«Проснётся» ли газон «Крестовского»? Главное – в обзоре дня

Газон на новом стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге практически загублен, сообщает Regnum.По информации источника, газон начали усиленно готовить к предстоящему в конце апреля матчу. Для ускоренного роста травы привезли систему искусственной инсоляции, и газон начали облучать. Более месяца каждую ночь лампы обильно «поливали» искусственным светом, но результатов это не давало. Позже выяснилось, что искусственное освещение нужно включать днём всего на четыре часа. А ночью этого делать категорически нельзя, так как трава растёт как раз ночью.В результате месячного облучения ночным освещением газон практически загублен, трава начала подгнивать и поле в данный момент непригодно для игры в футбол. Также отмечается, что шансы на успешное восстановление газона минимальны.22 апреля на новом стадионе «Крестовский» должен состояться первый в истории матч РФПЛ: в 24-м туре «Зенит» встретится с «Уралом».Оргкомитет «Россия 2018» получил заверение от властей Санкт-Петербурга и ФК «Зенит» в том, что поле стадиона на Крестовском острове находится в приемлемом состоянии, заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин. В пятницу агентство Regnum сообщило, что газон на новой арене пришёл в негодность. Первый матч на новой арене запланирован на 22 апреля, когда «Зенит» примет «Урал» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги.«В конце прошлой недели мы проводили совещание с „Зенитом“ и с властями города. На этом совещании мы получили заверение, что газон постепенно входит в должное состояние после „спячки“ и на нём будут проведены игры „Зенита“. Клуб сейчас предпринимает усилия по уходу за газоном, никаких сложностей не видит и понимает меру ответственности», — сказал ТАСС Сорокин, добавив, что у него нет информации о проблемах с газоном.Российская футбольная Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала расписание концовки сезона.Стали известны даты и время начала матчей заключительных туров. При этом о времени начала матчей 30-го тура будет сообщено дополнительно.В 26-м туре 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» состоится матч ЦСКА — «Спартак». Встреча начнётся в 17:00 мск.Первый матч с участием «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» пройдёт 22 апреля. В рамках 24-го тура сине-бело-голубые примут «Урал». Начало — в 14:00 мск.Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко сообщил, что Сергей Карасёв может быть назначен главным арбитром матча 26-го тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак», который состоится 30 апреля.«Давненько Карасёва не назначали на матчи, да. Он пропустил несколько туров. Если Сергея отстранили за ошибку – придётся немного пропустить. Но мы его обязательно увидим в ближайшее время.Почему Карасёв, наш лучший арбитр, не судит топовые матчи? У нас во главе таблицы московские клубы. А Карасёв в последний раз работал на игре, по-моему, «Анжи» — «Уфа». Но статусность и сложность матча определяются не только именами команд и их положением в турнирной таблице. Основная работа зависит от того, как складывается игра. Зачастую матчи аутсайдеров самые сложные, потому что командам терять нечего и они ведут себя как раненые звери. А матч ЦСКА – «Зенит», например, едва ли оправдал ожидания многих болельщиков из-за тактики команд. Клубы играли на разрушение, много нарушали правила, а обвинили во всём арбитра, который «засушил» игру.Я не могу точно вам сказать, почему Карасёва назначают на те матчи, на которые его назначают. У нас вверху таблицы две московские команды и одна из Питера. Это как один из возможных критериев отбора. Впереди дерби ЦСКА – «Спартак». Будет ли там работать Карасёв? Вполне возможно, почему бы и нет», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.Как стало известно «Чемпионату», голкипер Сергей Рыжиков продлил контракт с «Рубином» на год. В контракте есть опция с возможной пролонгацией договора при обоюдном согласии клуба и игрока. Официально о продлении контракта будет объявлено 10 апреля.Прежний контракт 36-летнего футболиста истекал 30 июня 2017 года. В «Рубине» Сергей Рыжиков играет с 2008 года, куда перешёл из «Локомотива».В нынешнем сезоне Рыжиков принял участие в 23 официальных матчах за «Рубин» и пропустил 24 гола.Деньги, полученные от продажи билетов на матч 22-го тура РФПЛ «Зенит» — «Анжи», поступят в фонд помощи пострадавшим в результате теракта в петербургском метрополитене, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Минимальная стоимость билетов составляет 450 рублей, максимальная — 1600.Кроме того, в официальные магазины «Зенита» на Невском, 20 и на «Петровском» поступила ограниченная партия толстовок с хэштегом #НасНеСломить. Все вырученные средства от их реализации также будут направлены на оказание помощи родным и близким жертв теракта.3 апреля на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Погибли 14 человек, более 50 получили ранения.Матч «Зенит» — «Анжи» состоится в субботу, 8 апреля, на стадионе «Петровский». Начало — в 19:00 мск.Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов и хавбек «Краснодара» Даниил Уткин вошли в список номинантов на премию Golden Boy, сообщает Tuttosport. Премия Golden Boy — ежегодная футбольная награда, вручаемая лучшему молодому футболисту года в Европе. Обладатель её не может быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.Кроме того, в этом списке присутствуют Лука Зидан («Реал»), сын главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана, Джастин Клюйверт («Аякс»), сын бывшего игрока сборной Нидерландов Патрика Клюйверта, Сергей Ерёменко («Базель»), сын бывшего советского футболиста Алексея Ерёменко-старшего, Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Килиан Мбаппе («Монако») и другие.Нападающий «Реала» Карим Бензема попал в сферу интересов «Милана». Tuttosport сообщает, что 29-летний футболист является главной трансферной целью россонери на сезон-2017/18.Источник отмечает, что «Реал» если и согласится продать француза, то за внушительную сумму. Предположительно речь пойдёт о € 60 млн. При этом «Милан» даже после продажи клуба сможет выплатить сразу лишь € 20 млн в течение первого года. Продажа клуба запланирована на 13-14 апреля.Контракт Карима Бензема действует до июня 2019 года.