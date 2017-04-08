Главные 15 дней в году для «Реала». Как команда к ним готова

Но это сейчас, а впереди у «Реала» — самые трудные 15 дней в году. 8 апреля — дерби с «Атлетико» в Примере, через четыре дня выезд в Мюнхен в Лиге чемпионов. Через неделю – ответный матч с «Баварией». И 23 апреля – игра с «Барселоной» за первое место в чемпионате. Где-то среди этих адских двух недель затерялся несчастный хихонский «Спортинг» — трудно ему придётся… Ближайшие 15 дней определят, чего стоил великолепный сезон Зинедина Зидана. Это не преувеличение — потом будет невозможно отыграть проигранное в ближайших четырёх матчах. В каком состоянии «Реал» к ним подходит?
Травмы
Гарет Бэйл оправился от травмы голеностопа и продолжает набирать форму. Пока она далека от идеальной: после повреждений такого типа на восстановление требуется долгое время. 18 марта Бэйл впервые с ноября отыграл 90 минут. В матче за сборную и в предпоследнем туре Примеры против «Алавеса» он тоже выходил без замен. С «Леганесом» Бэйл не играл, но не из-за повреждения: Зидан предпочёл дать ему дополнительный отдых, как и Тони Кроосу и Криштиану Роналду.
Рафаэль Варан почти месяц восстанавливался от травмы бедра, вышел на поле в игре с «Алавесом», и через несколько минут случился рецидив. Пепе остаётся единственным защитником в пару к Серхио Рамосу (не считая Начо) на важнейший отрезок сезона. Напомним, что после повреждения мениска в 2013 году молодой французский защитник получил уже больше 10 травм, из-за которых пропустил свыше 50 матчей за три сезона. Накануне проблему отметил Зидан, который предположил, что психология может быть одной из причин травматичности. Накануне дерби с «Атлетико», кроме Варана, травмированных в «Реале» нет.
Благодаря голам в последние 10 минут «Реал» набрал девять очков.
Результаты
С начала февраля «Реал» показывает фантастический результат: в 12 матчах во всех турнирах 10 побед, одна ничья, одно поражение. Это одна из причин, из-за которой остался незамеченным спурт «Барселоны». Каталонцы в 16 матчах Примеры добились 13 побед и подобрались к первому месту, но неудачный зимний период «Реала» вовремя закончился. Команды идут синхронно. С 20-го тура «Барселона» набрала 27 очков в 10 матчах, «Реал» 25 — в 9. Имея игру в запасе, «Реал» опережает «Барселону» на два балла, «Атлетико» — на 10. Отложенный домашний матч с «Сельтой» в чемпионате будет сыгран ориентировочно в середине мая.
Качество игры
С этим не так хорошо, как с результатами. В Испании серьёзной проблемой «Реала» называют неумение держать игру под своим контролем: даже в матчах со слабыми соперниками мадридцы оставляют шансы, дают возможность вернуться в игру. Спасает высокий уровень реализации моментов. «Реал» бил по воротам «Леганеса» не чаще соперника и вообще уступил «Алавесу» по этому показателю. Даже ударов в створ нанёс меньше. Разгром – следствие прагматичного отношения к моментам.
С 2010 года команда, которая лидировала после 30-го тура, неизменно становилась чемпионом. Даже если отрыв составлял всего одно очко.
Но что не удаётся «Алавесу», может получиться, например, у «Баварии». Как ни странно, игра мюнхенцев вызывает похожие вопросы: они добиваются результата небольшими силами и часто не контролируя ход матча. По количеству волевых побед и побед, добытых на последних минутах, «Бавария» среди лидеров топ-лиг уступает только «Реалу». Это очень подходящие друг другу соперники.
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Нестабильное качество игры мадридцы компенсируют нацеленностью на результат. 31% голов в Примере забиты после стандартов. Это лучший показатель среди больших клубов, чуть больше, чем у «Ювентуса» (28%) и на 10% больше, чем у «Атлетико». Ключевую роль в команде играет Тони Кроос. Немец подаёт угловые и штрафные и наподавал уже 10 голевых передач. Но стандарты не единственное оружие Зидана. Ещё один козырь – заключительные минуты матчей. Благодаря голам в последние 10 минут «Реал» набрал девять очков. Подробнее об этом – здесь.
Кроме Тони Крооса, необходимо отметить роль Карима Бензема. Да, я сам зимой писал, что француз не нужен «Реалу». И Альваро Мората по-прежнему превосходит его по количеству голов, проведя на поле на 500 минут меньше. Но сейчас Бензема в прекрасной форме и является альтернативой Морате, игроку с другими характеристиками. Их чередование делает игру «Реала» более непредсказуемой. Вероятно, Зидан был откровенен, когда говорил, что выбирает между ними, исходя лишь из готовности каждого.
Прогресс
В Примере гранды теряют очки довольно редко. Отрыв всего в два балла (+ игра в запасе) может показаться небольшим, но с 2010 года команда, которая лидировала после 30-го тура, неизменно становилась чемпионом. Даже если отрыв составлял одно-два очка (в 2014-м было одно), преследователям не удавалось отыграть их за восемь туров. «Реал» неоднократно лидировал в чемпионате по ходу последних сезонов, но с 2012 года к 30-му туру неизменно оказывался позади «Барселоны».
С начала февраля у «Реала» в 12 матчах во всех турнирах 10 побед, одна ничья, одно поражение.
В позапрошлом году Карло Анчелотти был ближе всего к победе, но стал жертвой проблемы, свойственной ему ещё в «Челси», — нестабильное прохождение дистанции. «Реал» оказался командой, которая может идеально провести только полсезона. Весной пришлось, как обычно, догонять «Барселону» без права на ошибку. Не получилось.
Сейчас, в начале апреля, никакие трофеи ещё не гарантированы, но уже можно говорить о прогрессе, которого добился Зидан. У команды были микроспады осенью и зимой: потери очков случались в достаточно безопасные отрезки. И к важнейшей стадии сезона она впервые за пять лет подходит в качестве лидера, а не догоняющего.
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