«Теракты заставляют нас смотреть по сторонам». Как охраняют «Петровский»

В результате теракта погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.

Будут работать камеры хранения, будут проводиться досмотровые мероприятия чуть более тщательно, чем обычно.

Большинство людей приходят на стадион не хулиганить, а болеть.

3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. В результате теракта погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Прошло пять дней, и страх спускаться в метро, ехать в набитом людьми автобусе, идти на городское мероприятие не прошёл.«Мы постараемся через игру вернуть настроение и праздник городу», — сказал тренер хоккейного клуба СКА, чья команда 8 апреля будет биться за Кубок Гагарина. Уверена, что эти же слова повторил бы главный тренер «Зенита». Сегодня же сине-бело-голубые дома сыграют с «Анжи».За три дня до встречи, 5 апреля, зенитовцы почтили память погибших в результате теракта. После утренней тренировки футболисты и тренерский штаб спустились в метро и проехали по маршруту «Удельная» — «Технологический институт». Игроки были одеты в белые кофты с надписью «Нас не сломить».С акцией в память о 14 погибших в теракте выступили и болельщики «Зенита». «Наша трибуна будет молчать первые 14 минут матча. На этот матч мы пойдём вместе со своими детьми. Изначальный посыл — вместе со своим ребёнком побывать на историческом матче — обретает новый смысл: единение с родным городом в тяжёлую для него минуту, чувство сопричастности, становление наших детей как Петербуржцев», – говорится в сообщении группы фанатов.Накануне игры с «Анжи» мы встретились с главой службы безопасности «Зенита» Юрием Федотовым и расспросили его о том, какие дополнительные меры будут приняты клубом на стадионе в связи со случившимся.— Конечно, будут. «Зенит» и раньше ответственно подходил к вопросам обеспечения безопасности, как на домашних, так и на выездных матчах. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей приходило на футбол и чувствовало себя в безопасности. К сожалению, сейчас мы вынуждены принимать серьёзные меры. Рассчитываю, что болельщики адекватно воспримут это и отнесутся с пониманием. Сегодня с представителями всех силовых структур Петербурга, в том числе с участием службы безопасности «Зенита», было проведено рабочее совещание, на котором обсуждался предстоящий матч на «Петровском».— Конечно, очень хотелось бы, чтобы данная мера была разовой и в дальнейшем не пришлось к ней прибегать. Сейчас мы будем обращать особое внимание на людей с крупногабаритными вещами. Будут работать камеры хранения, досмотровые мероприятия будут проводиться чуть более тщательно, чем обычно. Но мы ни в коем случае не хотим создавать нервозную обстановку. Постараемся всё делать деликатно и аккуратно, чтобы это не сказалось на настроении болельщиков.— У нас принято решение, что досмотр находится в компетенции стюардов. Но в любом случае досмотровые мероприятия на входной зоне осуществляются непосредственно под контролем сотрудников полиции, как это и было раньше.— Да, мы увеличиваем число людей, задействованных в обеспечении безопасности на матче.— Никаких специальных процедур проводиться не будет. Это последний в этом сезоне матч на «Петровском» для «Зенита», и ещё до трагических событий в метро фанаты рассчитывали устроить некий перформанс, но из-за трагедии приняли решение отложить красочное шоу и сконцентрироваться на поддержке команды. Мы благодарим наших фанатов за такую реакцию. Клуб пошёл навстречу и разрешил болельщикам с Виража прийти на матч со своими детьми.— Не хотел бы касаться этой темы, всё-таки это находится в компетенции специальных служб. Те мероприятия, которые проводятся органами правопорядка, соответствуют всем требованиям. Хочется обратить внимание на бдительность людей. Отсутствие терактов людей расслабляет, а такие события, к сожалению, заставляют нас смотреть по сторонам. Спускаясь в метро, передвигаясь на автобусе, ты не должен забывать, что такие ситуации могут произойти в любом городе и в любой стране. Полиция — такие же люди. Какие бы они меры ни предпринимали, без общего понимания, что нужно делать в подобных ситуациях, не справиться.— Террористический акт, техногенная катастрофа, конфликт между болельщиками — это всё ЧП для нас, к которому мы готовимся. Мы, как служба, отвечающая за организацию правопорядка и безопасности, всегда нацелены на предотвращение таких ситуаций. Мы проводим тренинги, это наша постоянная работа.— Первое — это не поддаваться панике. На стадионе находятся сотрудники правопорядка. Если человек видит брошенный предмет, он должен сразу же обратиться к сотрудникам службы безопасности или полиции. Если какое-то событие всё-таки случилось, то рядом обязательно будут находиться сотрудники правопорядка, которые обучены и знают, как действовать в данной ситуации — как организовывать эвакуацию и так далее. Главное — понять, что произошло и после этого дождаться определённых команд от сотрудников служб безопасности.— Это вы лучше спросите у фанатов. В преддверии чемпионата мира наказания за нарушения, связанные с пиротехникой, ужесточаются. Введена новая для российской юриспруденции практика вынесения судебных решений с отказом человеку в праве посещения спортивных мероприятий. Считаем это серьёзной мерой по борьбе с правонарушениями. Второе направление — работа с болельщиками. Важно донести до людей, что подобные поступки ничего, кроме вреда, не приносят. Славу богу, большинство людей приходят на стадион не хулиганить, а болеть.— А почему бы и нет? Технологии совершенствуются. Если действие не направлено на причинение ущерба, то, конечно, его стоит разрешить. Клуб с удовольствием поддержал бы эту идею. Год назад в качестве перформанса наши болельщики подготовили большой баннер, который подсветили из системы огнетушителей с использованием красителей из пищевых добавок. Никакого вреда здоровью это не наносит и пиротехникой не является, но выглядело эффектно. Красиво в Сочи на матче сборной России смотрелась подсветка фонариками телефонов. Нужно искать разные варианты.— Работа на любом новом объекте всегда даётся тяжелее. Появляется много нюансов, которых не было на старом объекте. Клуб готовится к проведению матчей на новом стадионе, в том числе с точки зрения организации безопасности. «Крестовский» отличается от нашего родного «Петровского». Мы готовим большее число сотрудников охраны, стюардов. Сотрудничаем активно с МЧС, МВД, ФСБ. Хотим, чтобы с учётом более комфортных условий на стадионе и безопасность была стопроцентной.