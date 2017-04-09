Плюс восемь перед «Зенитом». Главные итоги матча «Спартака» в Уфе

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Ход игры

Саммари

«Уфа» – страшный сон красно-белых со времён выхода в Премьер-Лигу: башкиры трижды побеждали «Спартак», а проигрывали лишь в первом очном противостоянии. Тогда тренировалпытался помочь «Спартаку» как игрок «Спартака», а не «Анжи», а забивал. Последняя победа «Уфы» в сентябре 2016-го казалась многим фартовой, но отчасти была тренерской: командаздорово расставила ловушки своей схемы 5-3-2, давала «Спартаку» бить только издали и после навесов, а на контратаках ловила практически образцово.Наш обозревательотмечал, что аналитик «Спартака»предлагалсыграть в три центральных защитника против «Уфы» уже в первом круге – тогда «Спартак» получил бы численное преимущество в обороне (3 против 2) и добавил бы лишнего игрока в атаку (2v3). В Уфе красно-белые пошли на смену тактики, причём схема «Спартака» напоминала скорее 3-4-3, чем 3-5-2, которую Каррера тестировал пару недель назад в Белграде. Важную роль в ней играл– без мяча он уходил направо, а при атаках красно-белых смещался чуть глубже двух нападающих, занимаясь поиском пространства между линиями. Одним из центральных защитников стал, которому привычно играть именно в тройке, а правым латералем вышел(где он только не играл!).Хватило трёх минут, чтобы «Уфа» и «Спартак» создали по одному мощному моменту. Для уфимцев ситуацию организовал– перехватил пас на, ушёл в свободную зону, пробил и чуть не использовал неприятнейший рикошет от. Для «Спартака» – Квинси Промес: свидание сголландцу организовали(пасом вразрез) и(потерял равновесие и открыл свою зону), но Беленов ногой потащил удар Квинси.За первый тайм Беленова хорошо размяли – «Спартак» 13 раз пробил по его воротам за 45 минут. Другое дело, что из 13 ударов 9 были нанесены издали, а на голевые моменты тянули всего два. Особенность игры «Спартака» Карреры – активное использование дальних ударов: столько же — 6,7 — издали за матч, наносит только «Краснодар». Издали пристреливались и центральный защитник Джикия, поднимавшийся чуть выше при развитии атак «Спартака», и Зобнин, и Глушаков. В лучшем случае, если красно-белые били опасно, Беленов кулаками поднимал мяч в воздух – не стремился брать мяч в руки.При этом свой гол «Спартак» забил с идеальной точки – если верить xG, с точки, откуда бил Денис Глушаков, практически нереально промазать.оторвался от защитника на левом краю штрафной, прострелил в центр, а безупречный Беленов не смог прервать передачу – только продлил её и дал мячу дойти до ног Глушакова.Во втором тайме, только без вмешательства игроков «Уфы», красно-белые создали ещё один такой момент. Попов, вышедший на замену вместо травмированного Луиса Адриано (потянул заднюю поверхность бедра), покатил мяч налево под очередное включение, которому уютно быть латералем, Дмитрий прострелил в центр, Глушаков готов был замыкать, но шикарно сыграл Беленов. В следующем моменте миссия Беленова стала ещё сложнее:заработал первый пенальти для «Спартака» в нынешнем сезоне, заблокировав удар Зобнина с участием рук. Вратарь «Уфы» проявил себя, как игрок, изучающий манеру и точки ударов пенальтистов, и явно знал, куда пробьёт Квинси Промес, но голландец был безгрешен – пробил в левый нижний угол впритирку со штангой., бивший 11-метровый в другие ворота, ударил хуже – в правый угол на удобной для Артёма Реброва высоте.Гол мог вернуть «Уфу» в игру, незабитый пенальти тоже добавил эмоций – «Уфа» навалилась на ворота, Сергей Семак выпустил вместо центрального защитника, игрока атакующего плана. Замена сыграла – Обляков замкнул умную подачу Стоцкого с правого фланга. Правда, к четвёртому голу в матче намного ближе был «Спартак»: сначала за провал в обороне «Уфу» простил Попов, но уже в добавленное время Промес иобразцово разыграли большинство в штрафной «Уфы». Этого не хватило «Анжи» в Санкт-Петербурге, а сегодня этого не хватило и уфимцам.Для «Спартака» и чемпионской гонки РФПЛ матч в Уфе запомнится тремя вещами.1. Красно-белые наконец-то пробили пенальти! Да ещё и при судействе петербуржца Лапочкина (неизвестно почему, но на прописку арбитра в нашем футболе обращают особое внимание). Вероятно, теперь должны утихнуть разговоры о том, что судьи душат «Спартак». Историям с пенальти «Спартака» уделяется слишком много внимания, а нереалистичность аномалии списывали на стиль команды: не должен же «Спартак» оставаться без пенальти, атакуя так много. Вернитесь к абзацу о статистике дальних ударов – и поймёте, что красно-белые банально не всегда предпочитают входить при атаках в чужую штрафную. Ранее у «Спартака» был другой недуг – слишком много подач в штрафную, где фол тоже может случиться при выигранной борьбе/подборе/ошибке защитника, хотя оборона имеет преимущество при каждой фланговой подаче.2. Перед «Зенитом» травмы могут спутать карты Каррере. Уже в конце первого тайма поле покинул Луис Адриано, держась за заднюю поверхность бедра. В начале второго ушёл Зе Луиш. Теоретически это грозит «Спартаку» ключевым матчем без чистого нападающего, а Зе/Адриано в качестве таргетмена – один из важнейших компонентов игры «Спартака» в текущем сезоне. Не Мельгарехо же выигрывать весь верх.Плюс к этому во втором тайме за плечо держался Комбаров, за ключицу – Зобнин (он же больно упал, когда забивал «Оренбургу» в начале недели). Они наверняка сыграют с «Зенитом», Зобнин всегда славился умением играть через не могу, с Адриано и Зе вопросов больше – нужно ждать официальных медицинских показаний.3. Главное. За 8 туров до финиша «Спартак» имеет 8 очков форы перед «Зенитом». Их очная встреча казалась ключевой в чемпионской гонке, но сейчас, в случае набора ЦСКА очков в Краснодаре, важнейшей на самом деле станет другая игра – московское дерби на «ВЭБ-Арене». Нынешний «Зенит» бороться за чемпионство не готов.