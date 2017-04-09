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«Уфа» – «Спартак»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

Плюс восемь перед «Зенитом». Главные итоги матча «Спартака» в Уфе

Массимо Каррера за неделю до матча с «Зенитом» провёл новый тактический эксперимент и улучшил турнирную погоду – от второго места +8.
9 апреля 2017, воскресенье. 16:12. Футбол

Тактический поиск


«Уфа» – страшный сон красно-белых со времён выхода в Премьер-Лигу: башкиры трижды побеждали «Спартак», а проигрывали лишь в первом очном противостоянии. Тогда тренировал Мурат Якин, Павел Яковлев пытался помочь «Спартаку» как игрок «Спартака», а не «Анжи», а забивал Артём Дзюба. Последняя победа «Уфы» в сентябре 2016-го казалась многим фартовой, но отчасти была тренерской: команда Виктора Гончаренко здорово расставила ловушки своей схемы 5-3-2, давала «Спартаку» бить только издали и после навесов, а на контратаках ловила практически образцово.

Наш обозреватель Дмитрий Егоров отмечал, что аналитик «Спартака» Роман Пилипчук предлагал Массимо Каррере сыграть в три центральных защитника против «Уфы» уже в первом круге – тогда «Спартак» получил бы численное преимущество в обороне (3 против 2) и добавил бы лишнего игрока в атаку (2v3). В Уфе красно-белые пошли на смену тактики, причём схема «Спартака» напоминала скорее 3-4-3, чем 3-5-2, которую Каррера тестировал пару недель назад в Белграде. Важную роль в ней играл Квинси Промес – без мяча он уходил направо, а при атаках красно-белых смещался чуть глубже двух нападающих, занимаясь поиском пространства между линиями. Одним из центральных защитников стал Георгий Джикия, которому привычно играть именно в тройке, а правым латералем вышел Роман Зобнин (где он только не играл!).
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
09 апреля 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 – Глушаков – 38, 0:2 – Промес – 56 (пен), 1:2 – Обляков – 85, 1:3 – Мельгарехо – 90+1

Ход игры


Хватило трёх минут, чтобы «Уфа» и «Спартак» создали по одному мощному моменту. Для уфимцев ситуацию организовал Ондржей Ванек – перехватил пас на Глушакова, ушёл в свободную зону, пробил и чуть не использовал неприятнейший рикошет от Кутепова. Для «Спартака» – Квинси Промес: свидание с Беленовым голландцу организовали Зе Луиш (пасом вразрез) и Павел Аликин (потерял равновесие и открыл свою зону), но Беленов ногой потащил удар Квинси.

За первый тайм Беленова хорошо размяли – «Спартак» 13 раз пробил по его воротам за 45 минут. Другое дело, что из 13 ударов 9 были нанесены издали, а на голевые моменты тянули всего два. Особенность игры «Спартака» Карреры – активное использование дальних ударов: столько же — 6,7 — издали за матч, наносит только «Краснодар». Издали пристреливались и центральный защитник Джикия, поднимавшийся чуть выше при развитии атак «Спартака», и Зобнин, и Глушаков. В лучшем случае, если красно-белые били опасно, Беленов кулаками поднимал мяч в воздух – не стремился брать мяч в руки.

При этом свой гол «Спартак» забил с идеальной точки – если верить xG, с точки, откуда бил Денис Глушаков, практически нереально промазать. Луис Адриано оторвался от защитника на левом краю штрафной, прострелил в центр, а безупречный Беленов не смог прервать передачу – только продлил её и дал мячу дойти до ног Глушакова.


Во втором тайме, только без вмешательства игроков «Уфы», красно-белые создали ещё один такой момент. Попов, вышедший на замену вместо травмированного Луиса Адриано (потянул заднюю поверхность бедра), покатил мяч налево под очередное включение Комбарова, которому уютно быть латералем, Дмитрий прострелил в центр, Глушаков готов был замыкать, но шикарно сыграл Беленов. В следующем моменте миссия Беленова стала ещё сложнее: Андрей Никитин заработал первый пенальти для «Спартака» в нынешнем сезоне, заблокировав удар Зобнина с участием рук. Вратарь «Уфы» проявил себя, как игрок, изучающий манеру и точки ударов пенальтистов, и явно знал, куда пробьёт Квинси Промес, но голландец был безгрешен – пробил в левый нижний угол впритирку со штангой. Кехинде Фатаи, бивший 11-метровый в другие ворота, ударил хуже – в правый угол на удобной для Артёма Реброва высоте.

Гол мог вернуть «Уфу» в игру, незабитый пенальти тоже добавил эмоций – «Уфа» навалилась на ворота, Сергей Семак выпустил вместо центрального защитника Никитина Облякова, игрока атакующего плана. Замена сыграла – Обляков замкнул умную подачу Стоцкого с правого фланга. Правда, к четвёртому голу в матче намного ближе был «Спартак»: сначала за провал в обороне «Уфу» простил Попов, но уже в добавленное время Промес и Мельгарехо образцово разыграли большинство в штрафной «Уфы». Этого не хватило «Анжи» в Санкт-Петербурге, а сегодня этого не хватило и уфимцам.


Саммари


Для «Спартака» и чемпионской гонки РФПЛ матч в Уфе запомнится тремя вещами.

1. Красно-белые наконец-то пробили пенальти! Да ещё и при судействе петербуржца Лапочкина (неизвестно почему, но на прописку арбитра в нашем футболе обращают особое внимание). Вероятно, теперь должны утихнуть разговоры о том, что судьи душат «Спартак». Историям с пенальти «Спартака» уделяется слишком много внимания, а нереалистичность аномалии списывали на стиль команды: не должен же «Спартак» оставаться без пенальти, атакуя так много. Вернитесь к абзацу о статистике дальних ударов – и поймёте, что красно-белые банально не всегда предпочитают входить при атаках в чужую штрафную. Ранее у «Спартака» был другой недуг – слишком много подач в штрафную, где фол тоже может случиться при выигранной борьбе/подборе/ошибке защитника, хотя оборона имеет преимущество при каждой фланговой подаче.


2. Перед «Зенитом» травмы могут спутать карты Каррере. Уже в конце первого тайма поле покинул Луис Адриано, держась за заднюю поверхность бедра. В начале второго ушёл Зе Луиш. Теоретически это грозит «Спартаку» ключевым матчем без чистого нападающего, а Зе/Адриано в качестве таргетмена – один из важнейших компонентов игры «Спартака» в текущем сезоне. Не Мельгарехо же выигрывать весь верх.

Плюс к этому во втором тайме за плечо держался Комбаров, за ключицу – Зобнин (он же больно упал, когда забивал «Оренбургу» в начале недели). Они наверняка сыграют с «Зенитом», Зобнин всегда славился умением играть через не могу, с Адриано и Зе вопросов больше – нужно ждать официальных медицинских показаний.

3. Главное. За 8 туров до финиша «Спартак» имеет 8 очков форы перед «Зенитом». Их очная встреча казалась ключевой в чемпионской гонке, но сейчас, в случае набора ЦСКА очков в Краснодаре, важнейшей на самом деле станет другая игра – московское дерби на «ВЭБ-Арене». Нынешний «Зенит» бороться за чемпионство не готов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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