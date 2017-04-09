Каррера: выпустил «висевших» на карточке, поскольку хотел выиграть сегодня

Массимо Каррера после нервной игры на пресс-конференции уже спокойно анализировал как успехи, так и ошибки «Спартака» в Уфе.
— Сегодня вы сразу двух нападающих вынужденно заменили из-за травм. Что с ними?
— Будем их лечить на неделе. Думаю, что у Луиса Адриано повреждение серьёзнее, чем у Зе Луиша. Посмотрим, что скажут доктора.
— Вы рискнули и выпустили сегодня сильнейший состав, хотя несколько игроков «висели» на карточке перед игрой с «Зенитом».
— Да, потому что я хотел выиграть сегодняшний матч. О «Зените» я буду думать на следующей неделе.
— Сегодня Джикия официально дебютировал в «Спартаке». Как оцените его игру и игру команды в три центральных защитника?
— Он отлично сыграл, как и вся защитная линия. Я выбрал Джикию, потому что он привык играть при схеме с тремя центральными защитниками. А сегодня, исходя из соперника, я выбрал эту расстановку.
— Довольны действиями Кутепова сегодня? Довольно нелепый пенальти он заработал.
— Повторюсь, оборона сыграла отлично. А оценивать игру по одному эпизоду с пенальти некорректно.
— Вы лично просматривали «Уфу» в матче с «Локомотивом». Это помогло?
— Вживую ты всегда можешь подметить что-то большее, и мне это безусловно помогло. Хотя у нас достаточно и других инструментов, чтобы получить максимум информации о соперниках.
— В середине второго тайма «Спартак» уже не в первый раз расслабляется и даёт много свободы сопернику.
— Я разозлился в тот момент, потому что из-за наших ошибок мы позволили сопернику отквитать один мяч. А «Уфа» достаточно сильный соперник, чтобы воспользоваться этим. В прошлом туре у нас тоже была расслабленность на несколько минут, которая обернулась большими проблемами.
Сергей Семак посетовал, что в первом тайме «Уфа» была сама не своя.
— Первый тайм невнятный получился с нашей стороны, плохо выходили из обороны в атаку, мало было комбинационных действий, ещё и пропустили необязательный гол. Во втором тайме после нашей ошибки пропустили с пенальти. Надо было рисковать. Пытались вернуться в игру, но, к сожалению, не получилось. Пошла обоюдоострая игра, в которой забить могли и мы, и «Спартак». Они забили третий, который всё и решил.
— Кто решил, чтобы Фатай бил 11-метровый?
— Это моё решение, что он у нас исполняет пенальти.
— Уже третье поражение подряд у «Уфы». Может, у забравшейся высоко команды проблемы с психологией?
— Не думаю. У нас есть настрой, и по качеству предыдущие матчи были неплохие. Для многих выход в финал Кубка России был бы большим событием, может, вылет сказался на нашей игре в первом тайме. Но во втором удалось прибавить и сыграть достойно. Так что проблем нет, двигаемся дальше.