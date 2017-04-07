На встречу к Венгеру. В Москве прошёл турнир «Будущее зависит от тебя»

Совсем недавно, 4 апреля, «Локомотив» в Черкизово сломил сопротивление «Уфы» и пробился в финал Кубка России. А спустя три дня там же состоялись соревнования, наполненные ещё большим драматизмом: в манеже «Локомотив» прошёл московский этап Открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», организованный компанией «МегаФон». В турнире приняли участие 12 команд, которые были разбиты на две возрастные категории: 2001-2002 г.р. и 2003-2004 г.р. Названия коллективов исключительно жизнеутверждающие: «Гармония», «Преображение», «Мечта», «Пересвет», «Непоседы», «Каховские ромашки». Не обошлось и без более традиционных: «Спорт», «Лира», «Спарта» и «Одинец».Легко узнаваемый голоспризвал всех собраться в центральном круге. Турнир предваряли слова участников церемонии открытия. Директор по связям с общественностью «Мегафона»пожелал ребятам обойтись без травм, прославленный спартаковский ветераннапомнил юным футболистам о том, что будущее зависит только от них самих, а президент «Локомотива»призвал показать красивый футбол. Вдохновить команды на этот самый красивый футбол взялся коллектив футбольных фристайлеров Freestyle Sport.Матчи проходили в упорной борьбе под комментарии Стогниенко. Совсем недавно с уст комментатора срывались имена, а сегодня героями реплик сталииз команды «Мечта» и несколько десятков таких же никому не известных ребят. Под такой антураж и футбол подобающий, который никого не оставил равнодушным. Вот такиз команды «Лира» гонит своих одноклубников вперёд.«Среди мальчиков нормально себя чувствую, никакого стеснения нет, — уверяет девочка, — сейчас выйду на поле и забью!» На вопрос, лучшая ли она в команде, Арина скромно отвечает «нет» и указывает на мальчика в синих бутсах, который, по её личному мнению, выделяется. А вот в команде «Пересвет» представительниц женского пола аж четверо, в том числе капитан команды. Впрочем, это не помешало дружине из Одинцово завоевать золотые медали в младшей группе, а самой Кристине стать лучшим игроком в своём возрасте. Вот и легенда «Локомотива»остался доволен игрой юных футболисток.«Мне очень понравилась команда девочек. Всех обыгрывают, молодцы, — восхищается прославленный «железнодорожник». — А вообще прекрасно, что в нашей стране проводятся такие масштабные турниры. Это стимул для детей заниматься футболом».Футбол и вправду замечательная игра, особенно когда приправлена детским задором и искренними эмоциями. А их на этом турнире было столько, что с лёгкостью хватило бы на каждую команду РФПЛ.Если в младшей возрастной категории победитель был выявлен на групповом этапе, то в старшей команда-триумфатор должна была быть определена в плей-офф. Из группы А в финал пробилась «Мечта» из Москвы, а из квартета B – «Непоседы» из Балашихи. Уже в первой половине матча москвичи «горели» со счётом 0:2, но в концовке тайма сумели отквитать один мяч. Казалось, второй тайм подарит зрителям захватывающую борьбу до последней минуты, но команда из Балашихи, оправдывая собственное название, не стала отсиживаться в обороне и быстро довела счёт до крупного – 4:1. «Мечта» боролось до конца за свою мечту, но всё же уступила со счётом 4:6. Почётное третье место заняли «Каховские ромашки».Таким образом, в конце мая в Сочи от Москвы отправятся команды «Пересвет» и «Непоседы», где поборются за главный приз – поездку в Лондон в гости к «Арсеналу» иДля ребят, которые вынуждены расти без родителей, этот турнир намного больше, чем просто игра. Это возможность поверить в будущее. А вот каким оно окажется, будет зависеть только от них самих.