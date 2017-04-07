Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
В Москве прошёл турнир под эгидой «МегаФона» «Будущее зависит от тебя»
Текст: Илья Джапаридзе

На встречу к Венгеру. В Москве прошёл турнир «Будущее зависит от тебя»

7 апреля в Москве прошёл этап турнира «Будущее зависит от тебя», организуемый «МегаФоном».
7 апреля 2017, пятница. 22:15. Футбол
Совсем недавно, 4 апреля, «Локомотив» в Черкизово сломил сопротивление «Уфы» и пробился в финал Кубка России. А спустя три дня там же состоялись соревнования, наполненные ещё большим драматизмом: в манеже «Локомотив» прошёл московский этап Открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», организованный компанией «МегаФон». В турнире приняли участие 12 команд, которые были разбиты на две возрастные категории: 2001-2002 г.р. и 2003-2004 г.р. Названия коллективов исключительно жизнеутверждающие: «Гармония», «Преображение», «Мечта», «Пересвет», «Непоседы», «Каховские ромашки». Не обошлось и без более традиционных: «Спорт», «Лира», «Спарта» и «Одинец».

Легко узнаваемый голос Владимира Стогниенко призвал всех собраться в центральном круге. Турнир предваряли слова участников церемонии открытия. Директор по связям с общественностью «Мегафона» Пётр Лидов-Петровский пожелал ребятам обойтись без травм, прославленный спартаковский ветеран Александр Мирзоян напомнил юным футболистам о том, что будущее зависит только от них самих, а президент «Локомотива» Илья Геркус призвал показать красивый футбол. Вдохновить команды на этот самый красивый футбол взялся коллектив футбольных фристайлеров Freestyle Sport.

Матчи проходили в упорной борьбе под комментарии Стогниенко. Совсем недавно с уст комментатора срывались имена Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а сегодня героями реплик стали Никита Голубев из команды «Мечта» и несколько десятков таких же никому не известных ребят. Под такой антураж и футбол подобающий, который никого не оставил равнодушным. Вот так Арина Казанцева из команды «Лира» гонит своих одноклубников вперёд.


«Среди мальчиков нормально себя чувствую, никакого стеснения нет, — уверяет девочка, — сейчас выйду на поле и забью!» На вопрос, лучшая ли она в команде, Арина скромно отвечает «нет» и указывает на мальчика в синих бутсах, который, по её личному мнению, выделяется. А вот в команде «Пересвет» представительниц женского пола аж четверо, в том числе капитан команды Кристина Яковлева. Впрочем, это не помешало дружине из Одинцово завоевать золотые медали в младшей группе, а самой Кристине стать лучшим игроком в своём возрасте. Вот и легенда «Локомотива» Дмитрий Лоськов остался доволен игрой юных футболисток.«Мне очень понравилась команда девочек. Всех обыгрывают, молодцы, — восхищается прославленный «железнодорожник». — А вообще прекрасно, что в нашей стране проводятся такие масштабные турниры. Это стимул для детей заниматься футболом».


Футбол и вправду замечательная игра, особенно когда приправлена детским задором и искренними эмоциями. А их на этом турнире было столько, что с лёгкостью хватило бы на каждую команду РФПЛ.

Если в младшей возрастной категории победитель был выявлен на групповом этапе, то в старшей команда-триумфатор должна была быть определена в плей-офф. Из группы А в финал пробилась «Мечта» из Москвы, а из квартета B – «Непоседы» из Балашихи. Уже в первой половине матча москвичи «горели» со счётом 0:2, но в концовке тайма сумели отквитать один мяч. Казалось, второй тайм подарит зрителям захватывающую борьбу до последней минуты, но команда из Балашихи, оправдывая собственное название, не стала отсиживаться в обороне и быстро довела счёт до крупного – 4:1. «Мечта» боролось до конца за свою мечту, но всё же уступила со счётом 4:6. Почётное третье место заняли «Каховские ромашки».


Таким образом, в конце мая в Сочи от Москвы отправятся команды «Пересвет» и «Непоседы», где поборются за главный приз – поездку в Лондон в гости к «Арсеналу» и Арсену Венгеру.

Для ребят, которые вынуждены расти без родителей, этот турнир намного больше, чем просто игра. Это возможность поверить в будущее. А вот каким оно окажется, будет зависеть только от них самих.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Футбол
7 апреля 2017, пятница
23:38 Дубль Балотелли принёс «Ницце» победу над «Лиллем»
23:38 Кирьяков: в матче «Терек» — «Арсенал» победит тот, у кого нервы окажутся крепче
23:25 Дюриш: судья должен был назначить пенальти, но не отреагировал на фол Кутепова
23:20 «Вердер», ведя с разницей в два мяча, не сумел победить «Айнтрахт»
23:18 Мостовой: если завтра Слуцкому позвонят из «Зенита», то он вернётся в Россию
23:17 Икарди: цель «Интера» — выиграть скудетто в следующем году
23:02 Аспиликуэта: Конте проделывает удивительную работу, я многому научился у него
22:45 «Сток Сити» летом может продать Имбула, за которого заплатил рекордную сумму
22:38 Промес: в «Спартаке» у меня всё хорошо, здесь я лидер и ключевой игрок
22:31 Орлов: с полем стадиона «Крестовский» всё в порядке
22:30 Конте: Раньери — мой хороший друг, было приятно увидеть его
22:18 Игрок 6-го дивизиона Франции дисквалифицирован на 30 лет за нападение на судью
22:10 Отец Тимощука: сын убеждён, что ничего плохого для своего города не сделал
21:59 Вьери: думаю, я и Роналдо — два лучших игрока, которые выступали за «Интер»
21:58 Президент Ла Лиги — о ситуации с Зозулей: надеемся, больше такое не повторится
21:43 «Челси» поборется с «МЮ» за Перишича
21:25 Советник Гризманна: «МЮ» делал запрос по Антуану, как и несколько других клубов
21:23 Знаменитая бразильская футболистка Марта продолжит карьеру в США
21:22 Гвардиола: ссора в тоннеле после игры с «Челси»? Там не было ничего особенного
20:52 Вайгль и Кагава не помогут «Боруссии» в матче с «Баварией»
20:48 КОНКАКАФ близок к созданию аналога европейской Лиги наций
20:25 Орлов: Прядкин ничего не понимает в футболе, когда говорит о сокращении РФПЛ
20:16 Моуринью принял решение по поводу будущего Янузая в «Манчестер Юнайтед»
20:09 «Бенфика» продлила контракт с главным тренером до конца сезона-2019/20
20:09 Сампаоли: если сборная Нидерландов и правда хочет меня нанять, это комплимент
20:03 Сорокин: получили заверение в приемлемом состоянии газона на арене в Петербурге
19:32 Конте опроверг информацию о том, что Пирло может войти в тренерский штаб «Челси»
19:31 Зидан: знаю, что значит тренировать «Реал», и готов ко всему
19:16 Конте: сейчас в чемпионской гонке участвуют два клуба, но всякое может случиться
19:15 Энрике: возможно, посмотрю матч «Реал» — «Атлетико» или вздремну вместо этого
18:59 Квинси Промес: кто будет следующим?
18:47 Источник: газон на стадионе «Крестовский» практически загублен
18:31 Полузащитник «Барселоны» Рафинья выбыл на четыре месяца
18:26 «Анжи» возложил цветы на мемориале памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге
18:20 А. Бутенко: вполне возможно, Карасёв рассудит матч ЦСКА – «Спартак»
18:18 «Зенит» — «Анжи»: деньги от продажи билетов пойдут в фонд пострадавшим в теракте
17:46 Матч ЦСКА — «Спартак» начнётся в 17:00 мск
17:45 Стадион в Штутгарте будет претендовать на проведение финала ЛЕ в 2019 году
17:40 Московское «Динамо-2» будет проводить домашние матчи на базе в Новогорске
17:28 Руни пропустит матч «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед»
17:21 Оляс: могу заверить, что, если «Лион» выиграет ЛЕ, Толиссо и Ляказетт не уйдут
17:16 Роджерс подписал новый четырёхлетний контракт с «Селтиком»
17:06 Мозес восстановился от травмы и готов помочь «Челси» в матче с «Борнмутом»
16:51 Кейн восстановился после травмы и будет готов к матчу с «Уотфордом»
16:47 Ученики старших классов Сочи будут работать гидами для болельщиков ЧМ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кому из фаворитов РФПЛ придётся сложнее всего в ближайшем туре?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+