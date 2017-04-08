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175 лет назад 2016
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Промес и Жулиано
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

Кто важнее для своей команды – Промес или Жулиано?

Разбираем, кто чаще всех в чемпионате России участвует в голевых атаках и порождает зависимость команды от себя. Результаты вас удивят.
8 апреля 2017, суббота. 13:30. Футбол
Сейчас в мире футбольной статистики набирает популярность термин xGChain. Вопреки терминологии xG, в нём нет ничего ожидаемого – он выделяет всех игроков, участвующих в атаках, которые заканчиваются ударами. Это помогает понять природу игры команды, а заодно выделить людей, участвующих в атаках как «актёры второго плана»: незаметных, но через которых постоянно циркулирует мяч. Как Хаби Алонсо.

Ещё со старта сезона я веду примерно схожую статистику, но с двумя поправками. Первая: учитываются только голевые атаки. Вторая: учитываются лишь пять последних игроков, коснувшихся мяча в атаке – то есть зачесть лишний балл, когда все 11 человек участвуют в голевой атаке, можно только последним пятерым. Это немного сужает рамки анализа, но всё равно предоставляет очень любопытные выводы.

Участие в голевых атаках



Назовём эту статистику GoalChain – и обнаружим пятёрку ярко выраженных лидеров РФПЛ по участию в голевых атаках, которые к тому же провели далеко не все матчи сезона. Жулиано приехал лишь в конце августа, Промес, Дзюба и Зе Луиш были травмированы, Ману Фернандеш переживал опалу у старого тренерского штаба – то есть при полностью проведённом сезоне их показатели могут быть ещё выше. У Жулиано 1,11 участий в голевых атаках за матч, у Промеса – 1,18, у Дзюбы – 1,06, у Фернандеша – 1,15. Лишь Зе выбивается из общего ряда (меньше одного участия в голевой атаке в среднем за игру).

В таблице видно различие между Промесом и Жулиано в структуре командной игры. Если Квинси Промес чаще выделяется в финальной стадии атаки (гол/голевая), то Жулиано сильнее именно в подготовке атак: к 4 предголевым у бразильца 4 вторых предголевых передачи, это один из лучших результатов в РФПЛ. Для амплуа Жулиано это специфично – по 4 «предпредпоследних» паса делают крайние защитники Калачёв и Цаллагов, игроки центральной оси Фернандо, Фернандеш и Головин, а также Джано.

Ещё несколько выводов по общей сводной таблице.

1. Фернандо – один из тех, на ком держится нынешний «Спартак». В подготовительной стадии атаки он очень динамичен, уходит на позицию центрального защитника, раскидывает диагонали – идеальный диспетчер. Если сложить все предголевые передачи Фернандо, первые, вторые и третьи, наберётся 8 – во всей лиге больше только у Жулиано.

2. Вы не найдёте в таблице Фёдора Смолова, потому что он слабо задействован в атаках «Краснодара». 11 голов, 0 голевых и подготовительных передач – статистика главного единоличника лиги. Даже таранные нападающие, по ощущениям хуже помогающие конструировать атаки, Балай и Жонатас, помогали строить голевые атаки, Смолов – нет. Артём Дзюба – более разносторонний нападающий, лучше играющий спиной к воротам, сильнее в подыгрыше. Возможно, пресса и болельщики стремятся продать в Европу не того нападающего.

3. Ни одного игрока ЦСКА в топ-15 чемпионата по участию в голевых атаках. ЦСКА Слуцкого считался командой, где результат может сделать стандарт или чей-то индивидуальный всплеск, при этом у «армейцев» не было стабильности и надолго выпадал Алан Дзагоев – лучший креативщик команды. При Викторе Гончаренко футбол стал более командным, после четырёх подготовительных передач ЦСКА забил ровно столько же мячей, сколько за лето-осень при Слуцком, и к концу сезона кто-то из «армейцев» обязательно будет в топ-10. У Головина и Дзагоева 11 очков за участие в атаках, у Фернандеса и Тошича – 9.

Предголевые передачи



Вы не найдёте Александра Ерохина даже в топ-100 самых острых игроков Премьер-Лиги (0,6 ключевых передач за матч – у Ведрана Чорлуки и крайнего защитника «Ростова» Игоря Киреева столько же), зато найдёте в тридцатке лучших Дмитрия Полоза, а в десятке – Тимофея Калачёва. Здесь заметна заслуга Ерохина: он придаёт динамики атакам «Ростова», разгоняя их передачами из центра вразрез или на фланг. Против «Томи» Ерохин сделал предголевую передачу на Калачёва, находясь за центральной линией – он разогнал атаку правильным решением, а дальше Тимофей разобрался с рывком и передачей вразрез на Азмуна.

На скриншоте ниже – ещё одна типичная история для Ерохина и вообще для атак «Ростова»: Ерохин получает мяч в середине, вырезает передачу на ход Полозу, Дмитрий добегает до края штрафной и дожидается подключения третьего. Здесь третьим был Александр Бухаров, разгоняющийся из центрального круга.

Обратите внимание, что сразу трое игроков «Зенита» сделали по 4 предголевые передачи – здесь и Артём Дзюба, который в массовом сознании болельщика остаётся неловким таранным форвардом, и вечно критикуемый Александр Кокорин. Видеть в этой тройке Жулиано привычнее.

В пятёрке лучших есть ещё и «армеец» Зоран Тошич, при этом 3 из 4 предголевых передач он сделал уже в ЦСКА Гончаренко. Против «Крыльев Советов» Тошич активно менялся местами с Вернблумом, Головиным или Натхо, смещаясь в центр, из центральной зоны и родилась предголевая передача новоиспечённого латераля на Марио Фернандеса. Но искать закономерность здесь пока рано – ещё две предголевые передачи в ЦСКА Гончаренко Тошич сделал банальным вбрасыванием аута на ближнего.

Зависимость от конкретного игрока



«Ожидали ли мы такой результативности от Бикфалви? Мы его для этого и приобретали. Он на Украине выделялся, в Томске», – сказал Александр Тарханов после первого гола Эрика Бикфалви за «Урал». Главный штрих к портрету главного портретиста Премьер-Лиги, обожающего писать картины, – максимальная полезность для атаки своих команд. Безнадёжную «Томь» Бикфалви тащил почти в одиночку, будучи там и главным придумщиком атак, и главным завершителем. В Екатеринбурге Эрику пока ищут позицию, с «Рубином» румын успел поиграть в опорной зоне, в других матчах – ближе к атаке, но даже при таком разбросе Бикфалви успел поучаствовать уже в двух голевых атаках «Урала». За время игры Эрика в РФПЛ его команды забили 13 мячей, Бикфалви поучаствовал в восьми – класс хавбека очевиден.

Если бы Йоан Молло не покинул «Крылья Советов», он обязательно попал бы в таблицу, но вместо него за волжан отдувается Сергей Корниленко – таргетмен команды. Манера игры Корниленко проста, но порой эффективна: зацепиться за мяч, сделать скидку, ускориться вперёд, продолжить работу над голом уже в штрафной. Три предголевые передачи для игрока такого типа, не плеймейкера, – достаточно много. За 50% голов «Уфы» забивается с участием Сильвестра Игбуна, о зависимости от которого писал коллега Антон Михашенок.

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Что насчёт вопроса, вынесенного в заголовок? Квинси Промес и Жулиано участвовали в атаках «Спартака» и «Зенита» поровну – ровно в 50% атак главные придумщики красно-белых и сине-бело-голубых были одними из пяти последних, кто коснулся мяча до гола. Вдобавок оба часто участвуют в атаках дважды, например, как автор гола и предголевой передачи. У Квинси таких атак 4, у Жулиано – 3. Весной оба пока не набрали мощную форму, но в 2017-м зависимость «Зенита» от Жулиано пока выше: бразилец участвовал в 75% голевых атак петербуржцев весной, Промес – в 42,8%. В этих цифрах есть логика: «Спартак» по ходу сезона вылечил зависимость от Квинси и вытаскивал очки на командном единстве, тогда как осенний «Зенит» с выключенным Жулиано был серым и часто безынициативным.


На одном уровне с Промесом и Жулиано «железнодорожник» Мануэл Фернандеш, влившийся в состав «Локомотива» осенью и утроивший результативность команды – с 0,7 до 2,1 гола за матч. А ещё – итальянец Кристиан Паскуато, которого Скрипченко по неведомым причинам сажает в запас. А ещё – Владимир Полуяхтов из «Оренбурга», единственный защитник, участвующий хотя бы в половине атак своей команды. Правоногий защитник у Роберта Евдокимова выходит слева, постоянно смещается в центр и либо получает по ногам, зарабатывая опасный штрафной для Благо Георгиева, либо находит интересное решение в штрафной. Ещё осенью из лагеря «Оренбурга» раздавались призывы взять Полуяхтова в сборную России, и сейчас это уже не выглядит утопической бравадой.

Влияние центральных защитников



Тома Фибеля и Ивана Иванова отметаем из-за малого количества матчей в нынешнем сезоне, Пабло Фонтанельо – из-за зимнего ухода из «Урала», а колонку с голами стоит отмести: почти все голы защитников, кроме яркого августовского удара Николая Зайцева пяткой, забиты со стандартов. Особо выделяются Сесар Навас, в матчах с сильными соперниками часто начинающий атаки длинными передачами, и Неманья Пейчинович.

В схеме 3-4-1-2, прививаемой Сёминым, Пейчинович творит больше остальных защитников, делает длинные диагонали на правый фланг или ищет Миранчука/Фернандеша в свободной зоне. Помогает Неманье и конструкция игры красно-зелёных – при подготовке атаки ЦЗ имеет достаточно вариантов передачи вперёд, в чужую треть. Скриншот ниже уже использовался в тексте про «Локомотив», сейчас он тоже будет показательным.

Вероятно, увеличения важности для своей команды стоит ждать от Андреаса Гранквиста. Одна из тактических «фишек» «Краснодара» Шалимова – регулярные включения центральных защитников в атаку на дриблинге. Такой приём прошёл в первом матче Лиги Европы с «Фенербахче», когда соло исполнил Мартынович, но Гранквист балуется такими проходами чаще других защитников.

Влияние крайних защитников



В топе – всё тот же Владимир Полуяхтов: показатели влияния на атаки своей команды феноменальны для защитника, проводящего первый сезон в Премьер-Лиге. В абсолютном значении чаще него участвуют в голах Тимофей Калачёв, Дмитрий Комбаров и Ибрагим Цаллагов, в процентном – никто. Цаллагов – третий крайний защитник РФПЛ по обоим значениям, что доказывает справедливость оценки игрока «Зенитом». Комбаров в топе – следствие специфики футбола «Спартака», завязанного на фланговых подачах. Сразу двое из десятки самых атакующих крайних защитников защищают цвета «Амкара», что не расходится со стилем игры: при нечастых позиционных атаках латерали пермяков забегают на дальнюю штангу или дальний фланг, чем и набивают свои цифры.

Символическая сборная РФПЛ по участию в голевых атаках



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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виктор Жулиано Квинси Промес РФПЛ
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