На встречу к Венгеру. В Москве прошёл турнир «Будущее зависит от тебя»

Легко узнаваемый голос Владимира Стогниенко призвал всех собраться в центральном круге. Турнир предваряли слова участников церемонии открытия. Директор по связям с общественностью «Мегафона» Пётр Лидов-Петровский пожелал ребятам обойтись без травм, прославленный спартаковский ветеран Александр Мирзоян напомнил юным футболистам о том, что будущее зависит только от них самих, а президент «Локомотива» Илья Геркус призвал показать красивый футбол. Вдохновить команды на этот самый красивый футбол взялся коллектив футбольных фристайлеров Freestyle Sport.
Матчи проходили в упорной борьбе под комментарии Стогниенко. Совсем недавно с уст комментатора срывались имена Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а сегодня героями реплик стали Никита Голубев из команды «Мечта» и несколько десятков таких же никому не известных ребят. Под такой антураж и футбол подобающий, который никого не оставил равнодушным. Вот так Арина Казанцева из команды «Лира» гонит своих одноклубников вперёд.
«Среди мальчиков нормально себя чувствую, никакого стеснения нет, — уверяет девочка, — сейчас выйду на поле и забью!» На вопрос, лучшая ли она в команде, Арина скромно отвечает «нет» и указывает на мальчика в синих бутсах, который, по её личному мнению, выделяется. А вот в команде «Пересвет» представительниц женского пола аж четверо, в том числе капитан команды Кристина Яковлева. Впрочем, это не помешало дружине из Одинцово завоевать золотые медали в младшей группе, а самой Кристине стать лучшим игроком в своём возрасте. Вот и легенда «Локомотива» Дмитрий Лоськов остался доволен игрой юных футболисток.«Мне очень понравилась команда девочек. Всех обыгрывают, молодцы, — восхищается прославленный «железнодорожник». — А вообще прекрасно, что в нашей стране проводятся такие масштабные турниры. Это стимул для детей заниматься футболом».
Футбол и вправду замечательная игра, особенно когда приправлена детским задором и искренними эмоциями. А их на этом турнире было столько, что с лёгкостью хватило бы на каждую команду РФПЛ.
Если в младшей возрастной категории победитель был выявлен на групповом этапе, то в старшей команда-триумфатор должна была быть определена в плей-офф. Из группы А в финал пробилась «Мечта» из Москвы, а из квартета B – «Непоседы» из Балашихи. Уже в первой половине матча москвичи «горели» со счётом 0:2, но в концовке тайма сумели отквитать один мяч. Казалось, второй тайм подарит зрителям захватывающую борьбу до последней минуты, но команда из Балашихи, оправдывая собственное название, не стала отсиживаться в обороне и быстро довела счёт до крупного – 4:1. «Мечта» боролось до конца за свою мечту, но всё же уступила со счётом 4:6. Почётное третье место заняли «Каховские ромашки».
Таким образом, в конце мая в Сочи от Москвы отправятся команды «Пересвет» и «Непоседы», где поборются за главный приз – поездку в Лондон в гости к «Арсеналу» и Арсену Венгеру.
Для ребят, которые вынуждены расти без родителей, этот турнир намного больше, чем просто игра. Это возможность поверить в будущее. А вот каким оно окажется, будет зависеть только от них самих.