдин Джеко Статистика
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