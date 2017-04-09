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175 лет назад 2016
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Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Евгений Кустов

5 причин болеть в чемпионской гонке за «Спартак»

Если вы вдруг ещё не решили, кто вам больше мил в российской битве за золото, объясняем, что даст российскому футболу победа «Спартака».
9 апреля 2017, воскресенье. 10:30. Футбол
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Спор о «настоящих спартаковцах»


Практически всё время после ухода из команды Олега Романцева спартаковские болельщики спорят друг с другом о том, что первично – результат или игра. Мол, насколько по-спартаковски будет прийти к титулу при не слишком зрелищной игре, когда во главу угла не будут поставлены стеночки и забегания. Чем дальше оказывается 2001 год, тем слабее голоса сторонников теории о том, что вернуть «Спартак» наверх может только родной воспитанник, причём строго при фирменной барселонской игре.

И всё же традиционалистов ещё достаточно, чтобы, например, продавить приход в команду тренера, чей клуб только что вылетел в ФНЛ. В такой ситуации долгожданное чемпионство помогло бы наконец-то разрешить этот конфликт: болельщики получили бы доказательство, что добиваться успехов можно, выбирая просто хорошего тренера, а не с патриотичной записью в трудовой книжке. Было бы доказано, что не нужен никакой «особый путь», поворот на который соблазнителен, но уже не раз доказывал, что не является гарантией успеха.
Болельщики получили бы доказательство, что добиваться успехов можно, выбирая просто хорошего тренера, а не с патриотичной записью в трудовой книжке.

Как бы вы ни относились к «Спартаку», должны согласиться, что сильные красно-белые – это хорошо для чемпионата в целом и для набора еврокубковых очков. А потому долгожданное избавление от навязанных и во многом вредных теорий истинного любителя футбола не может не порадовать.

Свежий чемпион


В 2010 году чемпионом России стал «Зенит», в 2012-м (переходный сезон) – он же, потом два года подряд побеждал ЦСКА, затем клубы обменялись победами. Итого за шесть последних сезонов в РФПЛ было всего два чемпиона, плюс в четырёх случаях второе место доставалось тоже питерцам или «армейцам». Согласитесь, чувствуется какой-то застой. И недаром в прошлом сезоне всем было так интересно наблюдать за «Ростовом», который до самого последнего тура грозил отобрать у ЦСКА чемпионство.

Нашему чемпионату не хватает свежести, разнообразия. Когда вопрос о титуле вновь сводится к рассуждениям о шансах всего двух команд, вряд ли это вызовет огромный ажиотаж – особенно у тех, кто интересуется футболом постольку-поскольку.
Не «тру-фанатов», а заглядывающих в турнирную таблицу наскоками, когда случайно узнали, что в РФПЛ случилось что-нибудь интересное. Вот таким «интересным» год назад стал «Ростов», а сейчас — «Спартак». Это свежая струя, и её появление нужно только приветствовать.

Спасение РФПЛ


Всё больше команд чемпионата России получают в своё распоряжение современные стадионы, но всё равно посещаемость матчей растёт если не черепашьими темпами, то близко к этому. Даже комфорт на стадионах не может привлечь на трибуны болельщиков, которые предпочитают или просмотр матча по телевизору, или вообще неспортивные развлечения.

Что может изменить эту ситуацию? Очевидно, более привлекательная афиша. И тут успехи «Спартака» – это отличные новости абсолютно для всех провинциальных клубов, которые пока никак не могут избавиться от тотальной зависимости от государственного финансирования. При этом местные руководители регулярно говорят про социальную значимость существования своих коман, притом что трибуны почему-то далеко не ломятся от болельщиков.
Игра «Спартака» в ближайшей Лиге чемпионов – благо для команды Черчесова, а значит все болельщики сборной России должны быть рады такому исходу.

Большая посещаемость домашних встреч способна хоть как-то пополнить клубную казну, а чем сильнее и успешнее «Спартак», тем больше он завлекает болельщиков на трибуны. Не забывайте, что победы красно-белых подталкивают и его поклонников (не обязательно из Москвы) к более массовым выездам и, опять же, работают на рост посещаемости игр. Так что продолжение успехов команды Карреры – это отличные новости, по сути, для всех клубов, кроме прямых конкурентов москвичей.

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С мыслями о сборной


По мере того как «армейские» «сборники» постепенно стареют, а зенитовские или теряют место в основе клуба, или регулярно пропускают товарищеские матчи из-за травм, «Спартак» становится пусть не базовой командой сборной, но определённо далеко не рядовой. Кутепов, Комбаров, Глушаков, Зобнин и Самедов, если не произойдёт чего-то эдакого, наверняка получат немало игрового времени на ЧМ-2018, и в такой ситуации для сборной будет крайне полезно, если спартаковцы наработают дополнительный опыт – и победный (в чемпионате), и матчей на действительно высоком уровне (как минимум шесть встреч в Лиге чемпионов).

Можно сколько угодно (и абсолютно по делу) зубоскалить по поводу «достижений» спартаковцев в еврокубках последних лет, но с базовой мыслью поспорить трудно: игра «Спартака» в ближайшей Лиге чемпионов – благо для команды Черчесова, а значит все болельщики сборной России должны быть рады такому исходу. Пусть даже в глубине души.

Выкинем старую пластинку


Сейчас в нашем футболе есть несколько избитых тем, шутки на которые неисчерпаемы и нескончаемы, но с каждым годом всё больше приедаются. Вы их прекрасно знаете: лигочемпионская серия Акинфеева, вечная стройка нового стадиона в Санкт-Петербурге и, естественно, «Спартак» без трофеев. Когда-то свежие и забавные темы отжили своё и уже не вызывают былого огонька – вы не скажете ничего нового, когда ЦСКА в 40-й раз не убережёт Акинфеева от гола, а «Спартак» 13-й год кряду ничего не выиграет. Самое время сменить пластинку!
Российский футбол заслуживает чего-то более актуального, а организаторам «Копа дель соль» пора перестать икать после каждой неудачи красно-белых.

Будет весьма символично, если в один год мы лишимся сразу двух отечественных футбольных мемов, простившись с «нольтрофеичем» и долгостроем на Крестовском острове. А учитывая свежую ничью «Зенита» и уверенный старт работы Гончаренко в ЦСКА, не удивимся, если осенью уйдёт в прошлое и серия Акинфеева. Российский футбол заслуживает чего-то более актуального, а организаторам «Копа дель соль» пора перестать икать после каждой неудачи красно-белых.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак
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