«Главному тренеру и без нас хорошо». Что говорили в Питере

Паршивлюк: «Что касается моих эмоций во время замены, то меня просто неправильно поняли. Показывал, что свело ногу, не нужно было делать замену»

Цаллагов: «Слишком часто использовали длинные передачи. Было очень много неточностей»

«Зенит» сыграл вничью дома с «Анжи», а значит, подарил шанс «Спартаку» увеличить преимущество перед очной встречей. Игроки петербургской команды попрощались с «Петровским» не так, как заслуживает легендарный стадион, на котором сине-бело-голубые одержали множество ярких побед. В микст-зоне в такие дни каждое интервью зенитовца – золото.Одними из первых «Петровский» покинули защитники полузащитник. Журналисты сказали кандидатам в сборную России, что пора бы им возвращаться на поле. «Главному тренеру и без нас хорошо», – грустно ответил Шатов, заставив вспомнить интервью своего агента, утверждавшего, чтопредвзят по отношению к игроку.Удалённый в начале второго тайма защитникчто-то недовольно рассказывал на ходу. Приветливый вообще-то бельгиец на сей раз даже не отреагировал на просьбу о комментарии. Нападающий Артём Дзюба двигался к выходу с поднятым капюшоном и был мрачнее тучи. Дзюба сегодня не забил.Хорошо, не получил жёлтую карточку за удар после свистка, которая означала бы дисквалификацию на принципиальный матч с красно-белыми. Артём поговорил только с бывшим массажистом «Зенита» и сборной России. «На «Спартаке» оторвётесь!» – попытался подбодрить центрфорварда Колесников. Вот толькоявно было не до шуток. Оригинальнее всех отказался от интервью игрок… «Анжи»: полузащитник молча указал пальцем в небо. Возможно, имел в виду, что счёт на табло говорит сам за себя. Но, скорее всего, Кацаев спешил занять место в автобусе «Анжи», ведь гости торопились в аэропорт. По этой причине не удалось побеседовать с Давидом Юрченко, Александром Прудниковым и Тома Фибелем, который обратился к корреспонденту «Чемпионата» «май френд» и извинился, широко улыбаясь.Защитник «Зенита»согласился поделиться мнением. С его точки зрения, причиной неудачи стал высокий брак.— Честно говоря, в первом тайме игра у нас не сложилась, – признался Цаллагов. — Слишком часто использовали длинные передачи. Было очень много неточностей. Во второй половине вроде собрались, но нелепая оплошность немного сбила нас с толку. Тем не менее мы не опустили руки и продолжали атаковать. К сожалению, не сумели додавить соперника.Ключевой момент – удаление? Думаю, ключевые моменты были на протяжении всего матча. Нельзя было столько терять мяч. Из таких эпизодов и складывалась игра, а соответственно, и результат.Объяснил лизамену? Думаю, тренер и не должен объяснять. Он всё-таки главный.К сожалению, нам остаётся надеться, что «Спартак» будет терять очки, проиграет в Уфе. Но нельзя рассчитывать только на чьи-то ошибки. Нужно и самим играть.Защитник, который неожиданно вышел в стартовом составе на левом краю обороны, выразил разочарование тем фактом, что фланговые передачи на Дзюбу получались плохо.— Сегодня мы должны были побеждать, завоёвывать очень нужные три очка, – напомнил Чернов. – После удаления Ломбертса стали играть ещё и за него. Где-то «Зениту» не хватило агрессии в атаке, передачи с фланга не доходили до Дзюбы. Если бы доходили, думаю, он забил бы парочку. Честно говоря, я не задумывался о том, что мы проводили последний матч на «Петровском». Почему играю за «Зенит-2»? Таково решение тренерского штаба.Футболисты «Анжи» были спокойными. Чувствовалось, что они тоже надеялись на большее, когда хозяева остались вдесятером. Моменты у махачкалинцев в концовке были, да подвела реализация. С особой мотивацией сыграли против «Зенита» экс-спартаковцы. Казалось, они сражаются на «Петровском» сразу за две команды – «Анжи» и «Спартак».Защитник Паршивлюк, который выдал голевую передачу и заработал красную карточку для Ломбертса, объяснил, почему конфликтовал после замены с главным тренером— Учитывая концовку и удаление у соперника, мы могли взять три очка, – сказал Паршивлюк. – Однако и одно очко сильно поможет нам в конце чемпионата. Что касается моих эмоций во время замены, то меня просто неправильно поняли. Показывал, что свело ногу, не нужно было делать замену. Это эмоции футболиста. Моя связка с Яковлевым? Главное, мы забили. Повторюсь, нам важно заработанное очко.Какие чувства испытывал во время минуты молчания? Случившееся – страшное горе для всего города, и мы должны были отдать дань уважения погибшим. Это была правильная акция.Полузащитник Яковлев забил классный гол ударом в касание и стал первым, кто пробил в «Зените» нового голкипера —. Павел находился в приподнятом настроении, спешка в аэропорт не помешала ему дать комментарий по игре.— Мы упустили возможность взять три очка, пусть даже соперник больше времени владел мячом, – подчеркнул Яковлев. – Имели моменты в конце, поэтому сейчас у меня смешанные чувства. Знаете, всегда принципиально забить, потому что хочется всегда играть, хочется выигрывать. Забить «Зениту», конечно, дорогого стоит. На «Зенит» не нужно настраиваться — это топ-соперник, что хозяева показали и сегодня.«Анжи» превратился в неудобного соперника для петербуржцев? Мы стараемся играть в свой футбол. Нам тоже нужно набирать очки, решать свои задачи.Посмотрим, станет ли «Спартак» чемпионом. Всё ещё может быть, учитывая их календарь.