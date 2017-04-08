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РФПЛ, 22-й тур. «Зенит» — «Анжи» — 1:1
Фото: РИА «Новости»
Текст: Кирилл Хаит

Дело не в судье. Как экс-спартаковцы остановили «Зенит»

Прощание с «Петровским», после которого команде захочется сыграть здесь ещё и попрощаться как следует.
8 апреля 2017, суббота. 21:16. Футбол
Перед матчем с «Анжи» Мирча Луческу организовал превентивную атаку на потенциальных врагов: напомнил про фол Ильи Кутепова в матче с «Оренбургом» и предположил, что спорные судейские решения обсуждаются в прессе гораздо активнее, если они идут на пользу «Зениту». Тренер «Анжи» Айк Григорян тоже был настроен по-боевому – на вопрос о кризисе (у команды три поражения в четырёх последних матчах) ответил: «Может, это у вас депрессия? Зачем вы мне такой вопрос задаёте? Кризиса нет. Ни у меня, ни у моей команды».
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
08 апреля 2017, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1 : 1
Анжи
Махачкала
0:1 – Яковлев – 21, 1:1 – Кокорин – 73
Удаления: Ломбертс, 50 – нет

Для «Зенита» этот вечер имеет особенное значение не только из-за погони за «Спартаком». На официальном сайте клуба 6 апреля появилось сообщение, что матч с «Анжи» — последний в этом сезоне на «Петровском». Эта новость на сайте «Чемпионата» собрала больше 200 комментариев, причём большинство – независимо от клубных пристрастий – считали главным одно и то же: не сглазить, чтобы в ближайшем туре «Зенит» наконец можно было поздравить с новосельем. К этим пожеланиям хочется присоединиться.

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Давление на «Зенит»


Евгений Чернов впервые в весенней части чемпионата вышел в стартовом составе. Компанию в защите ему составили Ибрагим Цаллагов – к этому мы уже привыкли – Бранислав Иванович и Николас Ломбертс.
Места не нашлось не только Луишу Нету, но и Доменико Кришито.

Возможно, мысль о последнем матче в привычном доме давила на игроков «Зенита». Или настолько сильное давление оказывали игроки «Анжи». Скорее всего, оба фактора имели место и легли на хозяев двойной тяжестью. Во всяком случае, они не соответствовали уровню своих болельщиков. В первом тайме трибуны «Петровского» показали мастер-класс. После 13 минут молчания в память о жертвах взрывов в метро они зазвучали на полную мощность и не смолкали до конца тайма. Если это прощание, то у болельщиков оно получилось громким.


Под гул трибун «Зенит» терял мяч, бесцельно владел мячом в центре поля и временами позволял «Анжи» задерживаться в позиционных атаках на минуту-другую. После 10 минут интенсивной игры команды нанесли по три удара по воротам (все — мимо) и обменялись угловыми. Невнятный футбол длился минут 20, затем два не чужих «Спартаку» человека – Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев — из ничего создали изящный гол.


Это может прозвучать странно, но когда гости повели, они не стали прижиматься к воротам. В смысле, «Зенит» владел территориальным преимуществом и до того, но «Анжи» явно увлекался позиционной игрой и на своей половине поля чувствовал себя неуютно. Самые перспективные моменты питерцев в тайме возникли именно в контратаках. На 35-й минуте они неплохо разбежались, но последний пас у Жулиано не получился, и мяч до Данни не дошёл.

Удаление


Второй тайм «Зенит» предсказуемо начал суперинтенсивно. Ещё в перерыве Чернов смело сказал: «Мы перевернём игру, всё будет хорошо. Навяжем свою игру, добавим агрессии и забьём». Но уже через три минуты после дурацкой потери Данни Паршивлюк оказался один на один с Ломбертсом, за которым не было никого. Николас пошёл в подкат, не добрался до мяча, попал по ноге – очевидный фол последней надежды, и арбитр Алексей Сухой удалил бельгийца.

Трудно представить, сколько внимания уделят этому эпизоду. Не исключено, что шума будет много. Хочется надеяться, никто не скажет, что это решение сломало игру. Трудно представить менее однозначный и простой для трактовки эпизод.

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Характер


«Зенит» не обратил внимания на удаление и продолжил гнуть свою линию. Но ведь и до удаления не получалось. Владение мячом не изменилось – те же 60%, точность паса не изменилась – те же 78% точности. «Анжи» выглядел лучше. Гости достаточно уверенно контролировали игру, не допуская моментов у своих ворот. Только к 60-й минуте «Зенит» впервые в тайме нанёс удар по воротам – дальнюю попытку Дзюбы заблокировали. Против энергичной и жёсткой защиты гостей нужны были нестандартные решения.
Они нашлись. Чернов, который в перерыве обещал перевернуть игру, разобрался в штрафной из из-под защитника отдал тонкий пас на Александра Кокорина. Тот грудью обработал мяч, убрав двоих защитников, вторым касанием пробросил себе мяч на линию вратарской, третьим – пробил мимо Юрченко.


После гола «Зенит» продолжил давить. На 80-й минуте Дзюба убежал от свежего Хубулова и заработал опасный штрафной, с которого Эрнани не переиграл Юрченко. В то время как тренер гостей выпускал очередного спартаковца, Александра Прудникова, Мирча Луческу убрал Хави Гарсию и выпустил Нету. «Зенит» явно хорошо готов функционально и даже вдесятером держал центр поля не хуже, чем в полном составе. Но что с качеством игры? Команда, забившая больше всех в РФПЛ, за весь матч нанесла всего два (!) удара в створ. На последней добавленной минуте всё могло закончиться совсем грустно, но после удара Прудникова спас Андрей Лунёв. Зрители на «Петровском» явно рассчитывали на другое прощание.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи ФК Зенит Александр Кокорин Мирча Луческу Николас Ломбертс
Новости. Футбол
8 апреля 2017, суббота
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