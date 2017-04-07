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175 лет назад 2016
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Иско
Фото: Reuters
Текст: Денис Марков

«Сливочное» Искошение. Почему Зидан не может без Иско

«Реал» предлагает Иско увеличение зарплаты до 8 млн евро, Зинедин Зидан хвалит футболиста за игру. Но вопрос о продлении остаётся открытым.
7 апреля 2017, пятница. 20:45. Футбол
После матча с «Алавесом» Зинедин Зидан был краток. На вопрос о желании продлить контракт с Иско он ответил: «Конечно. Он важен для нашей команды. Единственное, что он хочет, – это быть здесь и играть здесь». Из футболистов же журналисты поймали Кико Касилью. Мнение об одноклубнике было таково: «Он делал то же, что и за сборную Испании. Он очень важен своей магией, которую приносит. Сейчас, до конца сезона, мы и правда нуждаемся в нём. И он это знает».

Туманность истории сохраняет молчание самого игрока. Футболист воздерживается от комментариев относительно нового контракта. Иско разве что развеял слухи о переходе в «Барселону», которые развивались последний месяц. А подкрепляли их сами каталонцы: Денис Суарес говорил, что хотел бы играть с Иско в одном клубе, Андрес Иньеста признался, что считает партнёра по сборной невероятным футболистом.

До игры с «Алавесом» Иско выступил за сборную Испании против Франции. И этот матч показывает, как именно он должен играть для полного раскрытия. Хулен Лопетеги поставил мадридиста на левый фланг и отвёл роль дирижёра команды. И тот выдал внушительный перформанс: футболист совершил больше всех пасов (карта передач ниже), а их точность составляет 85%. Иско располагается рядом с Андресом Иньестой, так как постоянно смещался в центр поля и выполнял больше функции плеймейкера, чем инсайда. Сейчас такую роль модно называть «ложный вингер».

Внимание стоит обратить на обводки. У него их было три, успешная одна. Этот статистический показатель ещё раз подчеркивает роль «ложного вингера». Главной задачей мадридиста был фирменный испанский «перегруз»: стягивание на себя оппонентов и мгновенная передача на оголившийся правый фланг. Об этом говорят жирные линии между Иско и Хорди Альбой и поперечные на Коке и Даниэля Карвахаля.

Касилья был прав. И в «Реале» Зидана, и в сборной Лопетеги испанец играет похожую роль. Ключевое изменение прошлого сезона – смена акцента игры с флангов на центр. Такую реформу начал какой-никакой Рафаэль Бенитес, а завершил Зинедин Зидан. Рафа не скрывал своего стремления переместить акцент игры с фланга в центр, Зизу же завершил перестройку.

При такой игре длина пасов плеймейкера стала короче. На картах передач текущего сезона и на оборонительной и средней трети преобладают короткие пасы, длинные — преимущественно в атакующей трети. В то время как на карте передач сезона-2014/15, последнего при Анчелотти, передачи на длинную дистанцию проходят преимущественно из средней трети.

Подобная роль была неудобна для Иско. Во-первых, испанец никогда не играл в подобный футбол. Во-вторых, он часто передерживал мяч. Пасов было гораздо больше, чем в текущем сезоне (1451, 88%точности), но не было остроты. Когда Иско выходил на позицию плеймейкера вместо Луки Модрича, игра на контратаках замедлялась. Об этом в прошлом сезоне говорил экс-игрок «Реала» Иван Эльгера: «Я не могу не признавать прекрасную технику Иско, но он постоянно заигрывается, команда не успевает быстро переходить в контратаки, если мяч у него. Иногда мяч нужно быстро отдавать на партнёра, чтобы за тобой не успевал соперник. С этим у Иско есть проблемы, а Роналду и Бэйлу нужно быстро передавать мяч».

Игра в мелкий пас – самая удобная для испанца. Кроме того, футбол с акцентом на центр предусматривает подобную формацию игры и наличие «дирижёра». Иско таковым и является. В матчах, когда испанец выходит в стартовом составе, именно у него обычно больше всего передач как в атакующей тройке, так и в целом. Дриблингом футболист не увлекается, в среднем у него 1,2 обводки за игру.

Ключевым фактором в переговорах является конкуренция за место в основе. Испанец по-прежнему остаётся игроком ротации и не имеет твёрдого места в основном составе. Месяц назад об этом говорил Зидан: «Иско знает, что я ему симпатизирую, но он игрок ротации». Но аргумент за продление – доверие Зизу. Француз – первый тренер «Реала», который видит в нём не только дублёра Модрича.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Иско
Новости. Футбол
7 апреля 2017, пятница
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