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Обзор главных событий дня в футболе
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

«Всё пошло так! Помогли „Спартаку“». Григорян тормознул «Зенит»

«Зенит» не обыграл «Анжи», Черчесов рассказал о планах сборной России, а Вагнер подмял под себя Турцию — в обзоре дня.
9 апреля 2017, воскресенье. 00:02. Футбол

«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Анжи»


«Зенит» и «Анжи» сыграли вничью в матче 22-го тура РФПЛ — 1:1. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и стала последней игрой «Зенита» на стадионе «Петровский».
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
08 апреля 2017, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1 : 1
Анжи
Махачкала
0:1 – Яковлев – 21, 1:1 – Кокорин – 73
Удаления: Ломбертс, 50 – нет

«Зенит» (43 очка) занимает второе место в РФПЛ и отстаёт от «Спартака» на 5 баллов, сыграв на матч больше. «Анжи» (24) — 11-й.

Григорян: «Анжи» помог «Спартаку», всё нормально


Главного тренера «Анжи» Александра Григоряна после ничьей с «Зенитом» (1:1) в гостевом матче 22-го тура РФПЛ во время интервью для телеканала «Наш футбол» спросили, что у его команды пошло не так, намекая на то, что махачкалинцы пропустили гол, играя в большинстве.

«Что пошло не так? Всё пошло так! Помогли „Спартаку“. Всё нормально. Несмотря на то что в конце мы в большинстве не реализовали три стопроцентных голевых момента, думаю, ничья в целом закономерна. Я доволен качеством нашей игры большую часть игрового времени. Пожалуй, только с середины второго тайма мы потеряли в качестве игры. А что касается умения комбинировать, то в каких-то компонентах мы выглядели даже сильнее „Зенита“», — сказал Григорян.

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Амкаром»


В матче 22-го тура РФПЛ «Крылья Советов» принимали «Амкар». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 2:2.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
08 апреля 2017, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2 : 2
Амкар
Пермь
0:1 – Гол – 8, 1:1 – Бруно – 16, 1:2 – Занев – 30 (пен), 2:2 – Корниленко – 32
Удаления: Зинков, 90+1 – нет

«Крылья Советов» (17 очков) располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (32) находится на шестом месте.

К КК сборная России будет готовиться 23 дня, к ЧМ – 26



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, выступая на конференции РФС, сообщил, что у национальной команды будет 23 дня для подготовки к Кубку конфедераций и 26 дней для подготовки к чемпионату мира — 2018.

«Подготовка к Кубку конфедераций свёрстана. Слуцкий оставил свои записи, мы это проанализировали, сделали выводы. У нас для подготовки будет 23 дня, для чемпионата мира — 26 дней. Всё идёт в рабочем порядке», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.

В Казани верят в Хави Гарсию


Президент «Рубина» и мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера команды Хави Грасию, несмотря на низкие результаты.

«И Грасия сильно переживает, и мы хотим лучшего. Но мы продолжаем с ним работать, у нас нет сомнений, что мы закончим сезон с этим тренером. А так, у нас подписан контракт на четыре года, и сам проект, о чём говорили ранее, у нас именно на четыре года. Мы дали полный карт-бланш тренеру. В руководстве клуба такие разговоры о прекращении сотрудничества вообще не идут.

Да, мы не отошли от поражения в полуфинале Кубка, но сейчас продолжается чемпионат России. Надо находить свою картинку. Радует, что прибавляют молодые», — цитирует Метшина «Р-Спорт».

«Бавария» разгромила «Боруссию»


«Бавария» одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:1.
Германия - Бундеслига. 28-й тур
08 апреля 2017, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 – Рибери – 4, 2:0 – Левандовски – 10, 2:1 – Геррейро – 20, 3:1 – Роббен – 49, 4:1 – Левандовски – 68 (пен)

«Бавария» набрала 68 очков и уверенно занимает первое место в таблице Бундеслиги, «Боруссия» (50) — четвёртая.

Вагнер Лав возглавил гонку бомбардиров чемпионата Турции


«Аланьяспор» победил «Газиантепспор» в матче 27-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Газиантепе на стадионе «Газиантеп Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Турция - Суперлига. 27-й тур
08 апреля 2017, суббота. 16:00 МСК
Газиантепспор
Газиантеп
2 : 3
Аланьяспор
Аланья
0:1 – Лав – 22, 0:2 – Фернандес – 68, 0:3 – Кандеяш – 71, 1:3 – Педрозо – 87, 2:3 – Гилас – 90+2 (пен)

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав открыл счёт в матче. Благодаря этому мячу 32-летний игрок «Аланьяспора» возглавил гонку бомбардиров чемпионата Турции, бразилец забил 16 голов (пять — с пенальти) в 24 матчах. Столько же мячей на счету Дженка Тосуна из «Бешикташа», но тот провёл 26 игр и забил с пенальти шесть раз.

Видео гола Вагнера Лава можно посмотреть на сайте beIN SPORTS.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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