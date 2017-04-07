«Сливочное» Искошение. Почему Зидан не может без Иско

Туманность истории сохраняет молчание самого игрока. Футболист воздерживается от комментариев относительно нового контракта. Иско разве что развеял слухи о переходе в «Барселону», которые развивались последний месяц. А подкрепляли их сами каталонцы: Денис Суарес говорил, что хотел бы играть с Иско в одном клубе, Андрес Иньеста признался, что считает партнёра по сборной невероятным футболистом.
До игры с «Алавесом» Иско выступил за сборную Испании против Франции. И этот матч показывает, как именно он должен играть для полного раскрытия. Хулен Лопетеги поставил мадридиста на левый фланг и отвёл роль дирижёра команды. И тот выдал внушительный перформанс: футболист совершил больше всех пасов (карта передач ниже), а их точность составляет 85%. Иско располагается рядом с Андресом Иньестой, так как постоянно смещался в центр поля и выполнял больше функции плеймейкера, чем инсайда. Сейчас такую роль модно называть «ложный вингер».
Внимание стоит обратить на обводки. У него их было три, успешная одна. Этот статистический показатель ещё раз подчеркивает роль «ложного вингера». Главной задачей мадридиста был фирменный испанский «перегруз»: стягивание на себя оппонентов и мгновенная передача на оголившийся правый фланг. Об этом говорят жирные линии между Иско и Хорди Альбой и поперечные на Коке и Даниэля Карвахаля.
Касилья был прав. И в «Реале» Зидана, и в сборной Лопетеги испанец играет похожую роль. Ключевое изменение прошлого сезона – смена акцента игры с флангов на центр. Такую реформу начал какой-никакой Рафаэль Бенитес, а завершил Зинедин Зидан. Рафа не скрывал своего стремления переместить акцент игры с фланга в центр, Зизу же завершил перестройку.
При такой игре длина пасов плеймейкера стала короче. На картах передач текущего сезона и на оборонительной и средней трети преобладают короткие пасы, длинные — преимущественно в атакующей трети. В то время как на карте передач сезона-2014/15, последнего при Анчелотти, передачи на длинную дистанцию проходят преимущественно из средней трети.
Подобная роль была неудобна для Иско. Во-первых, испанец никогда не играл в подобный футбол. Во-вторых, он часто передерживал мяч. Пасов было гораздо больше, чем в текущем сезоне (1451, 88%точности), но не было остроты. Когда Иско выходил на позицию плеймейкера вместо Луки Модрича, игра на контратаках замедлялась. Об этом в прошлом сезоне говорил экс-игрок «Реала» Иван Эльгера: «Я не могу не признавать прекрасную технику Иско, но он постоянно заигрывается, команда не успевает быстро переходить в контратаки, если мяч у него. Иногда мяч нужно быстро отдавать на партнёра, чтобы за тобой не успевал соперник. С этим у Иско есть проблемы, а Роналду и Бэйлу нужно быстро передавать мяч».
Игра в мелкий пас – самая удобная для испанца. Кроме того, футбол с акцентом на центр предусматривает подобную формацию игры и наличие «дирижёра». Иско таковым и является. В матчах, когда испанец выходит в стартовом составе, именно у него обычно больше всего передач как в атакующей тройке, так и в целом. Дриблингом футболист не увлекается, в среднем у него 1,2 обводки за игру.
Ключевым фактором в переговорах является конкуренция за место в основе. Испанец по-прежнему остаётся игроком ротации и не имеет твёрдого места в основном составе. Месяц назад об этом говорил Зидан: «Иско знает, что я ему симпатизирую, но он игрок ротации». Но аргумент за продление – доверие Зизу. Француз – первый тренер «Реала», который видит в нём не только дублёра Модрича.