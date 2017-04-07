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Смотреть «Атлетико» — «Реал», «Уфа» — «Спартак», «Боруссия» — «Бавария»
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

Мадридское дерби и ещё 5 матчей уик-энда, которые нельзя пропустить

Игра лучших команд Бундеслиги, дерби «Атлетико» и «Реала», чемпионская гонка в РФПЛ — эти матчи обязательны к просмотру на выходных.
7 апреля 2017, пятница. 22:30. Футбол

«Атлетико» — «Реал»


8 апреля, 17:15
Прогноз: 1:3

Мадридский «Атлетико» уже фактически потерял шансы на чемпионство и продолжает бороться с «Севильей» за бронзу в Примере. Но уже в эту субботу «матрасники» могут помочь «Барсе» опередить принципиальнейших соперников прямо перед «класико». Шансы команды Диего Симеоне увеличиваются ещё и потому, что из-за травмы в дерби может не сыграть Кришитану Роналду. Правда, во всех матчах этого сезона без звёздного португальца мадридский «Реал» смог победить.

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«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд


8 апреля, 19:30
Прогноз: 2:2

Главный матч последних лет в Бундеслиге, по сути, не решает уже ничего. «Бавария» снова станет чемпионом Германии, «Боруссия» точно окажется в зоне Лиги чемпионов, даже если займёт четвёртое место. Перед матчами Лиги чемпионов и Анчелотти, и Тухель наверняка поберегут своих лидеров. Тем не менее матч между баварцами и дортмундцами можно назвать немецким дерби, эмоциональным, принципиальным и очень важным для престижа обеих команд.

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«Уфа» — «Спартак»


9 апреля, 14:00
Прогноз: 1:1

«Я уверен в «Уфе», «Спартак» мы победим», — уверенно заявляет перед матчем генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов. Команда под его управлением рвётся в еврокубки — через победу в Кубке России оказаться в ЛЕ не удалось. Тогда как «Спартак» вот-вот может потерять преимущество в шесть очков над преследователями из ЦСКА и «Зенита». Сможет ли Сергей Семак помочь бывшим командам?

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«Краснодар» — ЦСКА


9 апреля, 16:30
Прогноз: 1:2

Ещё один матч, важный для чемпионской гонки и борьбы за путёвку в Европу. ЦСКА с Виктором Гончаренко потерял всего два очка, и те в матче с «Зенитом», а в остальных играх уверенно берёт своё и продолжает погоню за «Спартаком». «Краснодар» же — самая «ничейная» команда после перерыва: игроки Шалимова в трёх матчах из четырёх смогли взять только одно очко и опустились ближе к «Уфе», «Амкару» и «Ростову».

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«Локомотив» — «Ростов»


9 апреля, 19:00
Прогноз: 1:1

Воскресенье российского футбола завершается матчем «Локо» и «Ростова». Команда Юрия Сёмина, перешедшая зимой на формацию «3-5-2», чуть ли не самая успешная после перерыва. «Локомотив» сыграет в финале Кубка и ещё сможет побороться за четвёртое место в РФПЛ. «Ростову» же очень нужны еврокубки, чтобы в следующем сезоне зарабатывать, побеждая «Баварию» или «Манчестер Юнайтед».

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«Лацио» — «Наполи»


9 апреля, 21:45
Прогноз: 2:2

Матч двух теневых фаворитов Серии А, которые уже в следующем сезоне могут составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за чемпионство. Пока «Наполи» показывает суператакующий для Италии футбол, «Лацио» тихо и незаметно движется к еврокубкам, с февраля выдавая серию без поражений.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Бавария Боруссия Д Лацио Наполи ПФК ЦСКА ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Реал Мадрид ФК Ростов ФК Спартак ФК Уфа
Новости. Футбол
7 апреля 2017, пятница
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