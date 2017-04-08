Дыхание конкурентов бодрит «Спартак». Прогнозы на 22-й тур

21-й тур нашего конкурса стал бенефисом Дмитрия Булыкина. Знаменитый нападающий взял очки в семи матчах из восьми, лишь одна игра осталась для специалиста нераспечатанной. Уважаемый эксперт угадал счёт матча «Амкар» – «Терек», разницу в играх «Уфа» – «Локомотив», ЦСКА – «Крылья Советов», «Спартак» – «Оренбург» и «Ростов» – «Краснодар», а также исходы встреч «Арсенал» – «Томь» и «Рубин» – «Зенит». Итог — 19 очков.
Александр Служаков заработал в туре 10 баллов. Он угадал счёт матча «Уфа» — «Локомотив», разницу в игре ЦСКА — «Крылья Советов», а также исходы встреч «Арсенал» — «Томь» и «Рубин» — «Зенит».
Представлявший читателей Fedkross предсказал счёт матча «Арсенал» — «Томь», разницу в игре «Рубин» — «Зенит» и исход встречи ЦСКА — «Крылья Советов». Сумма — 9 очков.
Таблица после 21-го тура
Специалисты — 238
Журналисты — 184
Читатели — 178.
Таблица лучших результатов
Александр Мостовой — 22 (3-й тур)
Галина Козлова — 21 (14-й тур)
Антон Матвеев — 20 (20-й тур)
Дмитрий Булыкин — 19 (21-й тур)
Владимир Пономарёв — 18 (9-й тур)
Zorg1983 — 18 (8-й тур)
krasnodar-72 — 17 (1-й тур)
Валерий Гладилин — 15 (10-й тур)
haroshij — 15 (6-й тур)
Алина Матинян — 15 (15-й тур)
Александр Мостовой — 15 (20-й тур)
→ «Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку»
ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТОВ
Вячеслав Булавин, известный в прошлом игрок «Зенита»:
«Крылья Советов» – «Амкар» — 1:1
«Крылья» находятся в тяжёлом турнирном положении, но они играют дома. А «Амкар» — это команда, которая умеет хорошо защищаться и неплохо играет выездные встречи, поэтому и прогнозирую ничейный результат.
«Терек» – «Арсенал» — 2:0
«Терек» с поддержкой трибун проводит хорошие домашние матчи. Грозненцам надо выравнивать положение, так как последние несколько матчей были неудачны. «Арсенал» же в последних играх набирал очки, однако «Терек» в атаке выглядит интереснее, ему и отдаю победу.
«Зенит» – «Анжи» — 3:0
Питерцы преследуют лидера, осечки быть не должно. В этом сезоне «Анжи» уже играл с «Зенитом» удачно, поэтому у хозяев должна быть спортивная злость.
«Уфа» – «Спартак» — 0:2
«Спартак» чувствует дыхание преследователей, команда заряжена на победу. Последние матчи «Уфы» неудачны. Предпочтение отдаю быстрой атаке красно-белых.
«Краснодар» – ЦСКА — 1:1
Обе команды ставят перед собой высокие задачи: ЦСКА стремится достать лидера, «Краснодар» — попасть в тройку призёров. «Армейцы» выглядят неплохо, «быки» же играют в атакующий футбол, потому результативная ничья.
«Локомотив» – «Ростов» — 0:1
Победы «Локомотива» вымучены, не видно пока их атакующей мощи, а «Ростов» умеет защищаться и играть на контратаках. Вряд ли «железнодорожники» пройдут защитные редуты «Ростова», а тот может забить в контрвыпаде.
«Томь» – «Рубин» — 1:2
Несмотря на то что «Томь» иногда собирается, её состав не для Премьер-Лиги. У «Рубина» сейчас нет сыгранности ни в атакующем, ни в оборонительном плане. Но такого соперника, как «Томь», «Рубин» должен одолеть.
«Урал» – «Оренбург» — 1:1
В уральском дерби должна быть жёсткая заруба. Настроение «Урала» на фоне выхода в финал Кубка России хорошее, «Оренбургу» же отступать некуда, он создаст серьёзное сопротивление.
→ Суета казанская. Постигнет ли Грасию участь Эмери
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ
Trezor44 (Москва):
«Крылья Советов» – «Амкар» — 1:0
Самарцам победа нужнее.
«Терек» – «Арсенал» — 1:0
«Арсенал» в последнее время играет довольно успешно, а «Терек» не побеждал уже в пяти матчах РФПЛ. Думаю, в этом туре неудачная серия грозненцев прервётся.
«Зенит» – «Анжи» — 2:0
Не вижу причин, по которым «Зенит» может в этом матче потерять очки.
«Уфа» – «Спартак» — 1:2
«Уфа» играет в гостях лучше, чем дома, а «Спартак» идёт на диком фарте и кураже, поделать с которыми команда Сергея Семака ничего не сможет.
«Краснодар» – ЦСКА — 0:1
ЦСКА выглядит сейчас увереннее «быков», измученных травмами. Гончаренко, похоже, подобрал модель надёжной игры в защите, а уж свой гол «армейцы» как-нибудь запихают.
«Локомотив» – «Ростов» — 0:0
«Локомотив» идёт девятым, но до до четвёртого места совсем немного. Хотя четвёртое место «Локо» и ни к чему, для команды Юрия Сёмина матчем сезона будет кубковый финал. А «Ростов» будет упираться до последнего.
«Томь» – «Рубин» — 1:1
В «Рубине» творится сущий бардак, и томичи, мне кажется, на характере могут зацепить ничью.
«Урал» – «Оренбург» — 2:1
«Урал» выиграл три матча из четырёх последних в РФПЛ, параллельно выйдя в финал Кубка. Не оступятся подопечные Александра Тарханова и сейчас.
→ 5 стереотипов о нынешнем «Спартаке», которые легко разрушить
ПРОГНОЗ ЖУРНАЛИСТОВ
Александр Занфиров, руководитель новостной службы:
«Крылья Советов» — «Амкар» — 1:0
«Амкар» комфортно чувствует себя в середине турнирной таблицы. У команды есть серьёзная мотивация — борьба за место в еврокубках, но мотивация «Крыльев Советов», располагающихся в зоне вылета, представляется более серьёзной. К тому же «Амкар» не очень хорошо играет в гостях — пермская команда уступила в РФПЛ в четырёх подряд гостевых матчах.
«Терек» — «Арсенал» — 1:1
У «Терека» пятиматчевая серия без побед, тогда как «Арсенал» неплохо начал чемпионат после перерыва. В гостевом матче с «Зенитом» тульская команда запросто могла не проиграть, если бы не спорные судейские решения.
«Зенит» — «Анжи» — 2:0
Последний матч на «Петровском», отставание в шесть очков от «Спартака»… «Зенит» просто обязан обыграть на своём поле «Анжи».
«Уфа» — «Спартак» — 0:1
«Спартак» лидирует в чемпионате и собирается подойти к противостоянию с «Зенитом» с шестиочковым отрывом. Поставлю на победу «Спартака» с их любимым счётом в этом сезоне.
«Краснодар» — ЦСКА — 1:1
Ожидаю интересную и упорную игру, в которой победитель выявлен не будет.
«Локомотив» — «Ростов» — 1:1
Команды идут рядом в турнирной таблице и имеют неплохие шансы для того, чтобы зацепиться за место в еврокубках. Противостояние клубов Сёмина и Бердыева обещает быть очень интересным, в нём наиболее вероятным результатом представляется ничья.
«Томь» — «Рубин» — 0:2
«Рубин» потерпел три поражения подряд, что привело к возобновлению разговоров о возможном расставании с главным тренером команды Хави Грасией. Если казанская команда не выиграет у такой «Томи», последствия для испанского специалиста, кажется, могут быть очень печальными. Состав «Рубина» намного сильнее, команда Грасии должна побеждать.
«Урал» — «Оренбург» — 1:1
И «Уралу», и «Оренбургу» хотелось бы отцепить у соперника три очка, но ожидаю, что игра неуступчивых оппонентов завершится ничейным результатом. Команды находятся в нижней части турнирной таблицы и вряд ли будут разочарованы результатом, который принесёт им по одному очку.