«Нам нужно звать адекватных людей!» Конференция РФС объяснила сразу всё

Однако конференция получилась на удивление жаркой. Началось всё с того, что электронная система голосования сломалась на первом же пункте. На опрос отводилось 40 секунд, но почему-то каждая секунда длилась в пять раз дольше обычного. Президент РФС Виталий Мутко не растерялся и пошутил: «У меня так же долго тянулись секунды, когда мы сравняли счёт в матче с бельгийцами».
Много удивительного удалось услышать в этот вечер. Например, из уст министра спорта Колобкова. Он заверил, что все четыре стадиона готовы к КК-2017. Мы уже перечисляли проблемы сочинского «Фишта» в этой статье. На «Крестовском» что-то пошло не так с газоном.
Сергей Прядкин чуть ли не сразу после Колобкова заявил, что две арены из четырёх для КК-2017 отстают от графика. Показания как-то не сошлись. Примерно как и в случае с гендиректором оргкомитета ЧМ-2018 Алексеем Сорокиным, который назвал слухами информацию о проблемах с газоном «Крестовского».
Посмотреть фотографии газона на стадионе «Крестовский» можно в «Инстаграме» и «ВКонтакте».
В какой-то момент на сцене появился главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он отчитался о проделанной работе. Вскоре к нему обратился один из делегатов, по ошибке добавив еврейское отчество: «Станислав Соломонович, почему игроки сборной не поют гимн?». Зал не смог сдержать смех, а в перерыве конференции этот же делегат пришёл к Черчесову извиняться. Главный тренер сборной извинения принял и сказал, что всякое бывает, ничего страшного. Кстати, такая оговорка с отчеством Станиславу Саламовичу не в новинку.
И ещё одна забавная ситуация связана именно с Черчесовым. Он достаточно деликатно подбирал слова и даже объяснил, почему лучше говорить не «проблема», а «рабочие моменты». По мнению Черчесова, «как только мы выдвинем слово «проблема» на первый план, у нас точно возникнут проблемы».
И буквально через мгновение на слайде появилось именно это слово рядом с заброшенной трибуной.
Такое совпадение, будто не обошлось без зловещих сил майонеза и шмеля, колдовавших на стадионе «Урала». Весь этот адский котёл на конференции РФС спас один человек. Зовут его Николай Довгоборский. Он был делегатом от мурманской федерации футбола. Довгоборский объяснил, с чем сталкивается развитие футбола на самом деле. Особенно красиво это звучало на фоне презентуемой стратегии РФС до 2030 года. Потратьте пять минут, чтобы послушать человека, у которого наболело.
Довгоборский покинул сцену под аплодисменты зала. Виталий Мутко признался, что испытал двоякое ощущение после речи мурманского делегата.
Вообще, красноречие Виталия Мутко уже много раз отмечалось. Хочется заметить ещё и многогранность нашего президента РФС. С одной стороны, ему удаётся говорить о том, что мы идём верным путем и развиваемся, а другой — от Мутко на этой же пресс-конференции влетело буквально всем. Так что закончить хотелось бы пламенной речью Мутко. И не про связь Деда Мороза и Вологодской области (да-да, про такое Мутко тоже говорил).
Вот тут про судей, которые приходят с мешком обязательств за спиной, и в результате арбитрами управляет не РФС и даже не сами судьи.
А здесь, пожалуй, самая гениальная фраза дня от президента РФС: «В РФС нужно пригласить нормальных, адекватных людей».
Занавес. Аплодисменты.
>>> Что нужно знать о программе РФС по развитию футбола в России