«Зенит»: газон на новом стадионе, по сути, выращивается заново

Как скоро «Зенит» переедет на новый стадион? Что там с газоном? Почему опять все говорят о проблемах? Темы вокруг новой питерской арены по-прежнему не уходят из новостных топов. Мы решили обсудить их с представителем клуба — заместителем гендиректора «Зенита» по управлению инфраструктурой Владимиром Литвиновым.
— Как прокомментируете информацию о неудовлетворительном состоянии газона на новом стадионе, которая появилась в ряде СМИ?
— Натуральный газон, построенный на стадионе компанией-субподрядчиком («Бамард». — Прим. «Чемпионата»), которую нанимал генподрядчик строительства, не перезимовал, что было вполне ожидаемо. Причём об этом клуб не раз предупреждал представителей города — заказчика строительства. При этом до настоящего времени инженерные системы, которые должны обеспечивать и поддерживать жизнеобеспечение натурального покрытия газона, не сданы и не работают в проектном режиме. По сути, сейчас газон на стадионе выращивается заново, и заявления, что его надо менять и пересеивать, бессмысленны, потому что он уже был засеян заново в начале марта, и, наряду с другими агротехническими мероприятиями, подсев производился неоднократно. Заявления, что лампы искусственной инсоляции использовались неправильно, также безосновательны. Хороший тому пример — стадион «Петровский», где данная система применяется и, зачастую, используется круглосуточно для достижения хорошего результата.
— Как вообще выстроена работа с представителями администрации города, которая отвечает за стадион на Крестовском острове?
— Согласно договоренности с городом, поле и весь комплекс инженерных систем в проектном и работоспособном состоянии должны были быть переданы в эксплуатацию «Зениту» за 60 дней до первого матча, то есть 24 февраля. Однако на сегодняшний день поле стадиона, как совокупность систем, включая сам пирог, конструкции и механизмы, инженерные системы, не является законченным объектом, то есть до сих пор не сдано. Работы по пусконаладке и устранению замечаний компания-подрядчик не завершила. Некоторые системы, в частности полив и подогрев, работают не в проектном режиме. Таким образом, поле на новом стадионе является по сути объектом незавершённого строительства.
Натуральный газон, построенный на стадионе компанией-субподрядчиком, которую нанимал генподрядчик строительства, не перезимовал, что было вполне ожидаемо
«Зенит» неоднократно высказывал замечания по поводу строительства поля: летом и осенью прошлого года, зимой, 24 февраля, когда пирог закатили внутрь стадиона, и уже в марте, месяц спустя после того, как гринкиперы ФК «Зенит» приступили к агротехническим мероприятиям. Здесь важно заметить, что клуб со своей стороны полностью выполнил обязательства по покупке техники, расходных материалов, набору персонала и иным мероприятиям, по которым была договорённость с городом. В свою очередь, город и его подрядчики до сих пор не могут завершить работы по запуску в проектном режиме систем поля. Таким образом, у клуба фактически отсутствует физическая возможность принять и эксплуатировать газон. Но, несмотря на это, в «Зените» есть понимание, что на тестовых матчах и наша команда, и команды гостей не должны испытывать спортивный дискомфорт, связанный с качеством поля. Со своей стороны мы принимаем все необходимые меры.
— Как клуб оценивает состояние газона на арене сейчас?
— На данный момент процесс выращивания натурального покрытия газона полностью контролируется. Не всё идёт гладко, поскольку мы выращиваем газон в уникальных условиях — в металлической коробке, внутри закрытого помещения, где до сих пор не работает в проектном режиме система вентиляции и пока нет возможности открыть крышу. Есть проблемы с циркуляцией воздуха внутри чаши стадиона, с влажностью, другие проблемы, из-за чего рост травы не такой интенсивный, как хотелось бы, тем не менее трава растёт, и это большая заслуга агрономов «Зенита», которые прикладывают колоссальные усилия.
«Зенит» неоднократно высказывал замечания по поводу строительства поля: летом и осенью прошлого года, зимой, 24 февраля, когда пирог закатили внутрь стадиона, и уже в марте, месяц спустя после того, как гринкиперы ФК «Зенит» приступили к агротехническим мероприятиям
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— Городские власти стараются решить проблему готовности арены?
— К сожалению, мы не видим стремления ответственных лиц активно содействовать завершению строительства и устранению разного рода недостатков и недоделок. Периодически наблюдаются попытки передать клубу в эксплуатацию незавершённые помещения, системы и конструкции, при этом ситуация с готовностью систем поля, по нашему мнению, доведена до критической.
К сожалению, мы не видим стремления ответственных лиц активно содействовать завершению строительства и устранению разного рода недостатков и недоделок
— Если говорить о тестовых матчах, «Зенит» по-прежнему готов провести их для города на новом стадионе?
— Ситуация следующая. В рамках своих обязательств перед FIFA город должен организовать проведение тестовых мероприятий на арене в преддверии Кубка конфедераций. В адрес клуба поступило официальное обращение городских властей с просьбой провести матчи чемпионата России на новом стадионе. На это клуб еще 11 ноября 2016 года ответил согласием при условии, что стадион и прилегающая территория со всей инфраструктурой к тестовым матчам будут полностью достроены, введены в эксплуатацию и сам стадион сертифицирован РФС. К сожалению, большинство пунктов из условий, которые тогда поставил «Зенит», до настоящего времени либо не выполнены, либо выполнены частично. Несмотря на это, мы понимаем важность проведения тестовых матчей с точки зрения подготовки к Кубку конфедераций и от взятых на себя обязательств не отказываемся. Сейчас мы делаем всё, чтобы стадион и поле были готовы к тестовым матчам. От состояния газона ведь во многом зависит и спортивный результат.
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