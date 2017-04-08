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175 лет назад 2016
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Глава службы безопасности «Зенита» Юрий Федотов — о матче с «Анжи»
Фото: РИА Новости
Текст: Дарья Тубольцева

«Теракты заставляют нас смотреть по сторонам». Как охраняют «Петровский»

Как после теракта в метро «Зенит» готовится провести домашний матч с «Анжи», рассказал глава службы безопасности клуба Юрий Федотов.
8 апреля 2017, суббота. 12:00. Футбол
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>>> Что делать при угрозе терактов. Памятка болельщикам

3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. В результате теракта погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Прошло пять дней, и страх спускаться в метро, ехать в набитом людьми автобусе, идти на городское мероприятие не прошёл.

«Мы постараемся через игру вернуть настроение и праздник городу», — сказал тренер хоккейного клуба СКА Харийс Витолиньш, чья команда 8 апреля будет биться за Кубок Гагарина. Уверена, что эти же слова повторил бы главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. Сегодня же сине-бело-голубые дома сыграют с «Анжи».

За три дня до встречи, 5 апреля, зенитовцы почтили память погибших в результате теракта. После утренней тренировки футболисты и тренерский штаб спустились в метро и проехали по маршруту «Удельная» — «Технологический институт». Игроки были одеты в белые кофты с надписью «Нас не сломить».

С акцией в память о 14 погибших в теракте выступили и болельщики «Зенита». «Наша трибуна будет молчать первые 14 минут матча. На этот матч мы пойдём вместе со своими детьми. Изначальный посыл — вместе со своим ребёнком побывать на историческом матче — обретает новый смысл: единение с родным городом в тяжёлую для него минуту, чувство сопричастности, становление наших детей как Петербуржцев», – говорится в сообщении группы фанатов.

Накануне игры с «Анжи» мы встретились с главой службы безопасности «Зенита» Юрием Федотовым и расспросили его о том, какие дополнительные меры будут приняты клубом на стадионе в связи со случившимся.

— Будут ли приняты дополнительные меры безопасности на «Петровском» во время матча с «Анжи»?
— Конечно, будут. «Зенит» и раньше ответственно подходил к вопросам обеспечения безопасности, как на домашних, так и на выездных матчах. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей приходило на футбол и чувствовало себя в безопасности. К сожалению, сейчас мы вынуждены принимать серьёзные меры. Рассчитываю, что болельщики адекватно воспримут это и отнесутся с пониманием. Сегодня с представителями всех силовых структур Петербурга, в том числе с участием службы безопасности «Зенита», было проведено рабочее совещание, на котором обсуждался предстоящий матч на «Петровском».

— «Зенит» объявил, что на стадион не будут допущены болельщики, имеющие при себе сумки, рюкзаки, портфели, пакеты и другие габаритные вещи. Это правило касается только сегодняшнего матча или в будущем запрет останется в силе?
— Конечно, очень хотелось бы, чтобы данная мера была разовой и в дальнейшем не пришлось к ней прибегать. Сейчас мы будем обращать особое внимание на людей с крупногабаритными вещами. Будут работать камеры хранения, досмотровые мероприятия будут проводиться чуть более тщательно, чем обычно. Но мы ни в коем случае не хотим создавать нервозную обстановку. Постараемся всё делать деликатно и аккуратно, чтобы это не сказалось на настроении болельщиков.

— В этом сезоне на большинстве матчей досмотр проводили стюарды. Будут ли в этот раз осуществлять досмотр сотрудники полиции?
— У нас принято решение, что досмотр находится в компетенции стюардов. Но в любом случае досмотровые мероприятия на входной зоне осуществляются непосредственно под контролем сотрудников полиции, как это и было раньше.

— Планируется ли усилить досмотр на территории стадиона и на секторах?
— Да, мы увеличиваем число людей, задействованных в обеспечении безопасности на матче.

— Будут ли усилены меры по предотвращению столкновений фанатов, учитывая давнюю негативную историю взаимоотношений болельщиков обеих команд?
— Никаких специальных процедур проводиться не будет. Это последний в этом сезоне матч на «Петровском» для «Зенита», и ещё до трагических событий в метро фанаты рассчитывали устроить некий перформанс, но из-за трагедии приняли решение отложить красочное шоу и сконцентрироваться на поддержке команды. Мы благодарим наших фанатов за такую реакцию. Клуб пошёл навстречу и разрешил болельщикам с Виража прийти на матч со своими детьми.
В результате теракта погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.

— Если возвращаться к теракту в метро Петербурга. Террорист пронёс бомбу, несмотря на камеры, металлоискатели и сотрудников полиции. Получается, чисто теоретически бомбу можно пронести в любое общественное место, в том числе и на футбольный стадион?
— Не хотел бы касаться этой темы, всё-таки это находится в компетенции специальных служб. Те мероприятия, которые проводятся органами правопорядка, соответствуют всем требованиям. Хочется обратить внимание на бдительность людей. Отсутствие терактов людей расслабляет, а такие события, к сожалению, заставляют нас смотреть по сторонам. Спускаясь в метро, передвигаясь на автобусе, ты не должен забывать, что такие ситуации могут произойти в любом городе и в любой стране. Полиция — такие же люди. Какие бы они меры ни предпринимали, без общего понимания, что нужно делать в подобных ситуациях, не справиться.

— На матчах «Зенита» работают люди, ответственные именно за предотвращение террористических актов?
— Террористический акт, техногенная катастрофа, конфликт между болельщиками — это всё ЧП для нас, к которому мы готовимся. Мы, как служба, отвечающая за организацию правопорядка и безопасности, всегда нацелены на предотвращение таких ситуаций. Мы проводим тренинги, это наша постоянная работа.
Будут работать камеры хранения, будут проводиться досмотровые мероприятия чуть более тщательно, чем обычно.

— Если теракт всё-таки случился на территории спортивного объекта, как нужно вести себя посетителям?
— Первое — это не поддаваться панике. На стадионе находятся сотрудники правопорядка. Если человек видит брошенный предмет, он должен сразу же обратиться к сотрудникам службы безопасности или полиции. Если какое-то событие всё-таки случилось, то рядом обязательно будут находиться сотрудники правопорядка, которые обучены и знают, как действовать в данной ситуации — как организовывать эвакуацию и так далее. Главное — понять, что произошло и после этого дождаться определённых команд от сотрудников служб безопасности.

— На всех футбольных стадионах, где я была, довольно тщательный досмотр. Как людям удаётся проносить файеры на трибуны?
— Это вы лучше спросите у фанатов. В преддверии чемпионата мира наказания за нарушения, связанные с пиротехникой, ужесточаются. Введена новая для российской юриспруденции практика вынесения судебных решений с отказом человеку в праве посещения спортивных мероприятий. Считаем это серьёзной мерой по борьбе с правонарушениями. Второе направление — работа с болельщиками. Важно донести до людей, что подобные поступки ничего, кроме вреда, не приносят. Славу богу, большинство людей приходят на стадион не хулиганить, а болеть.
Большинство людей приходят на стадион не хулиганить, а болеть.

— В Дании разработали новый вид файеров, которые соответствуют гражданскому законодательству и требованиям УЕФА по обеспечению безопасности на матчах. Горение настолько безопасное, что можно спокойно поднести руку и не обжечься. Как вы считаете, возможна ли легализация таких файеров и можем ли мы в России прийти к этому?
— А почему бы и нет? Технологии совершенствуются. Если действие не направлено на причинение ущерба, то, конечно, его стоит разрешить. Клуб с удовольствием поддержал бы эту идею. Год назад в качестве перформанса наши болельщики подготовили большой баннер, который подсветили из системы огнетушителей с использованием красителей из пищевых добавок. Никакого вреда здоровью это не наносит и пиротехникой не является, но выглядело эффектно. Красиво в Сочи на матче сборной России смотрелась подсветка фонариками телефонов. Нужно искать разные варианты.

— Матч с «Анжи» станет последней домашней встречей «Зенита» на «Петровском» в этом сезоне. Переезд на новую арену тяжело даётся службе безопасности?
— Работа на любом новом объекте всегда даётся тяжелее. Появляется много нюансов, которых не было на старом объекте. Клуб готовится к проведению матчей на новом стадионе, в том числе с точки зрения организации безопасности. «Крестовский» отличается от нашего родного «Петровского». Мы готовим большее число сотрудников охраны, стюардов. Сотрудничаем активно с МЧС, МВД, ФСБ. Хотим, чтобы с учётом более комфортных условий на стадионе и безопасность была стопроцентной.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи ФК Зенит Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
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