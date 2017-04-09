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175 лет назад 2016
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Артём Дзюба
Фото: fc-zenit.ru
Текст: Константин Лесик

В Дзюбу вселился Харт. Футболисты в соцсетях

Дзюба стал вратарём, у сына Реброва закончилось детство, Балотелли начудил в аэропорту. Самое интересное из социальных сетей.
9 апреля 2017, воскресенье. 13:00. Футбол
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на неделе попробовал себя на новой позиции. Форвард на тренировке встал в ворота и отразил опасный удар. Видео эпизода футболист добавил в «Инстаграм».

«То чувство, когда в тебя вселился Джо Харт», — написал Дзюба.

Сыну голкипера «Спартака» Артёма Реброва Платону исполнилось семь лет. В честь этого футболист выложил в «Инстаграм» совместную фотографию с ребёнком в хоккейной амуниции.

«Детство закончилось, семь лет стукнуло парнишке! С днём рождения, наш чемпион», — написал вратарь красно-белых.

День рождения на неделе отмечал и защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов. Футболист написал о своём юбилее в социальной сети, отметив, что теперь он вступил в символический клуб.

«Теперь я в клубе «кому за 30...» — подписал фотографию игрок жёлто-синих.

На этой неделе игроков из чемпионата России поздравляли не только с днём рождения. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев записал видеообращение к «Уралу» в честь выхода команды в финал Кубка России. В полуфинале клуб из Екатеринбурга на своём поле обыграл «Рубин» со счётом 2:1.

«Ребята, поздравляю вас с победой! Вы сегодня совершили настоящий спортивный подвиг. Желаю вам победы и всего наилучшего. Спасибо всей футбольной дружине. За вас болел весь Урал. С победой!» — сказал Куйвашев в ролике, который он опубликовал в «Инстаграме».

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди построил на территории своего дома футбольное поле стоимостью £ 25 000. Об этом сообщило издание The Sun.

Как использует форвард спортивную площадку, можно увидеть в «инстаграме» его жены Ребекки Николсон. Супруга Варди выложила видео, на котором её муж играет с дочерью.

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли оригинальным образом прошёл через металлоискатель в аэропорту Лилля.

После небольшого разбега итальянский футболист проехал преграду на коленях. Видео своей проделки форвард загрузил в «Инстаграм».

«Манчестер Сити» на неделе встречался с «Челси» в чемпионате Англии. Местным болельщикам форма «горожан» показалась забавной. В социальных сетях игровой комплект дружины Хосепа Гвардиолы сравнили с известным моющим средством.

«Барселона» в своём последнем матче в рамках чемпионата Испании неожиданно уступила «Малаге» на выезде. В Интернете высмеяли неудачную игру каталонцев. По мнению некоторых пользователей соцсетей, визит сине-гранатовых в Малагу выглядел вот так:

Кто-то даже предложил возвести статую в честь нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. В основу будущего памятника должна лечь главная эмоция аргентинского форварда по окончании его последнего матча.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Артём Дзюба Артём Ребров Марио Балотелли Фото
Новости. Футбол
9 апреля 2017, воскресенье
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