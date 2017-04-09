«Всё пошло так! Помогли „Спартаку“». Григорян тормознул «Зенит»

«Зенит» и «Анжи» сыграли вничью в матче 22-го тура РФПЛ — 1:1. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и стала последней игрой «Зенита» на стадионе «Петровский».«Зенит» (43 очка) занимает второе место в РФПЛ и отстаёт от «Спартака» на 5 баллов, сыграв на матч больше. «Анжи» (24) — 11-й.Главного тренера «Анжи»после ничьей с «Зенитом» (1:1) в гостевом матче 22-го тура РФПЛ во время интервью для телеканала «Наш футбол» спросили, что у его команды пошло не так, намекая на то, что махачкалинцы пропустили гол, играя в большинстве.«Что пошло не так? Всё пошло так! Помогли „Спартаку“. Всё нормально. Несмотря на то что в конце мы в большинстве не реализовали три стопроцентных голевых момента, думаю, ничья в целом закономерна. Я доволен качеством нашей игры большую часть игрового времени. Пожалуй, только с середины второго тайма мы потеряли в качестве игры. А что касается умения комбинировать, то в каких-то компонентах мы выглядели даже сильнее „Зенита“», — сказал Григорян.В матче 22-го тура РФПЛ «Крылья Советов» принимали «Амкар». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 2:2.«Крылья Советов» (17 очков) располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (32) находится на шестом месте.Главный тренер сборной России, выступая на конференции РФС, сообщил, что у национальной команды будет 23 дня для подготовки к Кубку конфедераций и 26 дней для подготовки к чемпионату мира — 2018.«Подготовка к Кубку конфедераций свёрстана. Слуцкий оставил свои записи, мы это проанализировали, сделали выводы. У нас для подготовки будет 23 дня, для чемпионата мира — 26 дней. Всё идёт в рабочем порядке», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.Президент «Рубина» и мэр Казанизаявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера команды, несмотря на низкие результаты.«И Грасия сильно переживает, и мы хотим лучшего. Но мы продолжаем с ним работать, у нас нет сомнений, что мы закончим сезон с этим тренером. А так, у нас подписан контракт на четыре года, и сам проект, о чём говорили ранее, у нас именно на четыре года. Мы дали полный карт-бланш тренеру. В руководстве клуба такие разговоры о прекращении сотрудничества вообще не идут.Да, мы не отошли от поражения в полуфинале Кубка, но сейчас продолжается чемпионат России. Надо находить свою картинку. Радует, что прибавляют молодые», — цитирует Метшина «Р-Спорт».«Бавария» одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:1.«Бавария» набрала 68 очков и уверенно занимает первое место в таблице Бундеслиги, «Боруссия» (50) — четвёртая.«Аланьяспор» победил «Газиантепспор» в матче 27-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Газиантепе на стадионе «Газиантеп Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.Экс-нападающий ЦСКАоткрыл счёт в матче. Благодаря этому мячу 32-летний игрок «Аланьяспора» возглавил гонку бомбардиров чемпионата Турции, бразилец забил 16 голов (пять — с пенальти) в 24 матчах. Столько же мячей на счету Дженка Тосуна из «Бешикташа», но тот провёл 26 игр и забил с пенальти шесть раз.Видео гола Вагнера Лава можно посмотреть на