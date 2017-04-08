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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Зинедин Зидан
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

Как получается ничья в дерби: Зидан выиграл, АТМД не проиграл

Одно из самых прагматичных за последнее время мадридских дерби закончилось победой «Реала» по игре, но победой «Атлетико» по результату.
8 апреля 2017, суббота. 21:35. Футбол
1. Принято считать, что Зинедин Зидан пока не слишком крутой тренер (вернее, игроки у него более крутого уровня, чем его тренерская мысль). Так это или нет, но оба дерби в этом сезоне у Диего Симеоне он выиграл. В первом матче француз не дал сопернику прессинговать: «Реал» использовал быстрые длинные передачи и не задерживал мяч в центре поля. Это не давало хозяевам последнего дерби на старом «Кальдероне» быстро перегруппироваться из обороны в атаку, одного из главных преимуществ АТМД был лишен.
Испания - Примера. 31-й тур
08 апреля 2017, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 – Пепе – 52, 1:1 – Гризманн – 85

В домашнем дерби Зидан предпочел действовать агрессивнее. Еще одно преимущество «Атлетико» — игра в другой переходной фазе, из обороны в атаку, и тренер Мадрида попытался этой сильной черты соперника лишить. Получилось отлично: уже в первые 15 минут «Атлетико» дважды ошибался в очень простых передачах из центра на фланг, так как времени на принятие решения и исполнение хозяева не давали.
Провалами в центре пользовались Кроос и Модрич — хорват вообще за первую половину пробил чуть ли не больше, чем за весь предыдущий сезон. «Реал» успевал и накрывать, и давить на центр — обычно навесы против АТМД не слишком эффективны, но при высоком и успешном прессинге Годин не успевал перестроиться под мяч, а Савичу пришлось играть практически либеро. В одном из эпизодов балканский защитник заслужил медаль за отвагу, когда вынес из пустых ворот мяч после удара Криштиану. Головой. Если «Барселона» сумеет догнать и перегнать «Реал», Савичу в столице Каталонии должны как минимум проставиться.

2. Тот факт, что «Реал» забил всего один, да еще и после стандарта, — почти целиком заслуга Яна Облака (ну, и Савича). Это не должно пугать: игра АТМД отводит большую роль самоотверженным действиям защитников и героической работе вратаря. Более того, для Симеоне, возможно, главным позитивным сигналом дерби должна стать именно игра Облака: перед главными матчами в Лиге чемпионов словенец, долгое время отсутствовавший из-за травмы, показал, что он в полном порядке.
Тот факт, что «Реал» забил всего один, да еще и после стандарта, — почти целиком заслуга Яна Облака (ну, и Савича).

Есть для «Атлетико» и два других позитивных момента во в целом тактически проигранном дерби. Первый: любой стандарт «матрасников» становился угрозой для ворот Кейлора Наваса. Это был олдскульный «Атлетико» первых сезонов Симеоне — минимум моментов с игры (по факту до гола у гостей дерби прошла всего одна атака, которую загубил офсайд у Гризманна, и случилась она после единственной ошибки «Реала» в прессинге), максимум концентрации при мертвом мяче. Первый штрафной принес подрезку в дальний угол, первый угловой едва не закончился ударом Гризманна в упор. Учитывая проблемы АТМД с игрой в этом сезоне, стандарты в конце сезона обязаны добавить команде опасности.

Второй момент — это реализация моментов. Команде высокого уровня необходимо реализовывать один из трех голевых шансов, а «Атлетико» зависим от этой реализации максимально. Да, ответный гол Гризманна получился после травмы Пепе и коллективной ошибки неидеальной обороны «Реала», но это мало интересует кровопийцу Симеоне. Зидан оба дерби построил на нейтрализации сильных сторон АТМД, а Симеоне как обычно воспользовался слабостями соперника. Если соперник дает выйти один на один, «Атлетико» этот выход реализует.


3. В целом необходимо сказать, что дерби получилось скорее красивым, чем жарким, и здесь есть вопросы к составителям календаря. Поставить матч двух финалистов Лиги чемпионов прямо перед четвертьфиналами Лиги чемпионов — это было как минимум сомнительное решение. В итоге всего 24 фола (в первом дерби — 35) и всего пять желтых карточек, две из которых случились на последней минуте. Дани Карвахаль умышленно обнулял желтые карточки перед «класико», а подававший следом штрафной Коке думал слишком долго, и арбитр решил, что это задержка времени — в итоге полузащитник тоже пропустит следующий тур.
Поставить матч двух финалистов Лиги чемпионов прямо перед четвертьфиналами Лиги чемпионов — это было как минимум сомнительное решение.

С точки зрения уровня игры дерби удалось, но эмоций был явный недостаток. Именно привычной для таких матчей ярости «Реалу» не хватило, чтобы дожить до победы — в последние 15 минут хозяева постарались сыграть прагматичнее. В итоге Зидан выиграл свое противостояние у Симеоне, но «Атлетико» сумел вцепиться в результат (кто бы мог подумать!). Так и получаются ничейные результаты в дерби.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетико Мадрид ФК Реал Мадрид Диего Симеоне Зинедин Зидан
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