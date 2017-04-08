Дыхание конкурентов бодрит «Спартак». Прогнозы на 22-й тур

Таблица после 21-го тура

Таблица лучших результатов

Вячеслав Булавин, известный в прошлом игрок «Зенита»:

Trezor44 (Москва):

Александр Занфиров, руководитель новостной службы:

стал бенефисом. Знаменитый нападающий взял очки в семи матчах из восьми, лишь одна игра осталась для специалиста нераспечатанной. Уважаемый эксперт угадал счёт матча «Амкар» – «Терек», разницу в играх «Уфа» – «Локомотив», ЦСКА – «Крылья Советов», «Спартак» – «Оренбург» и «Ростов» – «Краснодар», а также исходы встреч «Арсенал» – «Томь» и «Рубин» – «Зенит». Итог — 19 очков.заработал в туре 10 баллов. Он угадал счёт матча «Уфа» — «Локомотив», разницу в игре ЦСКА — «Крылья Советов», а также исходы встреч «Арсенал» — «Томь» и «Рубин» — «Зенит».Представлявший читателейпредсказал счёт матча «Арсенал» — «Томь», разницу в игре «Рубин» — «Зенит» и исход встречи ЦСКА — «Крылья Советов». Сумма — 9 очков.Специалисты — 238Журналисты — 184Читатели — 178.Александр Мостовой — 22 (3-й тур)Галина Козлова — 21 (14-й тур)Антон Матвеев — 20 (20-й тур)Дмитрий Булыкин — 19 (21-й тур)Владимир Пономарёв — 18 (9-й тур)Zorg1983 — 18 (8-й тур)krasnodar-72 — 17 (1-й тур)Валерий Гладилин — 15 (10-й тур)haroshij — 15 (6-й тур)Алина Матинян — 15 (15-й тур)Александр Мостовой — 15 (20-й тур)«Крылья» находятся в тяжёлом турнирном положении, но они играют дома. А «Амкар» — это команда, которая умеет хорошо защищаться и неплохо играет выездные встречи, поэтому и прогнозирую ничейный результат.«Терек» с поддержкой трибун проводит хорошие домашние матчи. Грозненцам надо выравнивать положение,так как последние несколько матчей были неудачны. «Арсенал» же в последних играх набирал очки, однако «Терек» в атаке выглядит интереснее, ему и отдаю победу.Питерцы преследуют лидера, осечки быть не должно. В этом сезоне «Анжи» уже играл с «Зенитом» удачно, поэтому у хозяев должна быть спортивная злость.«Спартак» чувствует дыхание преследователей, команда заряжена на победу. Последние матчи «Уфы» неудачны. Предпочтение отдаю быстрой атаке красно-белых.Обе команды ставят перед собой высокие задачи: ЦСКА стремится достать лидера, «Краснодар» — попасть в тройку призёров. «Армейцы» выглядят неплохо, «быки» же играют в атакующий футбол, потому результативная ничья.Победы «Локомотива» вымучены, не видно пока их атакующей мощи, а «Ростов» умеет защищаться и играть на контратаках. Вряд ли «железнодорожники» пройдут защитные редуты «Ростова», а тот может забить в контрвыпаде.Несмотря на то что «Томь» иногда собирается, её состав не для Премьер-Лиги. У «Рубина» сейчас нет сыгранности ни в атакующем, ни в оборонительном плане. Но такого соперника, как «Томь», «Рубин» должен одолеть.В уральском дерби должна быть жёсткая заруба. Настроение «Урала» на фоне выхода в финал Кубка России хорошее, «Оренбургу» же отступать некуда, он создаст серьёзное сопротивление.Самарцам победа нужнее.«Арсенал» в последнее время играет довольно успешно, а «Терек» не побеждал уже в пяти матчах РФПЛ. Думаю, в этом туре неудачная серия грозненцев прервётся.Не вижу причин, по которым «Зенит» может в этом матче потерять очки.«Уфа» играет в гостях лучше, чем дома, а «Спартак» идёт на диком фарте и кураже, поделать с которыми команда Сергея Семака ничего не сможет.ЦСКА выглядит сейчас увереннее «быков», измученных травмами. Гончаренко, похоже, подобрал модель надёжной игры в защите, а уж свой гол «армейцы» как-нибудь запихают.«Локомотив» идёт девятым, но до до четвёртого места совсем немного. Хотя четвёртое место «Локо» и ни к чему, для командыматчем сезона будет кубковый финал. А «Ростов» будет упираться до последнего.В «Рубине» творится сущий бардак, и томичи, мне кажется, на характере могут зацепить ничью.«Урал» выиграл три матча из четырёх последних в РФПЛ, параллельно выйдя в финал Кубка. Не оступятся подопечные Александра Тарханова и сейчас.«Амкар» комфортно чувствует себя в середине турнирной таблицы. У команды есть серьёзная мотивация — борьба за место в еврокубках, но мотивация «Крыльев Советов», располагающихся в зоне вылета, представляется более серьёзной. К тому же «Амкар» не очень хорошо играет в гостях — пермская команда уступила в РФПЛ в четырёх подряд гостевых матчах.У «Терека» пятиматчевая серия без побед, тогда как «Арсенал» неплохо начал чемпионат после перерыва. В гостевом матче с «Зенитом» тульская команда запросто могла не проиграть, если бы не спорные судейские решения.Последний матч на «Петровском», отставание в шесть очков от «Спартака»… «Зенит» просто обязан обыграть на своём поле «Анжи».«Спартак» лидирует в чемпионате и собирается подойти к противостоянию с «Зенитом» с шестиочковым отрывом. Поставлю на победу «Спартака» с их любимым счётом в этом сезоне.Ожидаю интересную и упорную игру, в которой победитель выявлен не будет.Команды идут рядом в турнирной таблице и имеют неплохие шансы для того, чтобы зацепиться за место в еврокубках. Противостояние клубов Сёмина и Бердыева обещает быть очень интересным, в нём наиболее вероятным результатом представляется ничья.«Рубин» потерпел три поражения подряд, что привело к возобновлению разговоров о возможном расставании с главным тренером команды Хави Грасией. Если казанская команда не выиграет у такой «Томи», последствия для испанского специалиста, кажется, могут быть очень печальными. Состав «Рубина» намного сильнее, команда Грасии должна побеждать.И «Уралу», и «Оренбургу» хотелось бы отцепить у соперника три очка, но ожидаю, что игра неуступчивых оппонентов завершится ничейным результатом. Команды находятся в нижней части турнирной таблицы и вряд ли будут разочарованы результатом, который принесёт им по одному очку.