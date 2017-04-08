Красота дня. Жена Игоря Акинфеева Екатерина Герун

8 апреляисполняется 31 год. Незадолго до этого вратарь ЦСКА, побивший все возможные российские рекорды, стал капитаном сборной России. Его муза – супругаОна родилась 1 ноября 1986 года в Киеве и молодость провела на Украине.Екатерина известна как модель, но мало кто знает, что девушка имеет диплом химика. Впрочем, он ей не сильно пригодился, зато своей красотой Екатерина прославилась сполна.В 2007 году Герун заняла лишь четвёртое место на конкурсе за право представлять Украину на Мисс Вселенная. Но это никак не помешало ей начать карьеру модели.Фотографии девушки не раз появлялись на страницах мужских журналов.Модельной карьерой Екатерина не ограничилась и вписала в своё резюме несколько ролей в кино, а также в музыкальных клипах, в том числе у Сергея Лазарева.Екатерина — разносторонняя личность. Девушка прекрасно относится как к активному отдыху – может укротить волну……так и к походам по галереям. И может, например, процитировать какой-нибудь фрагмент из произведения героя этой картины Антона Павловича Чехова.А о любви к лошадям и говорить не стоит. По-другому к этим животным супруга капитана московского ЦСКА относиться просто не может.С Игорем Екатерина могла и не познакомиться, потому что мнение о спортсменах у девушки было не самое лестное. Но он покорил девушку своей рассудительностью, серьёзностью и внимательностью.Говоря о внимательности, Екатерина подразумевала в том числе и подарки. Например, такой – огромный торт на день рождения.Екатерина – счастливая мама двоих детей. 17 мая 2014 года у пары родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года на свет появилась дочка Евангелина.