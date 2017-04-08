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175 лет назад 2016
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Прогнозы на 22-й тур РФПЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Дыхание конкурентов бодрит «Спартак». Прогнозы на 22-й тур

Прогнозы на матчи 22-го тура Премьер-Лиги дают эксперты, журналисты и наши читатели.
8 апреля 2017, суббота. 11:00. Футбол
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21-й тур нашего конкурса стал бенефисом Дмитрия Булыкина. Знаменитый нападающий взял очки в семи матчах из восьми, лишь одна игра осталась для специалиста нераспечатанной. Уважаемый эксперт угадал счёт матча «Амкар» – «Терек», разницу в играх «Уфа» – «Локомотив», ЦСКА – «Крылья Советов», «Спартак» – «Оренбург» и «Ростов» – «Краснодар», а также исходы встреч «Арсенал» – «Томь» и «Рубин» – «Зенит». Итог — 19 очков.

Александр Служаков заработал в туре 10 баллов. Он угадал счёт матча «Уфа» — «Локомотив», разницу в игре ЦСКА — «Крылья Советов», а также исходы встреч «Арсенал» — «Томь» и «Рубин» — «Зенит».

Представлявший читателей Fedkross предсказал счёт матча «Арсенал» — «Томь», разницу в игре «Рубин» — «Зенит» и исход встречи ЦСКА — «Крылья Советов». Сумма — 9 очков.

Таблица после 21-го тура


Специалисты — 238
Журналисты — 184
Читатели — 178.

Таблица лучших результатов


Александр Мостовой — 22 (3-й тур)
Галина Козлова — 21 (14-й тур)
Антон Матвеев — 20 (20-й тур)
Дмитрий Булыкин — 19 (21-й тур)
Владимир Пономарёв — 18 (9-й тур)
Zorg1983 — 18 (8-й тур)
krasnodar-72 — 17 (1-й тур)
Валерий Гладилин — 15 (10-й тур)
haroshij — 15 (6-й тур)
Алина Матинян — 15 (15-й тур)
Александр Мостовой — 15 (20-й тур)

→ «Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку»

ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТОВ

Вячеслав Булавин, известный в прошлом игрок «Зенита»:


«Крылья Советов» – «Амкар» — 1:1
«Крылья» находятся в тяжёлом турнирном положении, но они играют дома. А «Амкар» — это команда, которая умеет хорошо защищаться и неплохо играет выездные встречи, поэтому и прогнозирую ничейный результат.

«Терек» – «Арсенал» — 2:0
«Терек» с поддержкой трибун проводит хорошие домашние матчи. Грозненцам надо выравнивать положение,
так как последние несколько матчей были неудачны. «Арсенал» же в последних играх набирал очки, однако «Терек» в атаке выглядит интереснее, ему и отдаю победу.

«Зенит» – «Анжи» — 3:0
Питерцы преследуют лидера, осечки быть не должно. В этом сезоне «Анжи» уже играл с «Зенитом» удачно, поэтому у хозяев должна быть спортивная злость.

«Уфа» – «Спартак» — 0:2
«Спартак» чувствует дыхание преследователей, команда заряжена на победу. Последние матчи «Уфы» неудачны. Предпочтение отдаю быстрой атаке красно-белых.

«Краснодар» – ЦСКА — 1:1
Обе команды ставят перед собой высокие задачи: ЦСКА стремится достать лидера, «Краснодар» — попасть в тройку призёров. «Армейцы» выглядят неплохо, «быки» же играют в атакующий футбол, потому результативная ничья.

«Локомотив» – «Ростов» — 0:1
Победы «Локомотива» вымучены, не видно пока их атакующей мощи, а «Ростов» умеет защищаться и играть на контратаках. Вряд ли «железнодорожники» пройдут защитные редуты «Ростова», а тот может забить в контрвыпаде.

«Томь» – «Рубин» — 1:2
Несмотря на то что «Томь» иногда собирается, её состав не для Премьер-Лиги. У «Рубина» сейчас нет сыгранности ни в атакующем, ни в оборонительном плане. Но такого соперника, как «Томь», «Рубин» должен одолеть.

«Урал» – «Оренбург» — 1:1
В уральском дерби должна быть жёсткая заруба. Настроение «Урала» на фоне выхода в финал Кубка России хорошее, «Оренбургу» же отступать некуда, он создаст серьёзное сопротивление.

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ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ

Trezor44 (Москва):


«Крылья Советов» – «Амкар» — 1:0
Самарцам победа нужнее.

«Терек» – «Арсенал» — 1:0
«Арсенал» в последнее время играет довольно успешно, а «Терек» не побеждал уже в пяти матчах РФПЛ. Думаю, в этом туре неудачная серия грозненцев прервётся.

«Зенит» – «Анжи» — 2:0
Не вижу причин, по которым «Зенит» может в этом матче потерять очки.

«Уфа» – «Спартак» — 1:2
«Уфа» играет в гостях лучше, чем дома, а «Спартак» идёт на диком фарте и кураже, поделать с которыми команда Сергея Семака ничего не сможет.

«Краснодар» – ЦСКА — 0:1
ЦСКА выглядит сейчас увереннее «быков», измученных травмами. Гончаренко, похоже, подобрал модель надёжной игры в защите, а уж свой гол «армейцы» как-нибудь запихают.

«Локомотив» – «Ростов» — 0:0
«Локомотив» идёт девятым, но до до четвёртого места совсем немного. Хотя четвёртое место «Локо» и ни к чему, для команды Юрия Сёмина матчем сезона будет кубковый финал. А «Ростов» будет упираться до последнего.

«Томь» – «Рубин» — 1:1
В «Рубине» творится сущий бардак, и томичи, мне кажется, на характере могут зацепить ничью.

«Урал» – «Оренбург» — 2:1
«Урал» выиграл три матча из четырёх последних в РФПЛ, параллельно выйдя в финал Кубка. Не оступятся подопечные Александра Тарханова и сейчас.

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ПРОГНОЗ ЖУРНАЛИСТОВ

Александр Занфиров, руководитель новостной службы:


«Крылья Советов» — «Амкар» — 1:0
«Амкар» комфортно чувствует себя в середине турнирной таблицы. У команды есть серьёзная мотивация — борьба за место в еврокубках, но мотивация «Крыльев Советов», располагающихся в зоне вылета, представляется более серьёзной. К тому же «Амкар» не очень хорошо играет в гостях — пермская команда уступила в РФПЛ в четырёх подряд гостевых матчах.

«Терек» — «Арсенал» — 1:1
У «Терека» пятиматчевая серия без побед, тогда как «Арсенал» неплохо начал чемпионат после перерыва. В гостевом матче с «Зенитом» тульская команда запросто могла не проиграть, если бы не спорные судейские решения.

«Зенит» — «Анжи» — 2:0
Последний матч на «Петровском», отставание в шесть очков от «Спартака»… «Зенит» просто обязан обыграть на своём поле «Анжи».

«Уфа» — «Спартак» — 0:1
«Спартак» лидирует в чемпионате и собирается подойти к противостоянию с «Зенитом» с шестиочковым отрывом. Поставлю на победу «Спартака» с их любимым счётом в этом сезоне.

«Краснодар» — ЦСКА — 1:1
Ожидаю интересную и упорную игру, в которой победитель выявлен не будет.

«Локомотив» — «Ростов» — 1:1
Команды идут рядом в турнирной таблице и имеют неплохие шансы для того, чтобы зацепиться за место в еврокубках. Противостояние клубов Сёмина и Бердыева обещает быть очень интересным, в нём наиболее вероятным результатом представляется ничья.

«Томь» — «Рубин» — 0:2
«Рубин» потерпел три поражения подряд, что привело к возобновлению разговоров о возможном расставании с главным тренером команды Хави Грасией. Если казанская команда не выиграет у такой «Томи», последствия для испанского специалиста, кажется, могут быть очень печальными. Состав «Рубина» намного сильнее, команда Грасии должна побеждать.

«Урал» — «Оренбург» — 1:1
И «Уралу», и «Оренбургу» хотелось бы отцепить у соперника три очка, но ожидаю, что игра неуступчивых оппонентов завершится ничейным результатом. Команды находятся в нижней части турнирной таблицы и вряд ли будут разочарованы результатом, который принесёт им по одному очку.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Амкар Анжи Арсенал Тула ПФК ЦСКА Терек Томь ФК Зенит ФК Краснодар ФК Крылья Советов ФК Локомотив ФК Оренбург ФК Ростов ФК Рубин ФК Спартак ФК Урал ФК Уфа Прогноз на матчи РФПЛ
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