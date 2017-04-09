Каррера: выпустил «висевших» на карточке, поскольку хотел выиграть сегодня

после нервной игры на пресс-конференции уже спокойно анализировал как успехи, так и ошибки «Спартака» в Уфе.— Будем их лечить на неделе. Думаю, что у Луиса Адриано повреждение серьёзнее, чем у Зе Луиша.Посмотрим, что скажут доктора.— Да, потому что я хотел выиграть сегодняшний матч. О «Зените» я буду думать на следующей неделе.— Он отлично сыграл, как и вся защитная линия. Я выбрал Джикию, потому что он привык играть при схеме с тремя центральными защитниками. А сегодня, исходя из соперника, я выбрал эту расстановку.— Повторюсь, оборона сыграла отлично. А оценивать игру по одному эпизоду с пенальти некорректно.— Вживую ты всегда можешь подметить что-то большее, и мне это безусловно помогло. Хотя у нас достаточно и других инструментов, чтобы получить максимум информации о соперниках.— Я разозлился в тот момент, потому что из-за наших ошибок мы позволили сопернику отквитать один мяч. А «Уфа» достаточно сильный соперник, чтобы воспользоваться этим. В прошлом туре у нас тоже была расслабленность на несколько минут, которая обернулась большими проблемами.посетовал, что в первом тайме «Уфа» была сама не своя.— Первый тайм невнятный получился с нашей стороны, плохо выходили из обороны в атаку, мало было комбинационных действий, ещё и пропустили необязательный гол. Во втором тайме после нашей ошибки пропустили с пенальти. Надо было рисковать. Пытались вернуться в игру, но, к сожалению, не получилось. Пошла обоюдоострая игра, в которой забить могли и мы, и «Спартак». Они забили третий, который всё и решил.— Это моё решение, что он у нас исполняет пенальти.— Не думаю. У нас есть настрой, и по качеству предыдущие матчи были неплохие. Для многих выход в финал Кубка России был бы большим событием, может, вылет сказался на нашей игре в первом тайме. Но во втором удалось прибавить и сыграть достойно. Так что проблем нет, двигаемся дальше.