5 причин болеть в чемпионской гонке за ЦСКА

Команда с характером

Новый рекорд

Денег нет, победы есть

Успехи в ЛЧ

Интересы сборной

На момент написания текста «армейцы» отстают от «Спартака» на шесть очков. Кажется, что это много. На самом деле, если лидеры чемпионата проиграют всего две игры ближайшем преследователям, ЦСКА и «Зениту», от этого запаса не останется ничего.А теперь давайте вспомним сезон-2013/14. После 20-го тура ЦСКА отставал от «Локо» на 9 очков, находясь на пятом месте. Оставшиеся 10 матчей «армейцы» выиграли и неожиданно для всех стали чемпионами России, показав свой лучший футбол именно весной.Вернёмся к этому сезону. После 20-го тура ЦСКА отставал от «Спартака» на 8 очков.С этого момента «армейцы» оба матча выиграли, конкуренты потеряли по два очка. Ничего не напоминает?Все футбольные болельщики очень любят драматические сюжеты и команды с характером. Чемпионство «Лестера», победа «Атлетико» в Лиге чемпионов, достижения «Ростова» — мы любим мужиков в футболе. Победа «армейцев» из той же категории.За всю историю РФПЛ ни одна команда не выигрывала золото после смены тренера по ходу сезона. Еслисможет сделать это, он впишет своё имя в историю чемпионата России.Несмотря на то что Гончаренко работал в ЦСКА и при, после зимней смены тренера в команде изменилось очень многое. Один из «армейских» лидероврассказывал «Чемпионату», что в тактическом видении футбола эти тренеры абсолютно разные. При белорусе ЦСКА изменил схему, нашёл новых форвардов и полностью поменял игру в защите, пропустив всего один гол после зимы. Если после кардинальной смены тактического рисунка «армейские» футболисты смогут завоевать золото, Виктору Гончаренко, самому молодому тренеру Премьер-Лиги, обязаны посвятить очередное граффити на «ВЭБ-Арене».У «армейцев» уже четвёртый год нет денег на трансферы — из-за финансового кризиса в мире, из-за строительства нового стадиона, из-за отсутствия мощных государственных спонсоров. Пока «Зенит» тратит € 21 млн, а «Спартак» приглашает Луиса Адриано на космическую зарплату, руководство ЦСКА ищет скрытое усиление в арендованных и бесплатных футболистах.Тем не менее за последние четыре года «армейцы» завоевали шесть трофеев. ЦСКА — редкий пример грамотного менеджмента в нашем футболе.Леонид Слуцкий выводил «армейцев» из группы Лиги чемпионов дважды — в 2009 и 2011 годах. Затем была Лига Европы и космические группы в ЛЧ с «МанСити», «Ромой», «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Монако», в которых ЦСКА занимал четвёртые места.У Виктора Гончаренко другой опыт против европейских топ-клубов. В 2008-м тренер БАТЭ стал самым молодым тренером в истории ЛЧ, дважды сыграв вничью с «Ювентусом» и один раз с «Зенитом». Но Европа запомнила главный клуб Белоруссии по 2012 году. Тогда Гончаренко обыграл в гостях «Лилль», а в Минске — «Баварию» с одинаковым счётом 3:1, а в итоге занял третье место в «группе смерти» и попал в 1/16 Лиги Европы.При всём уважении к БАТЭ, уровень «армейского» клуба всё-таки выше. Если ЦСКА выиграет чемпионство и попадёт в первую корзину при жеребьёвке группового этапа, у Гончаренко будут все шансы хотя бы повторить лучший результат в истории российского футбола и вывести «армейцев» в четвертьфинал.После первых матчей сборной перед Кубком конфедераций принято говорить, что «Спартак» — базовый клуб сборной. Развенчать этот миф можно легко. Во-первых, самутверждает, что этот состав сборной не окончательный. Во-вторых, спартаковцев в последнем созыве всего на одного больше, чем «армейцев». В-третьих, сборную ещё не окончательно покинули лидеры обороны ЦСКА —и братьяИменно третий пункт самый важный. После очередного удачного для «армейцев» сезона столь необходимые сборной защитники могут решить вернуться в национальную команду хотя бы на Кубок конфедераций. Если оборонительная тройка Березуцкий — Игнашевич — Васин сыграется на самом высоком уровне в Лиге чемпионов, мы получим готовый фундамент перед, возможно, самым важным годом в истории российского футбола.